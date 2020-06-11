‫منصة CentreStack من غلادينت يضيف احتياطي الوسائط المشفرة بالكامل لأنظمة الآي أوز

بوكا راتون، فلوريدا، 11 حزيران/يونيو 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غلادينت، وهي مزود رائد لحلول الوصول المبسط عن بعد والتعاون لخدمات الملفات والحوسبة السحابية الخاصة، عن توفر عميل آي أو المرقى الذي يستطيع القيام بالتخزين الاحتياطي الأوتوماتيكي للصور والفيديوهات automatically backup photos and videos ، من هواتف آيفون وآيباد المملوكة للشركة في خادم ملفات تسيطر عليه الشركة أو على سحابة خاصة.

وإذ هي معروفة بشكل عام بقدرتها على توفير الوصول إلى الملفات ومشاركتها عن بعد عبر الإنترنت باستخدام محركات الأقراص المحددة على HTTPS، تتضمن منصة CentreStack الآن مشاركة الملفات الآمنة secure file sharing لتخزين وسائل الإعلام احتياطيا. وهذا يسمح للمؤسسات بالحفاظ على التحكم الكامل في الصور ومقاطع الفيديو الحساسة من خلال نسخها إلى خوادم الملفات file servers المملوكة للشركة. أو، إذا قامت المؤسسات بنسخ البيانات إلى سحابة خاصة، يتم الحفاظ على التحكم من خلال الحفاظ على التحكم في المفاتيح الخاصة المستخدمة للتشفير، وبالتالي منع وصول الأطراف الثالثة.

عادةً ما تفشل حلول النسخ الاحتياطي للوسائط الموجهة للمستهلكين مثل iCloud وGoogle Photo في تلبية هذه المتطلبات عن طريق تطلب قيام الشركات بتخزين بيانات الشركة على خوادم جهات خارجية. على الرغم من ملاءمتها، قد لا يخدم هذا الأسلوب المصالح الفضلى للمؤسسة إذا التقطت أجهزة iOS تسجيلات حساسة وصورًا وخططًا ومخططات يجب أن تظل سرية. حتى في المواقف الأقل حساسية – مثل أن يكون مهندس معماري يستخدم جهاز iPad لالتقاط صور للمباني أو وكلاء العقارات الذين يلتقطون صورًا للمنازل أو موظفي التسويق الذين ينشئون مكتبة صور على مستوى الشركة – غالبًا ما تفضل الشركات نسخة احتياطية للوسائط الإعلامية التي ترسل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من أجهزة iOS المملوكة للشركة لخوادم الملفات الخاصة والمملوكة للشركة بدلاً من نسخة iCloud الاحتياطية الفردية المخزنة على خوادم آبل.

علاوة على ذلك، عندما تقوم الخدمات من درجة المستهلك بتخزين البيانات في السحابة، فعادة ما يتعين عليها الوصول إلى مفاتيح التشفير الخاصة. على سبيل المثال، كشف تقرير صحفي حصري جديد لرويترز recent Reuter’s exclusive عن وصول آبل إلى مفاتيح التشفير الخاصة لعملائها، مما يتيح لها الوصول إلى أي نسخ احتياطية علىآيكلاود.وعلى الرغم من أننا لا نحاول التلميح إلى وجود نوايا شائنة لدى آبل، فإن العديد من الشركات تفضل تخزين النسخ الاحتياطية لنظام iOS على خوادم الشركات من أجل الخصوصية والامتثال أو لتجنب زيادة مخاطر الهجمات من المتسللين الذين تغريهم الكميات الهائلة من بيانات العملاء التي يمكن الوصول إليها باستخداممفاتيح التشفير لآبل.

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حول غلادينت

إذ تأسست في العام 2008، تدعم غلادينت الملايين من مستخدمي خادم الملفات الذي يركز على توفير حلول الوصول عن بعد والتعاون. من بين شركاء الشركة شركات أمازون وغوغل ومايكروسوفت والآلاف من مزودي الخدمة في أكثر من 100 دولة حول العالم.