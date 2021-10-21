‫معهد الولايات المتحدة للسلام يعلن فوز جوزفين إيكيرو بجائزة النساء يبنين السلام لعام 2021

تُمنح هذه الجائزة السنوية المرموقة تكريمًا للنساء اللائي يقمن ببناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات. واختار مجلس من الخبراء المتميزين تسعة مرشحين نهائيين من بين 125 ترشيحا من أكثر من 30 بلدا.

صرحت ليز جراندي (Lise Grande) رئيسة معهد الولايات المتحدة للسلام، قائلة: “إذا نظرتم إلى جميع أنحاء العالم، فإن معظم بناة السلام هم من النساء. ومن مسؤوليتنا فعل المزيد لدعم هؤلاء النساء والاحتفاء بهن”.

كما تُعد السيدة إكيرو منسقة السلام لصالح Northern Rangelands Trust في كينيا، وهي مجموعة سلام فريدة تجمع أكثر من 320,000 من السكان الأصليين في شمال وشرق كينيا وهم يعملون معا لوقف الصراع والحفاظ على الأراضي وحماية الحياة البرية ووقف الصيد غير المشروع.

قدمت الجائزة الأدميرال في البحرية الأمريكية (المتقاعدة) ميشيل هوارد كجزء من حفل افتراضي قدم المتأهلين للتصفيات النهائية ووجهت تحية خاصة لنساء أفغانستان.

صرحت نانسي ليندبورج، الرئيسة الفخرية لمجلس النساء يبنين السلام (Women Building Peace (WBP) Council)، قائلة: السيدة إيكيرو بطلة. ويُعد عملها لبناء السلام في شمال كينيا نموذج لنا جميعًا”.

كما صرحت مارسيا مايرز كارلوتشي ، الرئيسة المشاركة لمجلس النساء يبنين السلام، قائلة: “لقد كانت تجربة رائعة سماع قصص هؤلاء النساء. إن التزامهن بالسلام والقيادة الاستثنائية وتأثيرهن في مجتمعاتهم ليس أقل من إلهام”.

وصرحت ميجان باير، الرئيسة المشاركة لمجلس النساء يبنين السلام: “هؤلاء هم من أقوى النساء وأكثرهن شجاعة على الإطلاق. ونحن نفخر بما يفعلونه كل يوم”.

لمزيد من المعلومات حول الجائرة، تفضل بزيارة www.usip.org/womenbuildingpeace

لمزيد من المعلومات عن معهد الولايات المتحدة للسلام، يرجى زيارة:https://www.usip.org/about.

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