‫منصة “كوين إكس” تقدم إعانات طارئة إلى الفلبينيين المتأثرين بإعصار راي

هونغ كونغ، 21 يناير 2022 /PRNewswire/ — مؤخرًا، ضرب إعصار راي الفلبين، وكبادرة حسن نية، قدّمت منصة “كوين إكس” لتداول العملات المشفرة إعانات طارئة للمناطق التي ضربها الإعصار للمساعدة في إغاثة المنكوبين. وقد صاحب الإعصار الذي يُعدّ أحد أقوى العواصف التي شهدتها الفلبين في عام 2021 رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة وفيضانات. وذكر تقرير المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC)، الصادر في 31 ديسمبر 2021، أنّ إعصار راي قد أثر على حياة 4.5 مليون شخص، وتسبّب في تدمير أكثر من 530000 منزل.

وقد أرسلت كوين إكس فرق دعم إلى المناطق الثلاث الأكثر تضررًا في البلاد، وهي جنوب ليتي، وسيبو، ونيغروس. كما قدّمت كوين إكس -التي لم تدخر جهدًا في إغاثة المنكوبين في البلاد- إعانات طارئة إلى منظمات الإنقاذ المحلية. وقد تألف كل فريق من فرق الدعم من 20 فردًا، حيث قامت هذه الفرق بعد فترة وجيزة من ضرب الإعصار للبلاد بتجهيز إمدادات الدعم والإغاثة وتوزيعها على السكان المحليين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم.

وزارت فرق الدعم -في يومي 6 و8 يناير- السكان المحليين في المناطق المنكوبة لتوزيع 300 كرتونة مواد غذائية (تحتوي على أرز، ومكرونة، وسمك سردين، وماء، وخبز، وبسكويت، ومستلزمات يومية أخرى). وإلى جانب تقديم الإمدادات الطارئة، قدّمت كوين إكس أيضًا تبرًعا نقديًا بقيمة 10000 دولار أمريكي إلى الحكومة المحلية، وبذلت جميع الجهود الممكنة لإغاثة المنكوبين في البلاد.

وقد عكست جهود كوين إكس في إغاثة منكوبي الكارثة في الفلبين بوضوح التزامها المجتمعي ورسالتها المتمثلة في “من خلال البلوك تشين… نجعل العالم أفضل”. هذا، وتشارك كوين إكس -التي كانت على الدوام ملتزمة بمسؤولياتها الاجتماعية- بفاعلية في مختلف القضايا الخيرية، وسبق أن عقدت مجموعة من الفعاليات الخيرية حول العالم. وبقلب محب، تبذل كوين إكس ما في وسعها لرد الجميل إلى المجتمع ومد يد المساعدة إلى المحتاجين.

وبوصفها إحدى المنصات الرائدة في تداول العملات المشفرة، تواصل كوين إكس تطوير منتجاتها لتقديم أفضل الخدمات إلى المستخدمين. كما تستمر في الوقت ذاته في إرسال رسائل إيجابية عبر مشاركتها في مزيد من الفعاليات الخيرية. وبهدف رد الجميل إلى الجمهور والمستخدمين حول العالم، تسعى كوين إكس إلى الاضطلاع بالمزيد من المسؤوليات الاجتماعية، ودعوة الجميع إلى المساهمة بإيجابية في القضايا الخيرية.

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