‫مجموعة كيري تفتتح أكبر منشأة لها في جدة بالسعودية

تأتي هذه المنشأة الجديدة كجزء من الاستثمارات التي خصصتها شركة كيري لمنطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية والمقدرة بنحو من 80 مليون يورو. وستستخدم الشركة في منشأتها الجديدة، التي توظف حاليًا نحو 130 شخصًا، تقنياتها العالمية المبتكرة التي تتلاءم مع الأذواق المحلية لمساعدة شركات الأغذية والمشروبات على مواكبة الطلب المتزايد من قبل المستهلكين في المنطقة على أطعمة ومشروبات صحية ولذيذة وأكثر استدامة، خصوصًا في قطاع المخابز والوجبات الخفيفة واللحوم.

وتعليقًا على هذه التوسعة، قال إدموند سكانلون، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيري: “إن الثورة التي يقودها المستهلكون اليوم في مجال الغذاء فضلًا عن التحديات البيئية العالمية تسرع وتيرة التغيير وأهمية إعادة تشكيل صناعة الأغذية بأكملها. يأتي افتتاح منشأتنا الجديدة في جدة تأكيدًا على التزامنا بمواصلة تعزيز وجودنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث استثمرنا أكثر من 80 مليون يورو منذ العام 2018. وتعكس تلك الاستثمارات ونمو أعمال الشركة توجه المستهلكين في المنطقة المتسارع لاعتماد نهج أكثر كفاءة وفعالية لصحتهم ورفاهيتهم إضافة إلى استهلاك منتجات الأطعمة والمشروبات التي تدعم أهدافهم وتواكب تطلعاتهم الصديقة للبيئة. يعتبر هذا المرفق الجديد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ومن أكثر المرافق حداثة وكفاءة في العالم حيث يقدم أفضل منصات تكنولوجيا التغذية المستدامة، والمختبرات المجهزة بقدرات مميزة ومستدامة أيضًا”.

وتابع سكانلون: “تتماشى هذه المنشأة الجديدة مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى مواكبة تطلعات ومتطلبات المستهلك السعودي في مجال منتجات الغذاء والأطعمة من خلال خدمة سوق الأغذية والمشروبات الكبير والمتنامي في المنطقة. وسيسهم هذا الاستثمار بدعم وتطوير أنشطة شركات الأغذية والمشروبات المحلية وتلبية الطلب بوتيرة أسرع وتعزيز المجتمع المحلي من خلال خلق وظائف عالية القيمة. دخلت شركة كيري إلى السوق السعودية في العام 2018 بعد استحواذها على شركة AATCO، ونتطلع إلى مواصلة نمو أعمالنا في هذه السوق الواعدة”.

من جانبه، قال بيتر ديلان، نائب الرئيس والمدير العام في شركة كيري الشرق الأوسط والهند وأفريقيا جنوب الصحراء: “يأتي العملاء في طليعة أولوياتنا لذا نحن ملتزمون بتقديم حلول مخصصة للسوق السعودية، وسنستفيد من خبراتنا العالمية في مجال الأغذية وقنوات البيع بالتجزئة وكذلك من كفاءة فريق عملنا الذي يتمتع بخبرات تقنية وتشغيلية عالمية لفهم السوق المحلبة بشكل أعمق وإقامة شراكة مع العملاء وإفساح المجال أمامهم للتعاون معنا بهدف تحقيق المزيد من النجاح”.

وأضاف ديلان: “إن استثماراتنا المحلية المخصصة لإجراء دراسات وأبحاث حول متطلبات المستهلك ستسمح لنا بمعرفة التوجهات العالمية والإقليمية، وعليه، تحضير الأطعمة والمنتجات التي تتلاءم مع أذواق المستهلكين في السوق المحلية، كما وتقديم حلول فورية لتطوير المنتجات وتسليمها بسرعة بدءًا من تسهيل سلاسل الإمداد والتخزين المحلي ومرونة الإنتاج وتوافر المكونات المصنعة محليًا التي تتوافق مع المعايير والمواصفات السعودية وصولًا إلى فهم السياسات التنظيمية المحلية لدعم العملاء المحليين. نحن واثقون بأن المصنع الجديد في جدة سيسهم في بناء مستقبل مستدام للسوق السعودية من خلال الممارسات المسؤولة بيئيًا والمنتجات الغذائية اللذيذة والمغذية. ونحن فخورون بدعم هذا التطور المميز في صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة “.

وانطلاقًا من التزام مجموعة كيري بمفهوم الاستدامة، ستحدث المنشأة الجديدة فرقًا بيئيًا مهمًا، خصوصًا أن الشركة عملت منذ العام 2018 على تقليل البصمة الكربونية للمصنع بنسبة 35٪ وخفض نسبة استهلاك المياه بمقدار 40٪. تلتزم شركة كيري باعتماد معايير سلامة الغذاء حيث تم تصميم المنشأة الجديدة وبنائها وفقًا للمعايير والمواصفات الجاهزة للأكل بهدف تلبية طموحات العملاء في مجال بالنظافة وسلامة الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنشأة جميع المعايير المناخية المطلوبة من نسبة الرطوبة ودرجة التحكم بالحرارة بهدف ضمان سلامة المواد لتكون دائمًا طازجة وجاهزة للاستخدام، وقد حصلت على شهادة هاسب وأيزو 22000و FSSC 22000 وAIBI لسلامة الغذاء.

لمحة عن مجموعة كيري

كيري هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والنكهات المخصصة لشركات الأغذية والمشروبات والأدوية. تسعى الشركة إلى العمل مع شركائها لابتكار منتجات غذائية ونكهات مميزة وتحسين سوق حماية الأغذية وحفظها، والالتزام بالتصنيع المستدام للحفاظ على الكوكب. تتيح لنا رؤيتنا الرائدة وفريق البحث والتطوير العالمي المؤلف من أكثر من 1100 عالم أغذية إمكانية حل التحديات المعقدة التي تواجه عملائنا من خلال توفير حلول متباينة. ونتطلع في كيري لأن نكون الشريك الأكثر قيمة لعملائنا وتوفير عالم من التغذية المستدامة، وإيصال حلولنا عن التغذية المستدامة إلى أكثر من ملياري مستهلك بحلول العام 2030. يعمل لدى كيري حاليًا 133 موظفًا من 16 جنسية في جدة، وتلتزم بزيادة عدد موظفيها المحليين وتطوير وتنمية المواهب السعودية في المجالات التقنية مثل الهندسة والإنتاج من خلال إقامة شراكات مع أفضل الجامعات في المملكة.

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