‫مكافأة 39 من موظفي شركة جيريه بسيارات

يانتاي، 10 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تم عقد حفل جوائز سيارة المفتاح الذهبي لشركة جيريه في مقر جيريه الرئيسي في يانتاي حيث تلقى 39 من موظفي الشركة المتميزين سيارات مكافأة لهم على تميزهم. تم منح هذه الجوائز من الشركة على مدى 13 عاما، حيث تم منح 407 سيارات كجوائز تبلغ قيمتها 56 مليون يوان.

تأسست “جائزة مفتاح السيارة الذهبي” العام 2008 لتحفيز الموظفين بالأداء المتميز في مناصبهم المختلفة. وهؤلاء يمكن أن يكونوا موظفين مبتدئين أو عاملين في الخطوط الأمامية أو في دوائر البحث والتطوير أو المبيعات.

هناك دائمًا فرص لأولئك الذين يعملون بكد. هناك أكثر من 40 نوعًا من المحفزات مثل منحهم أسهما في الشركة، أو اليخوت أو جوائز الابتكار والحوافز الفورية لمكافأتهم على تفانيهم وإنتاجهم المتميز.

وفي الحفل، بدا الموظفون الذين فازوا بالجوائز متحمسين وفخورين. وقال أحدهم تعليقا على ذلك، السيد ليو فرحه، “فيروس كورونا له تأثير مضاعف على مختلف جوانب المجتمع. تم تطبيق تقنية الرش الكهروستاتيكي الخاصة بنا بسرعة للوقاية من الأوبئة والتطهير. استغرق الأمر 3 أشهر فقط لإكمال عملية البحث والتطوير لتطوير جهاز المسدس المحمول للرش الكهروستاتيكي، وأنجزنا البحث المستقل والتطوير لمعدات الرش الكهروستاتيكية المحمولة. في جيريه، صنعتها وكنت فخورا جدًا بفريقي.”

في العام 2020، قدمت جيريه مخططًا جديدًا لتطوير عالي الجودة. حققت الشركة نموا مطردا في قطاعات تشمل معدات خدمة الآبار، وضاغط الغاز الطبيعي، والإدارة البيئية، وخدمات الطاقة، والخدمات الصناعية، وخدمات الهندسة والمشتريات والبناء. وكذلك، وسعت الشركة بنشاط أعمالها الجديدة بما في ذلك معدات التعقيم الكهروستاتيكية المتطورة ومعدات الصرف الصحي البيئية الذكية.

“إن العمل الشاق الذي يقوم به موظفو جيريه هو ما يجعل جيريه شركة متميزة. نحن نخلق الثروة ونرغب في تقاسمها معهم،” هذا ما قالته السيدة وانغ تشونيان، رئيسة اتحاد عمال جيريه. “نحن نبني منصة تفيد تنمية المواهب، حتى يتمكن المزيد من المواهب من الانضمام إلينا وتحقيق قيمتها.”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1435609/Jereh_Staff.jpg