‫منتدى النطاق العريض الفائق 2021 تشييد البنية التحتية للشبكات يحفز النمو الصناعي- إجماع جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/– افتتح اليوم رسميًا منتدى النطاق العريض الفائق السابع (UBBF 2021) الذي استضافته رسميًا كلا من لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة، وشركة هواوي في دبي. وباعتبارها أكبر قمة عالمية في مجال الشبكات الثابتة، يركز المنتدى هذا العام على فكرة “توسيع الاتصال، ودفع النمو” وخلال الفاعليات، تبادل كبار المشغلين وبائعي المعدات الأفكار حول مجموعة كبيرة من الموضوعات- التي تتضمن بناء البنية التحتية للشبكة، والاقتصاد الرقمي الإقليمي، وتطبيق الحلول الناجحة، فضلا عن توسيع مساحة النمو الصناعي. كما تبادلوا أيضًا أفضل الممارسات، وناقشوا كيفية تعميق التعاون التجاري.

ويستمر المنتدى هذا العام على مدار يومين، حيث تتزامن خلاله إلقاء العديد من الخطابات الرئيسية وعقد الجلسات التي تركز على الشبكات الثابتة. وقد ناقش مهنيون من الحكومات والشركات، والمشغلين، والأوساط الأكاديمية الأفكار المتعلقة بالوضع الحالي لتطوير شبكة النطاق العريض الفائقة، والتحديات الجديدة التي يواجهونها، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والأفكار وقصص النجاح.

قال ريان دينج- المدير التنفيذي ورئيس مجموعة كارير بيزنس جروب، هواوي- خلال كلمته ” يُعد الاتصال أكثر من مجرد توسيع للوظائف، والأهم من ذلك، أنه يمثل رابطة عاطفية” ” منذ ما يزيد عن 170 عام، تم مد أول كابل بحري في العالم لإرسال الإشارة الأولى للاتصال عبر المحيط، وكانت هذه الخطوة بمثابة تقدم كبير للبشرية. وأضاف “منذ 20 عام تقريبًا، تخطت سرعات الاتصال 32 كيلو بت في الثانية، وبدأ الفيديو في تجاوز النص باعتباره الشكل الأول لحركة الرسائل، وبالتالي السماح بالتواصل بشكل لم يحدث من قبل” وذكر أيضا أن الاتصال ” يجعل العالم مكانًا أفضل”

يعيد المجتمع تقييم الاتصال، كما أن التطور الصناعي يزداد شيئًا فشيئًا، وخلال كلمته، حدد بينج سونج-رئيس قسم التسويق ومبيعات الحلول العالمية في شركة هواوي- نموذج التغطية/الهيكل/ الانصهار (نموذج ت.هـ.أ) وسلط بينج الضوء على كيفية توسيع الاتصال داخل جميع المنازل والمؤسسات، فضلا عن التوافق مع السحابة ل “تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية” يمثل بناء القدرة التنافسية للاتصال بناءً على نموذج (ت.هـ.أ) العامل الأساسي للنمو الحديث”

التغطية سيحسن بشكل كبيرالاتصال الممتد إلى كل غرفة من قيمة النطاق العريض المنزلي. تُلزم المطالب المتغيرة باستمرار للمنازل والشركات المشغلين بتوسيع الاتصال مع كل غرفة، وكل جهاز، وكل نظام إنتاج مؤسسي، إلى جانب تحويل الخطوط الخاصة لخطوط لشبكات خاصة بمجرد توافر تغطية أوسع. مما سيذيد من عدد الاتصالات وزيادة ارتباط المستخدم، وفي النهاية تهيئة المزيد من فرص العمل.

تُلزم المطالب المتغيرة باستمرار للمنازل والشركات المشغلين بتوسيع الاتصال مع كل غرفة، وكل جهاز، وكل نظام إنتاج مؤسسي، إلى جانب تحويل الخطوط الخاصة لخطوط لشبكات خاصة بمجرد توافر تغطية أوسع. مما سيذيد من عدد الاتصالات وزيادة ارتباط المستخدم، وفي النهاية تهيئة المزيد من فرص العمل. الهيكل يمثل هيكل الشبكة حجر الزاوية لنجاح الأعمال حاليًا ومستقبلًا يتطلب الهيكل الجديد الموجه نحو المستقبل شبكات أكثر مرونة وخدمات أكثر اخضرارا، ونفقات تشغيلية أقل. وسوف تستمر هواوي في اكتشاف تقنيات جديدة- مثل OXC, SRv6 , و ADN – لتعزيز بناء الهيكل.

يتطلب الهيكل الجديد الموجه نحو المستقبل شبكات أكثر مرونة وخدمات أكثر اخضرارا، ونفقات تشغيلية أقل. وسوف تستمر هواوي في اكتشاف تقنيات جديدة- مثل , و – لتعزيز بناء الهيكل. الانصهار سوف يوفر الاتصال فرصًا ضخمة يُعد بناء القدرة التنافسية للشبكة بناءً على نموذج (ت.هـ.أ) أمرا حيويًا للمشغلين. وتُعد الرقمنة الفرصة الأكبر لصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تطورت من مجرد كونها مفهومًا إلى أن أصبحت ممارسة، ولا يمكن إنكار أن السحابة تمثل جوهر الرقمنة، ولكن الاتصال يلعب أيضًا دورًا أساسيًا، فبدون الاتصال ” لن يصبح للسحابة قيمة إلا كجزيرة بيانات ضخمة” طبقًا لبينج “الانصهار يُعد أمرًا بالغ الأهمية لأن الاتصال يجب أن يعتمد على السحابة، ومساعدة المؤسسات على الانتقال للسحابة، ويحتاج الاتصال والسحابة إلى التقارب، ويمكن للمشغلين لعب دور كبير في هذه العملية.

أوضح كيفين هو -رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي أن الرقمنة مع تعزيز الراحة، ساهمت أيضا في تقديم العديد من التحديات إلى الشبكات القائمة، على سبيل المثال، نظرًا للمساحة المحدودة داخل غرفة معدات نطاق CO، من الصعب على العقد الحالية توفير إمكانات معالجة خدمة شاملة، تُصعب العلاقات الثابتة بين الموارد والشبكات من جدولة المرور داخل DC. تعتبر عمليات الخدمة المختلطة للشبكات الحالية غير مجهزة لتلبية متطلبات الخدمة المتنوعة الحالية، ولمواجهة تحديات الشبكة التي تواجه العملاء أثناء التحول الرقمي، قدمت هواوي حل الشبكة السحابية الذكي الذي يتميز بأربع إمكانيات جديدة- نطاق CO الفائق لجميع الخدمات، التقطيع الصعب على مستوى متلقي الخدمة، وقابلية برمجة الشبكة التي تعمل بنظام SRv6، وأخيرًا تكامل الشبكة السحابية. ويعمل هذا الحل على مضاعفة قيمة موارد شبكة المشغل والمزايا التكميلية للشبكة والسحابة، مما يساعد المشغلين على بناء هيكل خدمات DICT يميز تكامل الشبكة السحابية.

خلال المؤتمر، قدم أيضا كيفين هو أجهزة التوجيه الذكية من سلسلة NetEngine لجميع السيناريوهات، وبالتالي مساعدة المشغلين على بناء شبكات سحابية ذكية في العصر الرقمي. تتضمن هذه الأجهزة موجهات وصول سحابية ذكية (سلسلة NetEngine A800)، وموجهات تجميع جميع الخدمات (سلسلة NetEngine 8000 M)، وموجهات ذكية للركيزة الأساسية (NetEngine 8000 X16)

حاليًا، يعمل المشغلون العالميون باستمرار على زيادة استثماراتهم في الألياف الضوئية، وتحسين جودة النطاق العريض، وتطوير خدمات مثل FTTR، وOTN التي تمثل الخطوط الخاصة المتميزة لزيادة الدخل من الشبكات الثابتة. وباعتبارها عنصر أساسي في المدن الخضراء والذكية،، تحولت جميع شبكات الهدف البصرية تدريجيا إلى إجماع صناعي. بالرغم من ذلك، أثناء عملية بناء جميع شبكات الهدف البصرية للمدن الذكية، لا يزال المشغلون يواجهون صعوبات مثل ارتفاع التكلفة، وبطء توفير الخدمة، وصعوبة إدارة بناء FTTH ODN فضلا عن ذلك، يمثل تعميم الجهاز، وتطوير الشبكة، وتحسين الخدمات الحديدة بعضا من المخاوف الملحة.

خلال المؤتمر، قال بيل وانج-نائب رئيس خط منتجات هواوي البصرية- “لتخطي هذه التحديات، أطلقت هواوي منتجات سلسلة QuickODN الرقمية، وEdge OTN ، وقد صممت هذه المنتجات لمساعدة المشغلين على البناء السريع لجميع شبكات الهدف البصرية التي يمكن رؤيتها وإدارتها من البداية إلى النهاية، وبالتالي التقليل بشكل ملحوظ من تكاليف التشغيل والصيانة للمشغل، وتوفر مدخلًا عالي السرعة إلى العالم الرقمي من أجل الصناعات المختلفة، والأسر أيضًا. ويمكنها مساعدة المشغلين على توسيع سوق المؤسسات، وتحسين تجربة النطاق العريض المنزلي، وتقليل التكاليف، وزيادة الإيرادات.

خلال المؤتمر، ألقى المتحدثون البارزون القادمون خطابات رئيسية، وتبادلوا وجهات النظر وحالات التطبيق الناجحة لحلول ومنتجات هواوي في مجال الشبكة الثابتة: دورين بوجدان مارتين (مدير مكتب تطوير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات)، وبوكار أ بي أي (الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا للاتصالات)، وريكاردو فارزيالز (المدير المالي لإم تي إن جلوبال كونيكت)، وبير مورتين تورفيلدسون (رئيس مجلس إدارة جلوبال كونيكت)، وبدر عبد الله الهيب (نائب رئيس قسم البنية التحتية في إس تي سي)، وعلاء أ مالكي (مدير التكنولوجيا التنفيذي لموبايلي اتحاد اتصالات)، ووقار محمود (مدير التكنولوجيا التنفيذي للجنة التعليم العالي في باكستان).

في 2014، أطلقت هواوي منتدى النطاق العريض الفائق (UBBF) مع لجنة النطاق العريض (التي أنشأها كلا من الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسكو بشكل مشترك)، وأيضا كبار المشغلين الإقليميين، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة لصناعة الشبكات الثابتة فائقة السرعة العالمية ويهدف المنتدى إلى بناء منصة حوار عالية المستوى تركز على مشاركة تجربة النطاق العريض الفائق، والتعاون عبر الصناعة، ودعم العملية الصناعية برمتها، وذلك من أجل إطلاق إمكانات النطاق العريض الفائق، وإفادة المشغلين والعملاء ومقدمي المحتوى.

ويستمر عقد منتدى النطاق العريض الفائق بنجاح سنويًا منذ باديته في عام 2014، وأصبح الحدث الأكثر أهمية في قيادة تطوير صناعة النطاق العريض الفائق.

https://www.huawei.com/minisite/ubbf/en

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1664193/1.jpg