‫معرض سي أتش تي أف 2020 يفتتح أبوابه في شنجن الصينية لعرض التقنيات الرائدة العالمية وبحث توجهات التقنيات المستقبلية الفائقة

شنجن، الصين، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلق معرض التقنيات الفائقة (سي أتش تي أف 2020) الـ 22 في مركز المؤتمرات والمعارض في غوانغدونغ الصينية يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020. وقد حضر احتفال الافتتاح أكاديميون من الأكاديمية الصينية للهندسة وعلماء عالميون فضلا عدد من القناصل في الصين من بلجيكا والنمسا وإسبانيا وبولندة.

تبلغ مساحة المعرض 140 ألف متر مربع، وسيجمع الحدث الذي يستمر خمسة أيام 3,300 عارض محلي وخارجي، ويقدم أكثر من 140 نشاطًا. يغطي المعرض مختلف مجالات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على الطاقة، وحماية البيئة، وتكنولوجيا البناء، والطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، والرعاية الطبية الذكية، والفضاء، والعرض الإلكتروني البصري، والمدينة الذكية، والتصنيع المتقدم. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد منتدى الصين للتكنولوجيا الفائقة بشكل متزامن، حيث يشارك خبراء العالم بآرائهم وأحدث الاتجاهات في تطوير التكنولوجيا الفائقة.

وفي المعرض، سيستمتع الزوار بمشاهدة عدد كبير من المنتجات المبتكرة عالية التقنية، مثلمنتج منيفيلدالزجاجي الذي يمكن أن يحسن بشكل كبير من تأثير عرض منتجات أل سي دي، شريحةكوريريان “سيسا”التي يمكن أن تصبح محركًا مهمًا في العصر الذكي، والطلاء المركب المعزز بالغرافين والذي يمكن أن يعزز التطبيق الصناعي للمواد الجديدة. ومن بين هذه المنتجات، تم تصنيف 69 منتجًا على أنها “منتجات مبتكرة ممتازة في معرض سي أتش تي أف 2020.”

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يلفت الأنظار في هذا المعرض هو العدد الكبير من العارضين من الخارج. فقد أحضر الوفد الروسي 17 عارضًا، بما في ذلك جامعة كوزباس التقنية الحكومية والمعهد الروسي لبحوث المشكلات المعقدة لأمراض القلب والأوعية الدموية، لعرض التقنيات الأساسية التي تشمل علوم الراديو والطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد النانوية وأمراض القلب والأوعية الدموية المعقدة والطاقة النظيفة.

وأحضر الوفد البرازيلي الذي شارك في المعرض لأول مرة 29 شركة تقنية فائقة للمعرض عبر الإنترنت. وقد عرض هؤلاء أحدث تقنياتهم الزراعية مثل نظام زراعة قصب السكر المبتكر، بالإضافة إلى الاتصالات الرقمية، والمزيد.

يتكون منتدى الصين للتكنولوجيا الفائقة، وهو جزء لا يتجزأ منمعرض سي أتش تي أف 2020، من منتديات موضوعية متعددة مثل “العصر الجديد والتكنولوجيا والاقتصاد” و “التقنيات الناشئة التي تشكل العالم”. وألقى الأكاديميون وكبار العلماء والاقتصاديون، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين من الشركات المعروفة مثلآي بي أم، هواوي، بوش، فوجيتسو، سيسكو، تشاينا موبايل، كلمات في المعرض، وتبادلوا الأفكار، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي، والتنمية التي تعود بالفائدة على الجميع، ووضعية التنمية بعد الوباء.

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