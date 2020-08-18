‫من دواعي فخر كيو ايت تريد (Q8 Trade) أن تعلن أنها أصبحت مرخصة لدى العديد من الهيئات الرقابية

ليماسول، قبرص 17 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ — انضمت كيو ايت تريد (Q8 Trade) إلى صفوف الشركات المنظمة من قبل عدة هيئات رقابية بعد أن تمكنت من الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة على السلوك المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا، ومؤخرًا حصلت هذه العلامة التجارية أيضًا على ترخيص من قِبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل كجزء من خطة أكبر لتوسيع نطاق الخدمات للعملاء حول العالم، كما أصبحت كيو ايت تريد(Q8 Trade) الآن كياناً مستقلاً عن كيو ايت للأوراق المالية.(Q8 Securities)

إتاحة خدمات كيو ايت تريد ( Q8 Trade ) للعملاء في شتى أنحاء العالم

بفضل سعي كيو ايت تريد (Q8 Trade) للحصول على تراخيص من عدة هيئات رقابية أصبح بإمكان المتداولين بالتجزئة من جميع أنحاء العالم باستثناء المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فتح حساب والاستفادة من جميع أدوات وميزات التداول المتوفرة. إن الحصول على موافقةهيئة الرقابة على السلوك المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا يثبت أن هذه العلامة التجارية موثوقة وذات مصداقية وملتزمة بأعلى معايير التداول.

لقد استفاد المتداولون الذين يعملون مع كيو ايت تريد (Q8 Trade)خلال الأشهر الستة الماضية، نظراً لمعدل النجاح الذي وصل إلى 70٪ من جميع الصفقات التي تم تنفيذها، وتستند هذه الإحصائية إلى ملايين الأوامر المختلفة التي وضعها العملاء مما يؤكد الجودة العالية لخدمات التداول التي يقدمها الوسيط.

ومن أبرز المزايا تلك المتعلقة بخدمة التداول التلقائي التي تقدمها كيو ايت تريد (Q8 Trade) وذلك بفضل الشراكة مع دبلي تريد(DupliTrade) وهي خدمة تداول آلية ذات جودة عالية للمتداولين بأحجام كبيرة الذين ليس لديهم الوقت الكافي للتداول أو يرغبون باستخدام مزود موثوق لاستراتيجيات التداول المربحة، وخلال الأشهر الستة الماضية حققت أفضل ثلاث استراتيجيات وهي أمبر وأوروين وليغاسي (Amber, Orion, and Legacy)عوائد كبيرة حتى في واحدة من أكثر البيئات تقلبًا.

الآن بعد أن أصبحت كيو ايت تريد (Q8 Trade)مرخصة من قبل العديد من الهيئات الرقابية فقد أصبحت تعطي الثقة الكافية للعديد من العملاء العالميين الذين يبحثون عن علامة تجارية موثوقة للعمل معها والذين يمكنهم التداول دون الحاجة إلى القلق بشأن المشكلات القانونية أو الامتثال للتشريعات والقوانين الناظمة.

عن كيو ايت تريد ( Q8 Trade )

إن كيو ايت تريد هي العلامة التجارية التابعة لشركة MARKETFINANCIALS LIMITED ، وهي حاصلة على ترخيص كتاجر للأوراق المالية من سيشيل ، وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) بموجب ترخيص رقم [SD006] وسجل رقم 8413711-1.