Press Release

‫مسابقة حلول فييت 2020 – مسابقة للمنتجات/الحلول الرقمية – تطلق دعوة لتلقي المشاركات

|

هانوي، فيتنام، 14 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / أطلقت شركة فيتيل غروب ووزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية الدعوة لحلول فييت 2020 – وهي مسابقة دولية لاستكشاف منتجات/حلول لتسريع تقدم التحول الرقمي. المسابقة مفتوحة أمام الأفراد/الفرق على الصعيد العالمي وآخر موعد لتلقي المشاركات فيها هو يوم الجمعة، 25 أيلول/سبتمبر 2020.

حلول فييتهي مسابقة سنوية تبحث عن منتجات / حلول رقمية عملية تساعد على تسريع تقدم التحول الرقمي من خلال حل المشكلات في مختلف المجالات: تطبيقات الهاتف المحمول والرعاية الصحية والتعليم والتمويل المصرفي والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والموارد والبيئة والتصنيع.

من خلال الانضمام إلى المسابقة، ستتاح للمشاركين فرصة للتواصل مع شريك تجاري محتمل والانضمام إلى دورة تدريبية لترسيخ المهارات الأساسية للشركات الناشئة، بما في ذلك الترويج، والمبيعات، والتسويق. سوف تنظرفيتيلأيضًا في تقديم فرصة شراكة للفرق التي لديها منتج / حل قابل للتطبيق. قد تشمل هذه الشراكة مشاركة الأرباح حتى 75٪ في السنة الأولى من العقد، والوصول إلى قاعدة عملاءفيتيلفي 11 دولة.

سيتم دعوة الفائزين بمسابقة حلول فييت، 2020 جنبًا إلى جنب مع الجوائز النقدية، للانضمام إلى مسابقة”سي آي للشركات الناشئة”في الولايات المتحدة أو المؤتمر العالمي للجوال في إسبانيا (برشلونة).

في الإصدار السابق من المسابقة، مسار حلولفيتيل المتقدمة 2019، كان هناك 213 مشاركًا من 18 دولة تنافسوا في الجولة التمهيدية، منهم 25 مشاركًا قرروا التعاون معفيتيلعبر منتجهم / حلهم.

وقال المدير العام لمجموعة فيتيلغروب، لي دانغ جونغ، “لدى فيتيل غروب حاليًا عمليات في 11 سوقًا يبلغ عدد سكانها 330 مليون شخص. وفي فيتنام، تتمتع فيتيل بتغطية 4 جي على مستوى الدولة وتستعد أيضًا لنشر شبكة 5 جي المتضمنة برمجيات إنترنت الأشياء. وبفضل خبرتها في المنافسة على الصعيد العالمي وخدمتها حاليًا أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، تتمتع فيتيل غروب بأساس جيد لمساعدة الشركات الأخرى على تطوير منصات التكنولوجيا لديها.”

تقديم طلبات المشاركة

· الموعد النهائي للتقدم بطلب المشاركة، الجمعة، 25 أيلول/سبتمبر 2020

· معلومات الأهلية وما إلى ذلك يمكن العثور عليها على موقع حلول فييت: http://vietsolutions.net.vn

· يجب تقديم الطلبات على موقع حلول فييت