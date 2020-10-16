‫معرض كانتون في دورته 128 يجلب تغييرات مبتكرة في نمط الحياة المستقبلي

غوانزو، الصين، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 /PRNewswire/ — ينطلق معرض الاستيراد والتصدير الصيني بنسخته الـ 128 (معرض كانتون)، وهو أيضًا ثاني عرض افتراضي له، الذي انطلق في 15 أكتوبر. جلب 26 ألف عارض من 50 معرضًا أكثر من 2.358 مليون منتج من 16 فئة إلى هذا الحدث الذي سيستمر 10 أيام، منها 691,500 منتج يُطرح للمرة الأولى.

صرح شو بينغ (Xu Bing)، المتحدث باسم معرض كانتون (Canton Fair) ونائب المدير العام المركز الصيني للتجارة الخارجية، “أنه على خلفية التغييرات الهائلة في التنمية الاقتصادية ومكافحة الأوبئة على الصعيدين المحلي والدولي، سيلعب معرض كانتون (Canton Fair) دوره كمنصة مفتوحة للشركات الوصول إلى الأسواق الدولية وتسهيل استقرار توريد التجارة الخارجية والسلسلة الصناعية.

سجل الدخول عبر https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register

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تتضمن منصة معرض كانتون (Canton Fair) الرقمية لهذا العام 60,000 كشك لعرض المنتجات المتطورة وسيناريوهات المعيشة المستقبلية التي تم تمكينها من خلال الأفكار والتقنيات المبتكرة. تتميز هذه المنصة الإلكترونية أيضًا بالمعارض والوساطة التجارية وقاعات العرض الافتراضية والبث المباشر والأخبار والأحداث والخدمات ومنطقة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لتمكين الزيارات والمفاوضات التجارية على مدار 24 ساعة.

سيقدم المعرض 120 بثًا مباشرًا من أكثر من 100 شركة صينية رائدة، التي ستقدم أحدث المنتجات عالية الجودة الناتجة عن التزامهم المستمر باستهداف الابتكار لخلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

في قسم أجهزة المطبخ بالمعرض، اعتمدت الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ المثبتة والمتعددة الوظائف على أحدث التقنيات لتزويد المستهلكين بتجربة مطبخ مواتية. وفي الوقت ذاته، تتميز المنتجات الجديدة المتميزة مثل الأثاث والسيراميك والسجاد بتحديثات في الأداء الوظيفي والمواد والبراعة الحرفية والأناقة. يمكن لهذه المنتجات خلق أسلوب حياة أكثر راحة وذكاء وقابلية للتخصيص للمستهلكين العالميين.

التنمية المستدامة هي نقطة رئيسية أخرى من معرض كانتون ( Canton Fair ) لهذا العام. طبقت الشركات في قسم معرض المنسوجات التكنولوجيا المتقدمة لاستخدام المواد الخام الصديقة للبيئة المعاد تدويرها في منتجات الأزياء الجديدة، مما يدل على التزامها بحماية البيئة.

ولمساعدة الشركة في العثور على شركاء تجاريين واستهداف المنتجات دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، سيستخدم معرض كانتون (Canton Fair) منصته الرقمية لتوفير التواصل بين الموردين والمشترين من خلال خدمات الدعم التي تغطي تصميم المنتجات والدعم التجاري والمالية والخدمات اللوجستية والتفتيش والشهادات والجمارك. ومن خلال العمل مع شركائه، سيساعد معرض كانتون (Canton Fair) الشركات العالمية على القيام بأعمال تجارية في متناول أيديها وسط التحديات الاقتصادية الحالية.