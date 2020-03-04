‫مجموعة مياكس إكستشينج تعلن نتائجها التجارية لشهر فبراير 2020 والأرقام القياسية التي حققتها؛ تُكرم على أكثر التقنيات ابتكارية للسنة الثانية على التوالي في جوائز تقنية الصناديق ودبليو أس أل؛ وتوم جارك ينضم إلى مجموعة مياكس كخبير في منتجات التقلب

برنستون، نيوجيرزي، 3 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم نشاطها التجاري لشهر شباط/فبراير 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجمموعة مياكس إكستشينج معا 55.4 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر شباط/فبراير ومعدل حجم تجارة يومي بلغ 2,919,913 عقدا، ما مثل حصة سوق في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت نسبتها 10.92%، وهي التي كانت جميعها أرقاما قياسية شهرية. وعلاوة على ذلك، سجلت مجموعة مياكس إكستشينج أرقاما قياسية يومية جديدة لعقود خيارات الأسهم المنفذة (5,199,080) وحصة سوق خيارات الأسهم (12.14%) فيما سجلت مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد أرقاما قياسية يومية فردية جديدة للعقود المنفذة ( 2,181,676; 2,780,300 و257,830 على التوالي).

جوائز تقنية الصناديق ودبليو أس أل 2020

يسر شركةميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) أن تعلن عن فوزمجموعة مياكس إكستشينجبجائزة فئة “تكنولوجيا البورصات الأكثر إبتكارية” في جوائزتكنولوجيا الصناديق ودبليو أس أل 2020. وتكرم جوائزتكنولوجيا الصناديق ودبليو أس أل 2020 وتكافىء المزودين الذين يلبون احتياجات مدراء الأصول والتجار المؤسسيين الذين أظهروا خدمة عملاء استثنائية وتطوير منتجات مبتكرة على مدى الأشهر ال 12 الماضية. هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها مجموعة مياكس إكستشينج بهذه الفئة.

وقال دوغلاس شيفر، الابن، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المعلومات في أم آي أتش: “يشرفنا أن نحظى بالتقدير على تقنية مؤشراتنا للعام الثاني على التوالي، فيما نسعى باستمرار إلى الابتكار التكنولوجي والتميز لمنح الشركات الأعضاء لدينا أفضل تجربة تداول ممكنة في سوق البورصات. تمثل هذه الجائزة إنجازًا رائعًا لفرقنا التقنية في مياكس، ونود أن نشكر قضاة جوائز تكنولوجيا الصناديق ودبليو أس أل 2020على تقديرهم مرة أخرى لمجموعةمياكس إكستشينج.”

توم جارك ينضم إلى مجموعة مياكس إكستشينج كأخصائي في منتجات التقلب

يسرأم آي أتشأن تعلن عن انضمام توم جارك المخضرم في الصناعة إلى مجموعة مياكس إكستشينج بصفته متخصصا في منتجات التقلب. وسيكون توم جزءًا من فريق أعمال مياكس.

عمل توم سابقًا في العديد من أكبر مكاتب تداول مؤشرات الأسهم في بنوك وول ستريت في أدوار المديرين والمديرين الإداريين، بما في ذلك سيتي غروب ودويتشه بنك، ومؤخراً في سوسيتيه جنرال.

سيكون دورتومفيمجموعة مياكس إكستشينجهو تطوير المنتجات والتسويق والتعليم، مع التركيز بشكل أساسي على منتجات التقلب التي ستشمل خيارات الأسهم في مؤشر التقلب سبايكس، رمز السهم (SPIKES; Ticker: SPIKE) المدرج على مؤشر مياكس أوبشنز، الذي سيكون متوفرا على مؤشر حبوب منيابوليس (أم جي إي أكس)، رهنا بالموافقة التنظيمية.

وعلق شيلي براون، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة أم آي أتش قائلاً: “نحن سعداء جدًا بالترحيب بتوم في فريق مياكس للأعمال. خبرته ومعرفته بعالم التقلب الذي يتضمن التجارة والمهارات الفنية والسمعة وميكانيكيات البورصة وشبكة واسعة من جهات الاتصال، لا مثيل لها حقًا في هذا المجال. وسيكون توم إضافة قيمة، ليس فقط لمجموعة مجموعة مياكس إكستشينج ولكن أيضًا إلى مؤشري أم جي إي أكس وتي 3، مع الاضطلاع بدور بارز في نمو مجموعة منتجات سبايكس للمنتجات المتقلبة.”

النتائج الشهرية التجارية المفصلة هي كما يلي:

حجم الاتجار لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم فبراير 20 فبراير 19 % التغيير يناير 20 % التغيير فبراير 20 فبراير 19 % التغيير. أيام الاتجار 19 19 21 40 40 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 508,015,456 316,391,081 60.6% 471,771,710 7.7% 979,787,166 691,614,040 41.7% مياكس إكستشينج غروب 55,478,341 31,548,214 75.9% 48,596,332 14.2% 104,074,673 68,852,981 51.2% مياكس 23,177,007 13,553,136 71.0% 20,949,527 10.6% 44,126,534 29,273,024 50.7% مياكس بيرل 28,680,070 17,995,078 59.4% 23,902,827 20.0% 52,582,897 39,579,957 32.9% مياكس إيميرالد 3,621,264 – – 3,743,978 -3.3% 7,365,242 – – معدل حجم الاتجار اليومي لصناعة خيارات الأسهم فبراير 20 فبراير 19 % تغيير يناير 20 % تغيير فبراير 20 فبراير 19 % تغيير. صناعة خيارات الأسهم الأميركية 26,737,656 16,652,162 60.6% 22,465,320 19.0% 24,494,679 17,290,351 41.7% مياكس إكستشينج غروب 2,919,913 1,660,432 75.9% 2,314,111 26.2% 2,601,867 1,721,325 51.2% مياكس 1,219,842 713,323 71.0% 997,597 22.3% 1,103,163 731,826 50.7% مياكس بيرل 1,509,477 947,109 59.4% 1,138,230 32.6% 1,314,572 989,499 32.9% مياكس إيميرالد 190,593 – – 178,285 6.9% 184,131 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي Equity Option المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم Feb-20 Feb-19 % Chg. Jan-20 % Chg. Feb-20 Feb-19 % Chg. مياكس إكستشينج غروب 10.92% 9.97% 9.5% 10.30% 6.0% 10.62% 9.96% 6.7% مياكس 4.56% 4.28% 6.5% 4.44% 2.7% 4.50% 4.23% 6.4% مياكس بيرل 5.65% 5.69% -0.7% 5.07% 11.4% 5.37% 5.72% -6.2% مياكس إيميرالد 0.71% – – 0.79% -10.2% 0.75% – –

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك أم آي أتش أيضا حصة مسيطرة من الأسهم في بورصة بيرميودا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.