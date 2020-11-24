‫معهد المحاسبين الإداريين يطلق نسخة العام 2021 من مسابقة الحالة الدراسية للطلاب

دبي الامارات العربية المتحدة 24 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ –يدعو معهد المحاسبين الإداريين (IMA) الراغبين بالمشاركة في النسخة العاشرة من “مسابقة الحالة الدراسية للطلاب” للتقدم بمشاركاتهم بموعد أقصاه 31 يناير 2021. وللمرة الأولى على الإطلاق، سيحظى الفائزون الأوائل من منطقة الهند والشرق الأوسط بفرصة استعراض مهاراتهم في المنافسات النهائية الكبرى التي ستشهد منافسة قوية بين الفرق الفائزة من مختلف أنحاء العالم للفوز بالمركز الأول وبرحلة مدفوعة التكاليف إلى إمارة دبي.

وتأكيداً على أهمية المسابقة السنوية، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): “في ظل التحديات والتعقيدات غير المسبوقة التي يواجهها المشهد الاقتصادي العالمي حالياً؛ أصبح من الأهمية بمكان أن نعمل على إعداد الجيل القادم من الخبراء الماليين والمحاسبين للتصدي للمشاكل على أرض الواقع وتشجيعهم على حلّها بأساليب إبداعية ومبتكرة. ومن خلال هذه المسابقة السنوية، يسعى ‘معهد المحاسبيين الإداريين’ إلى توفير فرص جديدة تتيح للجيل المقبل من المحاسبيين والخبراء الماليين حول العالم تسخير قدراتهم التحليلية لدعم المؤسسات التي سينضمون إليها مستقبلاً. فالهدف من هذه المسابقات العالمية يتجسد في ردم الفجوة في المهارات وتهيئة الطلاب لمسيرة مهنية واعدة”.

شارك في المسابقة مئات الطلاب من أعرق الجامعات العالمية على مدار السنين، وتواصل حتى اليوم استقطاب إقبال متزايد بين الطلاب الراغبين باستعراض قدراتهم في حل المشاكل التي قد تواجهها كبرى الشركات. وفي نسختها العاشرة هذا العام، يدعو معهد المحاسبين الإداريين (IMA) الطلاب المؤهلين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط والهند لحّل مشكلة محددة في قطاع الأعمال بعنوان “هل توقف شركة ستار للمنسوجات تعاملها مع الوسطاء؟”، حيث سينقسم الطلاب إلى فرق مكونة من 3 إلى 5 أعضاء لتسخير مهاراتهم في مجال الأعمال قبل عرض تحليلاتهم على أبرز رجال الأعمال من كبرى الشركات متعددة الجنسيات من مختلف أنحاء المنطقة.

وسيقوم معهد المحاسبين الإداريين (IMA) باختيار فريقين من الأفضل أداءً من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفريقين من الهند وفقاً للمعايير التالية:

1. ينبغي للطلاب أن يكونوا مسجلين في إحدى جامعات الشرق الأوسط أو الهند

2. يمكن للفريق أن يتضمن طلاباً من تخصصات مختلفة شريطة أن يكونوا من المؤسسة التعليمية نفسها

3. ينبغي لكل فريق أن يضم مشرفاً أكاديمياً من المؤسسة التعليمية نفسها

4. يتعين على أعضاء الفريق أن يختاروا قائداً للفريق

كما يحصل كل عضو من أعضاء الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث على قسائم هدايا من أمازون بقيمة 500 دولار و250 دولار و150 دولار على التوالي. كما سيتاح لأعضاء الفريق الفائز فرصة لقاء جيف تومسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في معهد المحاسبين الإداريين.

وقد لاقت المسابقة التي انطلقت هذا العام تحت شعار (تفكيك لغز الحالة الدراسية- إثبات المهارات في عالم الأعمال) إشادة واسعة من كبرى الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة ودعم لمسيرة الطلاب ومنها “هوك إنترناشونال” و “جاما” كرعاة بلاتينين. أما الرعاة الذهبين للمسابقة هم فرع معهد المحاسبين الإداريين في الرياض و “مورجان انترناشيونال” .

للمشاركة والاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مسابقة الحالة الدراسية للطلاب، يرجى زيارة:

https://imamiddleeast.org/en/student-case-competition-2021/ .

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

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