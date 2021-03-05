‫منتجات أثاث المكاتب سونون تفوز بجائزة التصميم الجيد الراقية للعام 2020، متميزة عن أكثر من 3,000 مشارك

Press Release

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هانغجو، الصين، 5 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سونون، وهي شركة رائدة مزودة لحلول الأثاث المكتبي، بفخر أنها فازت بجائزتين مرموقتين من جوائز التصميم الجيد (Good Design) 2020. مُنحت الجائزتان لمنتجات سونون السلسلة Plis و D في فئة الأثاث، متميزة عن أكثر من 3,000 مشارك في المسابقة من أكثر من 50 دولة في العديد من الفئات.

“هذا التكريم يجعلنا دائمًا سعداء لما نقوم به. علاوة على ذلك، هو إقرار بأننا نقوم بالشيء الصحيح ونخلق القيمة لعملائنا”، كما قالت سيندي شي، المديرة الإدارية لمركز الأعمال الدولي في سونون.

وفي السابق، فازت كل من سلسلتي Plis و D أيضًا بجائزة التصميم الألمانية.

Plis هو كرسي تكديس فني صممته شركة فافاريتو أند بارتنرز ديزاين ستوديو في بادوا، إيطاليا، وهو كرسي رشيق وبسيط ومستوحى من نسيج الحرير plisse، وهو قماش ناعم وحساس وحيوي. يتوفر كرسي Plis بثمانية ألوان رائعة ويمكن أن يوفر تدفقًا فنيًا لمواقف متعددة بما في ذلك المكاتب ومكاتب الاجتماعات وأماكن تناول الطعام.

على الرغم من الفوز بهذه الجوائز الدولية المرموقة، فإن كرسي Plis يأتي بسعر معقول وهو خيار رائع لتلك الشركات التي تسعى للإبداع والجمال في المعدات المكتبية دون إنفاق الكثير من المال.

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السلسلة D، الفائزة بالجائزة الأخرى، هي حل محطة عمل ملهمة، صممتها أيضًا شركة فافاريتو أند بارتنر. وهي تهدف إلى بناء مساحة عمل ديناميكية ومرنة وممتعة وتمكين الانتقال السلس بين واجبات العمل والمفاوضات والتدريب والتواصل الاجتماعي. يمكن لأصحاب العمل اختيار ترتيبات مساحة العمل ووسائل الراحة الإضافية وفقًا لتفضيلاتهم.

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حول سونون

إذ تأسست في العام 1991، ارتقت سونون إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال أثاث أماكن العمل. بعد البحث والتطوير المكثف وحلول التصميم الحديثة، أصبحت سونون شركة تصنيع رائدة في قطاع تصميم أماكن العمل. حتى الآن، خدمت سونون أكثر من 160 عميلًا عالميًا من شركات الـ فورتشن 500، بما في ذلك غوغل و كوكا كولا وعلي بابا وسيمنس وهواوي، وغيرها الكثير.

موقع الإنترنت: www.sunonglobal.com

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1450244/Plis_Stacking_Chair.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1450243/D_Series_Lounge_Seating.jpg