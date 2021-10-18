‫مقاطعة يوننان الصينية تشهد زيادة مطردة في عدد الطواويس الخضراء المهددة للانقراض

وتُعتبر الطواويس الخضراء من الأنوع المحلية في الصين، وأدرجها الكتاب الأحمر الصادر عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 1988 في قائمة “الأنواع المعرضة للخطر”، وصنفها في عام 1994 ضمن قائمة “الأنواع السهلة للتعرض للانقراض” وضمن قائمة “الأنواع المهددة للانقراض” عام 2009.

ومن أجل حماية وإنقاذ الطواويس الخضراء في البيئة البرية، اتخذت مقاطعة يوننان سلسلة إجراءات لمواصلة تعزيز جمايتها ومواطنها، تتضمن تصنيفها ضمن “الأنوع ذات العدد القليل” وتخصيص الأموال. وفي الوقت نفسه، بنت قاعدة التكاثر الاصطناعي للطواويس الخضراء بالاعتماد على مركز يوننان لإنقاذ الحياة البرية وتكاثرها، وذلك لإجراء البحوث العلمية الخاصة بتكاثر الطواويس الخضراء وتربيتها بشكل اصطناعي بالتعاون مع مؤسسات بحثية معنية، حيث قد حققت نجاحا بشكل أولي. وبعد وصول عدد الطواويس الخضراء التي تم تكاثرها وتربيتها بشكل اصطناعي إلى مستوى معني، ستبدأ أعمال تدريبها على العيش في البيئة البرية، وتخطيط إطلاقها في المناطق التي من المرجح أن توجد فيها الطواويس الخضراء.

وبفضل تنفيذ الإجراءات الصارمة، شهد عدد تجمعات الطواويس الخضراء زيادة مطردة. وأوضحت بيانات ومعلومات أن عدد تجمعات الطواويس الخضراء في يوننان تراوح بين 485 و547 عام 2018، وازداد العدد في الفترة ما بين عامي 2019 و2021 إلى ما بين 555 و600، وتجمّع كثير منها في الأودية بمناطق الروافد العليا والوسطى لنهر يوانجيانغ. ووفقا لتنائج رصد كاميرات الأشعة تحت الحمراء ومراقبة الفيديو، اتسعت مناطق توزيع تجمعات الطواويس الخضراء بمقاطعة يوننان في السنوات الأخيرة.

الإعداد: تشاو جيان ولي فا شين

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