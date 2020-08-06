‫معرض استيراد دولي أكبر وأعلى جودة في نوفمبر 2020

مساحة أكبر للمعارض. تبلغ المساحة المخططة لمنطقة المعارض التجارية 360 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 60 ألف متر مربع مقارنة مع الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد. يبلغ معدل زيادة المساحة 20%.

ترتيبات أفضل لمنطقة المعارض. سيتم تقسيم المعارض التجارية إلى ستة أقسام، تعرض المنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات.

جودة أفضل ومستوى أعلى للعارضين. قال مكتب معرض الصين الدولي للاستيراد إن عدد الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأقوى خمسمائة شركة عالمية والشركات الرائدة في المجالات المختلفة التي تحضر الدورة الثالثة يساوي تقريبا العدد في الدورتين الأولى والثانية. ستطلق شركات كثيرة منتجات وتقنيات وخدمات جديدة لأول مرة في العالم أو في الصين.

ساسات دعم أقوى. أصدرت الإدارة العامة للجمارك مؤخرا إعلانا حول التخليص الجمركي للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد بصورة رسمية، واتخذت إجراءات الداعمة المعنية من أجل تقديم الضمان الفعال لدخول وخروج المشاركين والمعروضات إلى ومن الصين.

إجراءات أكثر دقة للمشترين. تم اتخاذ تدابير أكثر استهدافا لجذب المشترين. بناء على المعاملات والتخليص الجمركي وبيانات الائتمان من المعارض السابقة، حدد المنظمون وأرسلوا دعوات إلى أربعين ألف شركة استيراد. كما تم تنظيم تسع حملات ترويجية لجذب المشترين.

رابط موقع التسجيل للزوار:

https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

مسؤولة الاتصال: نيه تشنغ شين

الهاتف: 67008794-21-0086

https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg