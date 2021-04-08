‫معرض الأثاث الصيني الدولي غوانغجو يربط 357,809 من الزوار مع 4,000 ماركة تجارية ذات جودة عالية

غوانغجو، الصين، 7 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — أنهى معرض الأثاث الصيني الدولي (غوانغجو) (CIFF Guangzhou) دورته الـ 47 الناجحة يوم 31 آذار/مارس. وقد استقبل المعرض الـ 47، الذي عُقد على مدى ثمانية أيام على مساحة عرض تبلغ 750,000 متر مربع، 4,000 عارض وأكثر من 357,809 زائر، وهو ما زاد بـ 20.17% مقارنة بدورة ما قبل الوباء في العام 2019. وفي الوقت نفسه اجتذبت منصة المعرض على الإنترنت أكثر من 7.6 مليون مشاهدة.

جمع معرض الأثاث الصيني الدولي غوانغجو بين العلامات التجارية والحضور من قطاعي الإنتاج والتسويق في الصناعة مع العشرات من المعارض والمنتديات المتطورة، بدءًا من التصميم الراقي وأحدث الأساليب إلى الاتجاهات المادية والتقنيات الذكية. ركز المعرض على سلسلة التوريد الكاملة من التصميم إلى التصنيع والمستهلكين، وقد غطى المعرض قطاعات متعددة: أثاث المنزل وديكور المنزل والمنسوجات المنزلية والترفيه الخارجي وأثاث المكاتب وآلات الأثاث والمواد الخام.

لقد تطورت احتياجات ومتطلبات صناعة الأثاث في سياق الوباء. ولهذا السبب، روج معرض الأثاث الصيني الدولي هذا العام لقيمة التصميم الأصلي مع إنشاء نموذج أعمال مطور يتماشى مع أحدث الظروف. هدفنا هو تحسين الجودة مع الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الابتكار في التصميم، وربط السوق المحلي غير العادي بفرص التصدير، وتعزيز سلسلة الصناعة، وتحسين الخدمات الرقمية”، كما قال شو بينغ، نائب مدير مركز التجارة الخارجية الصيني.

في وقت سابق من هذا العام، أطلق معرض معرض الأثاث الصيني الدولي في غوانغجو إستراتيجية إعادة موضعة المعرض التي ترتكز على “اتجاهات التصميم، والتجارة العالمية، وسلسلة التوريد الكاملة”، التي تبرز دور التصميم الأصلي في صناعة الأثاث. ودعا المعرض العاملين البارزين في قطاع التصميم من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في المعرض واستضاف عددًا من المعارض والفعاليات المتعلقة بالتصميم، مثل تصميم معرض الأثاث الدولي الصيني للتصميم في الربيع، وسي أم أف تريند لاب ودي 2 أم لاب. وبالاستفادة الكاملة من مزايا منصة العرض الخاصة به، عزز معرض الأثاث الصيني الدولي غوانغجو العلاقة بين العارضين والمصممين الرائدين من خلال أنشطة متعددة بأشكال مختلفة.

وفي محاولة لتمكين وتعزيز التعاون عبر الحدود، نظم معرض الأثاث الصيني الدولي غوانغجو العديد من المنتديات والفعاليات لاستكشاف الفرص التجارية. بالإضافة إلى ذلك، استضاف معرض الأثاث الصيني الدولي أيضًا اجتماعًا عبر الإنترنت للمشترين الأجانب هذا العام، مما أدى إلى إنشاء جسر قائم على السحابة للعارضين للتواصل مع التجار الأجانب الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا ومشاركة فرص التنمية المحلية والدولية. من خلال دمج سلسلة التوريد الكاملة والاستفادة من موارد القنوات المتعددة، دعم معرض الأثاث الصيني الدولي غوانغجو صناعة الأثاث في العالم لاحتضان الابتكار والتطوير في حقبة ما بعد الوباء.