‫معرض الصين للتكنولوجيا المتقدّمة لعام 2021 ينطلق هذا الشهر لعرض أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا المتقدّمة

شنجن، الصين, 25 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ ستُعقد فعاليات النسخة الثالثة والعشرين (23) من معرض الصين للتكنولوجيا المتقدّمة (CHTF) لعام 2021 في المدّة من 27 إلى 29 ديسمبر 2021 في مركز شنجن للمؤتمرات والمعارض ومركز شنجن للمؤتمرات والمعارض العالمية؛ في حين تستمر الفعاليات الافتراضية للمعرض لمدّة خمسة أيام من 27 إلى 31 ديسمبر. معرض الصين للتكنولوجيا المتقدّمة هو منصّة دولية للتبادل والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، ويُعدّ الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر فاعلية وتأثيرًا في الصين.

سيُعقد المعرض تحت شعار «تحسين الجودة وابتكار سبل جديدة لتحسينها»، وسيشهد إقامة العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات لإقامة وتعزيز العلاقات والأواصر التجارية. يُغطي المعرض مختلف قطاعات التكنولوجيا المتقدّمة مثل تكنولوجيا المعلومات، وحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والبناء الذكي، والمواد الجديدة، والرعاية الصحية الذكية، وأشباه الموصّلات وشاشات العرض. ومن بين أبرز العارضين الدوليين المشاركين في المعرض شركات ممثّلة للدول الموقّعة على مبادرة «الحزام والطريق».

ومن بين المؤتمرات والفعاليات التي ستُقام في المعرض: منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدّمة، وندوات تقنية، ولقاءات تجارية، وفعاليات ترويجية لمنتجات جديدة، واجتماعات عمل بين الشركات. يُرجى الاطّلاع على قائمة الضيوف المتحدّثين في فعاليات المعرض على هذا الرابط: https://www.chtf.com/english/Conferences/GuestSpeaker

وستشهد فعاليات المعرض الافتراضي لهذا العام مشاركة عارضين وزائرين من جميع أنحاء العالم.

إذا كنتَ من الشغوفين بمعرفة أحدث الابتكارات والمنتجات التكنولوجية المتقدّمة أو إذا كنتَ تعتزم الاستثمار في أيّ من قطاعات التكنولوجيا المتقدّمة أو شراء أيّ من منتجاتها؛ فثق بأنّك ستجد بُغيتك في معرض الصين للتكنولوجيا المتقدّمة لعام 2021 وستكون محل ترحيب من القائمين عليه. يمكنك الحصول على شارة دخول مجانية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض. ستُقدّم لكبار الزائرين خدمات خاصّة من بينها كتالوجات المعرض الرسمية وأماكن استراحة ووجبات غداء عمل وهدايا تذكارية ومقاعد مخصّصة في فعاليات المعرض المهمّة. يمكن للراغبين في الحضور التسجيل من خلال هذا الرابط: http://cis.chtf.com/#!/login_en

الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: http://www.cheryiraq.com

فيسبوك: @CHTFChina

لينكد إن @China Hi-tech Fair

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/media/1716238/CHTF_2021.jpg