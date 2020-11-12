‫مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تطلق ثلاث سيارات رائجة في الكويت لتسريع وتيرة نطاق توسعها في الشرق الأوسط

مدينة الكويت، الكويت، 12 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — يسود الكويت مناخ حار وجاف وترتفع درجات حرارتها بشدة في فصل الصيف، مما يعني أن ماركات السيارات ذات الجودة والقوة العالية هي الوحيدة التي يمكنها أداء مهامها بفعالية في الكويت. قدمت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات (GAC MOTOR)، باعتبارها إحدى هذه العلامات التجارية، منتجات وخدمات يعترف بها المستهلكون الكويتيون، وتكتسب سمعة ممتازة بسرعة. ستطرح مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات سيارات رائجة، GS5 وGN6 وGA8 الجديدة كليًا، إلى السوق الكويتي في 17 نوفمبر. وسيوفر ذلك للمستهلكين خيارات سفر أكثر تنوعًا.

شاركت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات مشاركة عميقة في السوق مع معارض المطوع والقاضي، أحد أكبر تجار السيارات في الكويت لمدة ست سنوات وأعدت نظام مبيعات وخدمة سليمًا محليًا وتحظى علامتها التجارية بسمعة ممتازة.

ستطلق مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات ثلاثة طرازات رئيسية جديدة، بما في ذلك GS5 (SUV) وGN6 (MPV) وGA8 الجديدة كليًا (سيدان فاخرة)، والتي تعمل على تحسين اختيار المنتجات في سوق الكويت وتوفير خيارات متنوعة لمجموعات المستهلكين المختلفة.

تمثل هذه الطرازات الثلاثة الرئيسية الاختيار الرائد لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، والتي تستحق الثناء بدرجة استثنائية من حيث التصميم الخارجي وأداء الطاقة والتشغيل والتكوين التكنولوجي. وتتطلع وسائل الإعلام في قطاع السيارات والعملاء المحتملون أيضًا إلى رؤية تكوينات وأسعار هذه الطرازات الثلاثة الجديدة. ما نوع الاحتفال المرئي الذي يعد به هذا الحدث في ذلك اليوم، وما نوع المفاجأة السارة التي تنتظره؟ من المنصف أن نتوقع أن مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات لن تخيب آمال العملاء أبدًا.

لقد ازدادت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات نموًا في الكويت وتوسعت بسرعة في الشرق الأوسط والعالم بأسره. لقد انضمت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات في الوقت الحالي إلى تسعة أسواق في الشرق الأوسط، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان، ونجحت في إرساء وجودها في 26 دولة ومنطقة.

وإلى جانب جودتها الفائقة، تعمل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات باستمرار على ابتكار منتجات المحركات مع سنوات من البحث والتطوير. تصل نسبة الكفاءة الحرارية لأحدث محرك 2.0ATK من الجيل الرابع إلى 42.10%، وهو ما يمثل المستوى الرائد عالميًا لمنتجات محركات كفاءة البنزين، ويمنح العملاء تجربة قيادة مثيرة وحلًا صديقًا للبيئة في مجال التنقل.

تحظى مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات بالاهتمام على الصعيد العالمي وتأييد المؤسسات المؤثرة ووسائل الإعلام والمستهلكين نظرًا لسمعة جودتها وابتكارها التكنولوجي. ستطلق مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، لدى توسعها في السوق العالمي والانغماس في عمقه، المزيد من الطرازات عالية الجودة في أسواق مختلفة وتوفر لمزيد من المستهلكين حياة تنقل ممتعة.

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