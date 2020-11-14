‫منح الجنسية لإخوة وأخوات المستثمرين يعني أن سانت كيتس ونيفيس تضع “وحدة العائلة في مقدمة” الجنسية عن طريق الاستثمار، حسب تصريح خبير الصناعة

Press Release

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لندن، 14 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أصبح الآن أشقاء المستثمر المعالين مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على جنسية اتحاد سانت كيتس ونيفيس بموجب نفس طلب الحصول على Citizenship by Investment (الجنسية عن طريق الاستثمار). وقد دخل القانون المُعدل، الذي وقعه رئيس الوزراء د. تيموثي هاريس، حيز التنفيذ في 6 نوفمبر. كما تصرح ميشا روز إيميت، الرئيس التنفيذي لشركة قانونية وتسويقية مقرها لندن، إن هذا التغيير يعني أن سانت كيتس ونيفيس تضع “وحدة العائلة في المقدمة”.

وبحسب CBI Index (مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار) لعام 2020، وهي أداة مقارنة لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار النشطة، فقد وجهت سانت كيتس ونيفيس بالفعل جاذبية عائلية عالية. وقد حصلت الجزيرة المزدوجة على درجة مثالية تقريبًا لشمولها العائلي في إطار جعل العائلة الركيزة الأساسية في التقرير. كما أشارت إلى أن سانت كيتس ونيفيس تسمح بإدراج والدي وأجداد مقدم الطلب الرئيسي أو الزوج في الطلب. ويُسمح للآباء الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والأجداد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا طالما أنهم يعيشون مع مقدم الطلب الرئيسي ويعولهم.

كما يصرح إيميت، وهو محام ذو مؤهلات مزدوجة وعمل مع الحكومات والشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم منذ ما يقرب من عقدين: “على الرغم من أن جميع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي تنص على إدراج الأزواج والأطفال القصر، تسمح سانت كيتس ونيفيس أيضًا بإضافة الأطفال البالغين وأفراد الأسرة الممتدة مثل الآباء والأجداد والآن الأشقاء، مع مراعاة استيفاء شروط معينة. وتعترف سانت كيتس ونيفيس بظهور العلاقات الأسرية المعقدة بشكل متزايد والتي تحفز المستثمرين على إيجاد برامج تسمح بتضمين نطاق أوسع من أفراد الأسرة ضمن طلب أساسي. كما يجب أن يكون الأشقاء غير متزوجين، وليس لديهم أطفال، وأعمارهم 30 سنة أو أقل، ويعتمدون مالياً على مقدم الطلب الرئيسي”.

كانت سانت كيتس ونيفيس تضع المعايير لهذه الصناعة منذ 36 عامًا من خلال تقديم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأطول والأكثر رسوخًا. ويشتهر هذا البرنامج على نطاق واسع بكونه أحد أكثر الخيارات كفاءة وشفافية وموثوقية للمواطنة الاقتصادية. في وقت سابق من هذا العام، خفضت الدولة مؤقتًا (حتى 15 يناير 2020) تكلفة المواطنة للعائلات عبر government fund (مسار التمويل الحكومي) بمقدار 45,000 دولار أمريكي.

ويواصل وزير الشؤون الخارجية مارك برانتلي زيادة قائمة الوجهات التي يمكن للمواطنين السفر إليها بدون تأشيرة.