‫منتدى “اكسري السقف والمسي السماء 2021” نسخة الشرق الأوسط ستُقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مباشرة في 28 سبتمبر 2021

يبدأ البحث عن “أفضل 50 بطلًا من الذكور للتنوع الجنساني والشمولية في الشرق الأوسط” – سيتم الإعلان عن أفضل 10 أبطال في 28 سبتمبر 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يوليو 2021 -/PRNewswire/ – أعلنت اليوم شركةHouse of Rose Professional الخاصة المحدودة (HORP) أنه قد تم اختيار دبي بالإمارات العربية المتحدة كموقع لنسخة الشرق الأوسط من منتدى “اكسري السقف والمسي السماء 2021” – قمة النجاح والقيادة للنساء التي ستُعقَد كقمة مختلطة (حية وافتراضية) في 28 سبتمبر 2021. ستَجمَع القمة بين أفضل القادة والشركات في الشرق الأوسط الذين يمكنهم الوصول إلى المعرفة المتطورة عبر القطاعات المختلفة والتوجيه بشأن القيادة والنجاح والتنوع والمساواة والشمولية بجزء بسيط من تكلفة البرامج التدريبية باهظة الثمن الأخرى. كما أعلنت HORP عن البحث عن “أفضل 50 بطلًا من الذكور للتنوع الجنساني والشمولية في الشرق الأوسط” مع توفر العديد منهم كموجِّهين في نسخة الشرق الأوسط 2021 من منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®”.

وقد أخذت شركتا كوكاكولا وفاين الصحية القابضة، الرائدتين في التنوع والشمولية، بزمام المبادرة مرة أخرى كرعاة تجاريين مبكرين لنسخة الشرق الأوسط من منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®”. وستكون الغرفة التجارية الأمريكية في دبي، والغرفة التجارية الأمريكية في أبو ظبي، وغرفة التجارة الدولية السنغافورية، بمثابة شركاء الصناعة الرسميين للقمة، وسيستمتع أعضاؤهم بأسعار مخفضة للمندوبين للانضمام إلى هذه القمة. باقات الرعاة التجاريين مفتوحة الآن.

قالت كلوديا نافارو، نائب الرئيس للتسويق في أوراسيا والشرق الأوسط في شركة كوكاكولا، “التنوع والشمولية قريبان من قلوبنا. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تقوم بتمكين وتثقيف وإلهام التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نُؤمِن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. كما يسعدنا أن نعقد شراكة مع منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®” والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم، ورسم دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح”.

وعَلَّق جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين الصحية القابضة، “في عام 2018، انضممنا إلى حركة “اكسري السقف والمسي السماء®” من خلال شراكة مع القمة في الشرق الأوسط وفي سنغافورة. وبالاستلهام من العديد من مشاركات النجاح في التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص، فقد أحرزنا تقدمًا سريعًا، حيث انتقلنا من عدم وجود قيادات نسائية في فريق الإدارة العليا لدينا إلى أكثر من 30٪ في خلال بضعة أشهر فقط. لقد قمنا بتغيير نتائج أعمالنا خطوة بخطوة. ويُعَد التعلم والمشاركة عبر القطاعات المختلفة حول التنوع والشمولية جزءًا مهمًا من خطة لعبتنا لتحقيق النجاح، ونحن فخورون بأن نكون الراعي التجاري البلاتيني لقمة الشرق الأوسط لعام 2021 – وهو منتدى نعلم أننا سنُلهَم فيه مرة أخرى من قِبَل العديد من الشركات الكبرى الأخرى، كما سنكون أيضًا قادرون على مشاركة تقدمنا وأفضل الممارسات”.

تُعَد نسخة الشرق الأوسط 2021 من منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®” بمثابة ركيزة هامة من شبكة “اكسري السقف والمسي السماء” العالمية مع نُسَخ في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا والهند والصين وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتدعم القمة مهمةHORP لعام 2029 من أجل عالم أفضل – خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029) ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والشمولية بين الجنسين.

اختتم أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة House of Rose Professional ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا اكسري السقف والمسي السماء: أسرار نجاح أكثر نساء العالم إلهامًا والذي ألهم القمة:

“يسعدنا أن نعلن عن البحث عن “أفضل 50 بطلًا من الذكور للتنوع الجنساني والشمولية في الشرق الأوسط”. تُقدِّم الشركات المتنوعة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم نتائج مالية أفضل وتُنمي قادة أفضل وتُقدِّم أعمالًا أفضل. ويُعَد الاعتراف بالقادة الذكور الذين يتحدثون عن المساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية في الشرق الأوسط أمرًا هامًا أيضًا لدعم حملة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

للوصول إلى باقات الرعاية التجارية والمندوبين لنسخة الشرق الأوسط لعام 2021 من منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®” يُرجى زيارة www.houseofroseprofessional.com

شركة House of Rose Professional الخاصة المحدودة (HORP). هي شركة عالمية رائدة في مجال المواهب والتدريب وأعمال التحول، ومنذ منتصف عام 2014 قامت بتمكين وإلهام أكثر من 20000 سيدة من القيادات النسائية لتحقيق نجاح أكبر عبر منتدى “اكسري السقف والمسي السماء®”.

لوسائل الإعلام الإخبارية/للاستفسارات التجارية، تَواصَل مع:

أنتوني أ. روز، House of Rose Professional الخاصة المحدودة.

البريد الإلكتروني:: [email protected]

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