‫منتدى التمويل الدولي يصدر تقرير منتدى التمويل الدولي عن الصين لعام 2021

Press Release

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بكين، 31 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلن المنتدى المالي الدولي (IFF) عن إصدار تقرير منتدى التمويل الدولي عن الصين لعام 2021 (“التقرير”) الذي يحدد مبادرات الصين الهامة في السياسة وفرص التعاون العالمي في سياق كوفيد-19 وما بعد الجائحة. تم إصدار 30,000 نسخة من التقرير إلى أكثر من 170 دولة وإقليم.

كما يشتمل التقرير على 31 مساهمة من قادة العالم وواضعي السياسات والممولين الرئيسيين حول موضوعات عالمية تحت الموضوعات الخمسة: النمو الاقتصادي العالمي في حقبة ما بعد الجائحة، ومبادرة الحزام والطريق (BRI)، والتمويل الأخضر، وأسواق رأس المال العالمية والتكنولوجيا المالية.

فقد تسبب كوفيد-19 في اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الآثار البيئية للوباء تأتي على إثر للضرر الاقتصادي، حيث أن طوارئ الصحة العامة هي أحد أعراض مشكلة اقتصادية أعمق تكمن وراءها. لمعالجة هذه القضية، فإن التحول في التركيز إلى “البنية التحتية الخضراء الجديدة” هو المفتاح، يلاحظ ذلك هان سونغسو، الرئيس المشارك لمنتدى التمويل الدولي، رئيس جمعية طريق الحرير الدولية (SRIA).

كما ذكر في التقرير؛ “يجب إعادة تنظيم مهمة جمعية طريق الحرير الدولية لحشد الاستثمارات اللازمة للتعامل مع “الوضع الطبيعي الجديد” بعد كوفيد-19. إن إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع عبر الأراضي القاحلة على طول طريق مبادرة الحزام والطريق من شأنه أن يساعد في توليد طاقة نظيفة للشرق، والتي ينبغي أن تكون من أولويات جمعية طريق الحرير الدولية”.

كما أكد جيم يونغ كيم، الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي، في التقرير، أن الاستثمار في البنية التحتية يجب أن يكون “أحد الأولويات في مساعدة البلدان النامية على التعافي من الجائحة بسرعة أكبر، في تأكيد على المقياس الرئيسي للانتعاش الاقتصادي العالمي السريع في حقبة ما بعد كوفيد-19”. ويشير ماركوس تويجو، رئيس بنك التنمية الجديد، إلى أن “البنية التحتية الجديدة يجب أن تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة”.

كما يسلط التقرير الضوء على دور مبادرة الحزام والطريق في تعزيز الاستدامة من حيث التنمية العالمية من خلال صندوق طريق الحرير والجهود المشتركة للدول الأعضاء في تعزيز التحول الأخضر. ومن أجل تسريع التحول الأخضر، يناشد هذا التقرير بلدان مبادرة الحزام والطريق بوضع أهداف الحياد الكربوني بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية وإنفاذ تشريعات حماية البيئة.

نبذة عن منتدى التمويل الدولي

تأسس منتدى التمويل الدولي عام 2003، وهو منظمة منتدى دولية غير رسمية وغير حكومية وغير هادفة للربح. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى الرئيسي في بكين، وهي آلية حوار وتبادل أكاديمي رفيع المستوى برعاية مشتركة من قادة الأعمال والعلماء في المجتمع المالي العالمي والأوساط الأكاديمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403

ستيل شين

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