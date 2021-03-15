‫معرض الأثاث الدولي الشهير الـ 45 (دونغوان) سيكون مكانا لتجمع أعمال التصميم العالمي والأثاث المنزلي

دونغوان، الصين, 15 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — افتتح معرض الأثاث الدولي الشهير الـ 45 (دونغوان) (“دونغوان 3 أف” أو “3 أف”) ومعرض معدات ومواد الأثاث الدولي الشهير 2021 اليوم أبوابه لأحدث معارضه في مركز معارض غوانغدونغ الدولي الحديث في دونغوان.وإذ يعقد في الفترة بين 15-19 آذار/مارس، سيستقبل معرض 3 أف أكثر من 150,000 مشتر من 150 دولة ومنطقة خلال هذا الحدث الذي يستغرق خمسة أيام.

وإذ سيضع معيارا جديدا في العام 2021، أسس معرض 3 أف نظامًا جديدًا تمامًا لتأثيث المنازل ومهد الطريق للصناعة لاعتماد نهج القنوات المتعددة عبر حدث هذا العام. يتضمن المعرض التي تبلغ مساحته 770 ألف متر مربع عشر قاعات عرض مع مجموعة رائدة وحصرية وشاملة من الأثاث والمفروشات المستوحاة من تصميمات من أكثر من 1500 علامة تجارية رائدة. من خلال استكشاف إمكانات العلامة التجارية الجديدة، ومناطق التصميم والقنوات، سيصبح 3 أف حدثًا محددا للعلامات التجارية المزدهرة للأثاث المنزلي، ومساحة لمصادر مواد التصميم العالمية، والخيار الأول لصالات العرض الدولية.

3 أف لهذا العام سيكون منصة عرض ومنصة تجارية كاملة تستفيد من المزايا المميزة لصناعة الأثاث في دونغوان، من التصميمات المتطورة والموارد إلى نظام التصنيع الخاص بها، ونماذج البحث والابتكار الشاملة، والالتزام بالتكامل والتطوير الصناعي. معرضها المميز هذا العام – معرض دونغوان سيعزز مستقبل التصميم والأثاث من خلال عرض تكامل التأثيث المنزلي الكامل في القاعة 4.2، وعرض اختيار المواد الذكية والتخصيص الممتاز في القاعة 7.2 و 3.2، وتصميم غوان في القاعة 1.2، ومعرض دي جي للتصميم، ومنزل تصميم مساحة العيش غير المحدودة.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الجناح الذهبي للعام 2021 في 16 آذار/مارس. وكواحدة من أكثر الجوائز أهمية في الصناعة، تدعو هذه الجوائز إلى استخدام التصميم لتعزيز التقدم الصناعي.

بفضل أسسه القائمة على أنظمة التصنيع القوية في دونغوان، يتمتع معرض 3 أف بتاريخ يمتد إلى 23 عامًا باعتباره البوابة الأكثر فاعلية لمصادر مشتريات الأثاث في الصين. دفع هذا الحدث العلامات التجارية الأولى إلى النجاح من خلال مزيج من فرص الأعمال القوية والمعارض القائمة على التصميم. من خلال ربط سلسلة التوريد في المنبع والمصب، يعمل معرض 3 أف على تصدير المنتجات الصينية عالية الجودة إلى العالم بينما يعمل على جذب المواهب والعلامات التجارية الدولية إلى دونغوان.

وإذ يعقد سنويا، استقطب معرض دونغوان 3 أف الـ 43/44 الذي عُقد في آب/أغسطس 2020 152811 زائرًا على مدار خمسة أيام. وكان من بين حضوره موزعو الأثاث والمصممون والمشترون والمتاجر المنزلية ومصنعو الأثاث وأصحاب العلامات الراقية وتجار مواد البناء والمزيد.

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