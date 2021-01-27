‫مجموعة Faena Group وشركة Accor تبدآن في مشروع عالمي من أجل نشر علامة Faena التجارية في جميع أنحاء العالم

باريس, 27 يناير 2021 /PRNewswire/ — أعلن آلان فاينا وليونارد بلافاتنيك من مجموعة Faena Group، جنبًا إلى جنب مع سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Accor، اليوم عن إطلاق شراكة إستراتيجية عالمية تُركِّز على نشر علامة Faena التجارية حول العالم.

وقد دخلت Faena -وهي إحدى العلامات التجارية الأكثر تأثيرًا في العالم في صناعة أسلوب الحياة المترف والضيافة المترفة- و Accor -وهي مجموعة ضيافة رائدة عالميًا تضم مجموعة علامات تجارية لا مثيل لها وأكثر من 5000 عقار في 110 دولة- في شراكة من أجل نشر علامة Faena التجارية إلى وجهات إستراتيجية في جميع أنحاء العالم.

وسيعمل آلان فاينا بالشراكة مع Accor من أجل فتح آفاق جديدة وتطوير مناطق Faena في وجهات عالمية مختارة. كما سيعزِّز هذا المشروع الجديد نهجFaena الخاص والمميز وسيصبح حافزًا للنمو المتسارع. هذا ومن المقرر أن تكون دبي هي الوجهة الدولية الأولى.

قال آلان فاينا، “لقد وجدنا في Accor شريكًا مثاليًا؛ ولدينا رؤية وشغف مشتركين. ومع توسُّع Faena، نخطط لمواصلة إعادة التفكير في أسلوب حياة الضيافة وتشكيل الطريق لمفاهيم رائدة، ووضع معايير جديدة للصناعة في إنشاء بيئات لا تُضاهى متجذرة في الثقافة، وتحويل المدن بشكل إيجابي، وتغيير النماذج القديمة لكي تصبح بمثابة مراكز ثقافية دولية جديدة. لقد كان حلمنا دائمًا أن نشارك روح Faena ورؤيتها الفنية حول العالم، ومع Accor نحن نُحوِّل هذا الحلم إلى حقيقة”.

قال سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Accor، “تقوم Accor ببناء منصة ضيافة قائمة على الخبرة، ومن خلال القيام بذلك، فإننا نُقدِّر بشدة الطاقة والأفكار التي يجلبها رواد الأعمال والمبدعون وأصحاب الرؤى. آلان فاينا هو قائد واضح في قطاع أسلوب الحياة المترف بمفاهيمه التحويلية. وتقوم مناطق Faena بتحويل مراكز الجذب في المدن التي يقيمون فيها، مما يَصنع فرقًا حقيقيًا في مجتمعاتهم. وستكون هذه بمثابة نموذجنا حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع فريق Faena للمساعدة في تحقيق رؤيتهم وطموحاتهم للتوسع العالمي. كما نتطلع إلى مستقبل طويل ومثمر من العمل مع آلان و ليونارد ومجموعة Faena بأكملها”.

سيدير المشروع الجديد Faena Buenos Aires و Faena District Miami Beach، والذي تم تسميته بالفندق رقم 1 في ميامي، والفندق رقم 2 في الولايات المتحدة بكاملها، والعقار الثاني عشر الأعلى تصنيفًا في العالم بأسره من قِبَل قراء Condé Nast Traveler في جوائز اختيارات القراء لعام 2020، بالإضافة إلى جميع المشاريع المستقبلية التي تم إنشاؤها بالتعاون معًا. وسيَنتُج عن هذا المسعى الرائد ظهور أعمال تجارية رائدة متخصصة في تطوير بيئات شاملة فريدة من نوعها ومسؤولة اجتماعيًا ترتكز على تجارب ثقافية تتراوح بين المساكن والفنادق والمساحات الفنية والثقافية.

حول Faena

أسسها آلان فاينا وليونارد بلافاتنيك في عام 2000، وFaena هي شركة عالمية رائدة في صناعة أسلوب الحياة المترف. ومع كونها رائدة في مجالها، جعلت Faena من الابتكار بمثابة القلب لجميع مساعيها، وظهرت كنموذج عالمي لأسلوب حياة عالي الجودة ومصمَّم خصيصًا لهذا الغرض. وهي متخصصة في إنشاء بيئات شاملة فريدة من نوعها ترتكز على التجارب الثقافية، والتي تدمج المساكن والفنادق والفنون والمساحات الفنية والثقافية. كما تشتهر مناطق Faena الحائزة على العديد من الجوائز دوليًا بتحويل مركز الجذب للمدن، وتوسيع بصمتها الاجتماعية لكي تصبح بمثابة مراكز ثقافية جديدة. إن مشاريعها بمثابة منصات للتعبير الشخصي والتفاعل الثقافي والتفكير الأصلي – وتشمل معالم الوجهات المباني الجديدة والعقارات التاريخية التي تم تجديدها والتجارب التحويلية، والتي تُطورها Faena بالتعاون مع فرق من المهندسين المعماريين والمصممين والفنانين الرائدين.

حول Accor

Accor هي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5000 عقار و 10000 مكان للطعام والشراب في 110 دولة. وتمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والتي تشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة، والعروض المتوسطة والاقتصادية، ومفاهيم أسلوب الحياة الفريد، وأماكن الترفيه والحياة الليلية، والمطاعم والبارات، والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية، وعقارات الإقامة المشتركة، وخدمات الاستقبال والإرشاد، ومساحات العمل المشتركة والمزيد. كما تفتخر Accor أيضًا بمجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 300000 عضو في فريق العمل حول العالم. ويستفيد أكثر من 65 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو رفيق أسلوب الحياة اليومي الذي يُوفِّر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. ومن خلال مبادرات Planet 21 – Acting Here و Accor Solidarity و RiiSE و ALL Heartist Fund، تُركِّز المجموعة على دفع العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. وقد تأسست شركة Accor SA في عام 1967، ويقع المقر الرئيسي لها في فرنسا، وهي مدرجة في بورصة Euronext في باريس (رمز تعريف الأوراق المالية الدوليISIN : FR0000120404)، وفي سوق OTC Market (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة group.accor.com أو تابع Accor على تويترو فيسبوكو لينكد إن و إنستجرام.

الاتصالات الصحفية: شارلوت ثوفارد، الاتصالات الخارجية للمجموعة في Accor، هاتف: 14 19 38 45 1 33+، بريد إلكتروني: charlotte.thouvard@accor.com؛ مايك تايلور، الاتصالات الخارجية للمجموعة في Accor، هاتف: 14 19 38 45 1 33+، بريد إلكتروني: mike.taylor@accor.com؛ ميج كونولي، مديرة شركة Meg Connolly Communications، هاتف: 8200 505 212 1+، بريد إلكتروني: meg@mcc-pr.com

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