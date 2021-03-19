‫معرض كانتون الـ 129 يستعد لعودة افتراضية في الفترة بين 15-24 نيسان/أبريل 2021

غوانغجو، الصين, 18 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد معرض كانتون الـ 129 الصيني للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) على الإنترنت في الفترة بين 15-24، 2021. سيواصل المعرض الافتراضي الذي يستغرق 10 أيام استخدام منصته الرقمية الرائدة لخلق فرص جديدة للشركات العالمية، وودعم التشغيل السلس في سلسلة التوريد الصناعي وسلاسل التوريد وتمكين الشراكات التجارية.

سيتطابق معرض كانتون الـ 129 مع المعرض السابق من حيث أقسام المعرض وفئات المنتجات – إذ سيتم إنشاء 50 قسمًا تغطي 16 فئة رئيسية من المنتجات عبر الإنترنت، مع التركيز على 6 مواضيع رئيسية في الجناح الدولي للمعرض.

ستنطلق جميع مناطق المعارض حية على الإنترنت في وقت واحد في يوم الافتتاح، والتي تغطي معرض المنتجات، التوفيق بين التوريد والمصادر، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود والمزيد، حيث يواصل معرض كانتون تقديم خدمات سحابية متميزة بما في ذلك عرض المعلومات، والتواصل في الوقت الفعلي وتحديد مواعيد التفاوض والتسويق عن طريق البث المباشر.

لتعزيز وتوسيع إنجازات التخفيف من حدة الفقر على الصعيد الوطني، سيُنشئ معرض كانتون 129 منطقة خاصة لتنشيط المناطق الريفية لمساعدة المناطق التي قضت للتو على الفقر على فتح الأسواق الدولية أمامها.

“من خلال تجربة استضافة معرضين افتراضيين، سيعمل معرض كانتون 129 على تحسين وظائف منصته لتعزيز الراحة والخدمة وتسهيل التجارة الناجحة بين العارضين والمشترين. ولمساعدة الشركات على خفض تكاليفها التشغيلية، سيستمر المعرض في الإعفاء من رسوم المعرض وأي رسوم على منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تشارك في الحدث في وقت واحد. ونأمل أن ينضم إلينا الجميع عبر الإنترنت للبحث عن فرص جديدة وتنمية متبادلة”، كما قالت وزارة التجارة الصينية.

يمكن لجميع العارضين البالغ عددهم 25000 تحميل معلومات عن شركاتهم ومنتجاتها في شكل صور ومقاطع فيديو وصور ثلاثية الأبعاد، وواقع افتراضي والمزيد. بعد التسجيل مقدمًا، ستتمكن الشركات أيضًا من تحسين موارد البث المباشر لدعم استراتيجيات التسويق والاتصال الخاصة بها.

سيضمن معرض كانتون خصوصية تداول الأعمال للأعمال ويسمح لكل من المشترين والبائعين بالتواصل وإكمال الطلبات عبر أداة طرف ثالث من اختيارهم. ستوفر منصة معرض كانتون أيضًا روابط مؤتمرات الفيديو والشبكات الاجتماعية لتسهيل الاتصال.

استقبلت الدورة 128 للمعرض للعام الماضي المشترين من 226 دولة ومنطقة، وحطمت أعدادهم أرقاما قياسية، وكان هؤلاء مزيجا أصليا من المشترين الدوليين المتنوعين.

https://www.cantonfair.org.cn/en/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1459138/Canton_Fair.jpg