‫منظمة هايفر إنترناشيونال ووزارة الزراعة الرواندية تعلنان عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في مزارع الحيوان في البلاد

الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة ستصل إلى 23,400 أسرة غير مؤمنة غذائيا في 15 مقاطعة

كيغالي، رواندا, 27 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — لتحسين الدخل والأمن الغذائي والتغذوي في المناطق الأكثر تضررًا في رواندا، أعلنت منظمة التنمية الدولية،هايفر إنترناشيونال ووزارة الزراعة في رواندا عن شراكة لاستثمار أكثر من 10 ملايين دولار أميركي في الثروة الحيوانية وتدريب 23,400 أسرة زراعية من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة. في رواندا، يعاني خُمس السكان من انعدام الأمن الغذائي، ، ويبلغ متوسط الدخل للأسرة حوالي 3.11 دولار في اليوم في 15 مقاطعة في المقاطعات الشمالية والجنوبية والغربية في رواندا حيث سيتم تنفيذ الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة.

من خلال الشراكة، تهدف منظمة هايفر إنترناشيونال إلى دعم المزارعين للحصول دخل معيشي – أي مبلغ المال اللازم لعيش حياة كريمة – وهو 6.08 دولارات لكل أسرة في اليوم. سيركز برنامج الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة على إعطاء الأولوية لثلاث مجموعات: النساء المعيلات للأسر، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والشباب، من أجل تحسين سبل عيش الفئات السكانية الأكثر ضعفاً بشكل مستدام. ستمثل النساء 50٪ على الأقل والشباب 30٪ على الأقل من المشاركين في الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة وستتاح لهم فرص الحصول على التمويل من خلال المشروع.

وقال أديسوا إفيدي، النائب الأول لرئيس البرامج الإفريقية في هايفر إنترناشيونال: “لقد دعمت هايفر إنترناشيونال المجتمعات في جميع أنحاء رواندا على مدى أكثر من 20 عامًا لبناء أعمال تجارية مستدامة للأغذية والزراعة والحد من الجوع والفقر.” “من خلال نموذج تدريبنا الخاص بنا، سيطور المزارعون المهارات المالية والزراعية والقيادية التي يحتاجون إليها لرعاية حيواناتهم وصقل فطنتهم التجارية. وسيساعدهم ذلك على تحسين الإنتاج والإنتاجية في المزارع، فضلاً عن تطوير روابط أقوى مع الأسواق الرسمية، وبناء الأعمال الزراعية المستدامة وزيادة الأرباح.”

وقال الدكتور جيراردين موكيشيمانا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في رواندا: “نتطلع إلى العمل عن كثب مع هايفر رواندا لتقديم هذا البرنامج الذي سيؤثر بشكل إيجابي على المزارعين وعائلاتهم.” “هايفر إنترناشيونال لها تاريخ طويل في العمل مع المزارعين في رواندا لبناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود ودعم الأسر الزراعية لعيش حياة منتجة ومزدهرة.”

يدعم نموذج منظمة هايفر إنترناشيونال للتنمية المجتمعية الشامل المستند إلى القيم المجتمعات في بناء قدراتها من أجل التنمية، والعمل مع المزارعين لزيادة معرفتهم وقدرتهم على الصمود، مع الحد من التعرض لتغير المناخ والصدمات الاقتصادية. وسيشمل برنامج الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة:

تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية من 20-30 عضوا لتوفير التدريب على بناء القدرات والإرشاد

تدريب وقدرات مربي الدواجن والخنازير والماعز والأغنام لتطوير القيم المشتركة والتعبئة والتخطيط معًا

التدريب على الأعمال التجارية الزراعية وتوليد الدخل لتطوير المهارات المادية وغير المادية، بما في ذلك وحدات التغذية والجنسانية والقيادة للرجال والنساء، ومحو الأمية المالية القائمة على القيم، والإدارة البيئية

التدريب الفني قبل بدء مشاريع تربية الحيوان من مشاريع تربية وتغذية الدواجن والخنازير والماعز والأغنام

التدريب وتقديم المعدات لأصحاب المشاريع المجتمعية “أغروفيت” لدعم عافية الثروة الحيوانية عبر جميع سلاسل القيمة، بما في ذلك رعاية الحيوانات الأساسية واللقاحات والعمليات الجراحية البسيطة.

بالإضافة إلى توفير التدريب لـ 23,400 مزارع على التنمية المجتمعية المستدامة والإنتاج الحيواني، سيعزز برنامج الشراكة من أجل أسواق الحيوانات الصغيرة القوية والشاملة تقديم الخدمات للقطاع الخاص. وسيدعم تشكيل 1170 مجموعة مزارعين وإنشاء شبكة من 117 من الميسرين المجتمعيين، إلى جانب الخدمات البيطرية والإرشادية التي يقدمها 31 رائد أعمال بيطريا خاصا.

لمعرفة المزيد حول عمل هايفر إنترناشونال رواندا، يرجى زيارة موقع الإنترنتأو التواصل معmedia@heifer.org.

حول هايفر انترناشونال

لمدة 76 عامًا، عملت هايفر إنترناشيونال مع أكثر من 36 مليون شخص حول العالم للقضاء على الجوع والفقر بطريقة مستدامة. من خلال العمل مع المجتمعات الريفية في 21 دولة في إفريقيا وآسيا والأميركتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدعم هايفر إنترناشيونال المزارعين ومنتجي الأغذية المحليين لتعزيز الاقتصادات المحلية وتوفير سبل عيش آمنة توفر دخلًا معيشيًا للمواطنين. للحصول على معلومات، يرجى زيارة https://www.heifer.org.

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