‫مركز دبي المالي العالمي يوقع اتفاقية مع “ستارت أب نيشن سنترال” لتعزيز علاقات الأعمال القائمة على الابتكار بين الإمارات وإسرائيل

· التزام بتعزيز وصول شركات التقنية المتطورة إلى الأسواق مع التركيز على ابتكارات التكنولوجيا المالية

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 21 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمؤسسة غير الربحية التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها “ستارت أب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central)، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى إرساء علاقات جديدة بين دولة الإمارات وإسرائيل لدعم قطاع الابتكار.

وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، وقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في “ستارت أب نيشن سنترال”، إليران إليمالك؛ والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جيفري. وتعهد الطرفان بالعمل معاً على تعزيز علاقات الأعمال التي تصب في مصلحة البلدين، وخصوصاً في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي.

وفي إطار استراتيجيات “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي، يقدم المركز أكثر منظومات الأعمال شمولية في المنطقة متخصصة بالتكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري؛ بما في ذلك برامج المسرّعات المبتكرة في الـ “فينتك هايف”، مما يمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والعالمية. ويحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 60% من مجمل شركات التكنولوجيا المالية والابتكار الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتل إسرائيل مكانة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة؛ حيث تضم أكثر من 530 شركة ناشئة تطبق تقنيات متطورة مثل علوم البيانات والقياسات الحيوية وتقنية البلوك تشين والأمن السيبراني، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين التقليدية. وفي إطار الاتفاقية الجديدة، التزم الطرفان بتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلا الدولتين. ويشمل ذلك تطبيق برامج مثل منصة الاختبارات التنظيمية الإلكترونية والمسرّعات لمساعدة مزودي الحلول المبتكرة في الوصول إلى السوق.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “بات لدينا اليوم فرصة لتعزيز علاقات الأعمال بين دولة الإمارات وإسرائيل، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية. وبصفته مركزاً رائداً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة؛ يحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة مرموقة في مجال تعزيز ودعم الشركات المبدعة والتي تتمتع بإمكانات ستضعها مستقبلاً على عرش قطاع التكنولوجيا في المنطقة. ولا شك أن شراكتنا مع ‘ستارت أب نيشن سنترال’ ستمكننا من ترسيخ ثقافة التعاون بين روّاد الأعمال والمبدعين في كلا البلدين، ودعم بناء منظومة حيوية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية.”

من جانبه، قال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نيشن سنترال“: “يعتبر مركز دبي المالي العالمي شريكاً استراتيجياً فيما يتعلق بالتكنولوجيا المبتكرة عموماً، والتكنولوجيا المالية خصوصاً. ونولي اهتماماً كبيراً بمسألة تعزيز علاقاتنا مع مركز دبي المالي العالمي كحليف مؤثر في دولة الإمارات، ومنفذاً استراتيجياً للمساعدة في تطوير منظومتي العمل. وعقب مرور عام على توقيع اتفاق أبراهام، نعتبر هذه الاتفاقية دليلاً على جهود دبلوماسية الابتكار المبذولة في المنطقة. ونعتقد أنها ستوفر منصة ممتازة لدعم علاقات التعاون المستقبلية، وتحويل الأفكار والرؤى السامية لقادة الدول إلى واقع ملموس.”

ويتواجد ممثلو “ستارت أب نيشن سنترال” حالياً في دبي للمشاركة في معرض ومؤتمر جيتكس السنوي للتكنولوجيا. وهم يحضرون الحدث مع وفد مؤلف من 30 رائد أعمال ومستثمراً إسرائيلياً كجزء من منطقة التقنية الإماراتية – الإسرائيلية (UAE-IL Tech Zone)، وهو مجتمع للمبدعين من كلا البلدين تدعمه “ستارت أب نيشن سنترال”.

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 17 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 28000 مهني لدى أكثر من 3200 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: difc.ae أو متابعتنا عبر تويتر: @DIFC.

حول “ستارت أب نيشن سنترال”:

“ستارت أب نيشن سنترال” ( Start-Up Nation Central ) هي منفذ الشركات والحكومات والمستثمرين للتواصل مع منظومة التكنولوجيا الإسرائيلية. تعمل الشركة على حفز فرص النمو من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي الإسرائيلي لمواجهة التحديات العالمية المربتطة بقطاع الأعمال والمجتمع. تأسست الشركة عام 2013 ومقرها في تل أبيب، إسرائيل؛ وهي مؤسسة غير ربحية تمولها الأعمال الخيرية.

“ستارت أب نيشن فايندر” (Start-Up Nation Finder) هي منصة إلكترونية مجانية لتحديد والتواصل مع مؤسسات التكنولوجيا الإسرائيلية بناءً على اهتمامات العملاء. وتوفر منصة الأعمال المبتكرة هذه مركزاً معرفياً شاملاً حول الشركات الناشئة، والمستثمرين، ومراكز تسريع الأعمال، والشركات متعددة الجنسية، والابتكار القائم على التكنولوجيا والمرتبط بالبحث الأكاديمي في إسرائيل. كما تتيح هذه المنصة مفتوحة المصدر معلومات ورؤى محدثة حول آلاف شركات التكنولوجيا الإسرائيلية النشطة.

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