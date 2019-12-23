‫مهرجان مدل بيست (MDL Beast Festival) – الجمهور السعودي يشاهد عروض المواهب الوطنية والمواهب الدولية أمام حشد ضخم منبهر من 150 ألف مشاهد من رواد المهرجان

Press Release

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ما زال المهرجان السعودي الأبرز للموسيقى والفنون والثقافة يبهر الضيوف ويسعدهم مع انتهاء عروض ديفيد غوتا (David Guetta) وستيف أكوي (Steve Aoki) على مسرح ذا بيغ بيست (The Big Beast)بالعرض الموسيقى المبهر

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الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — واصل مهرجان مدل بيست المهرجان الأكبر للفنون والثقافة والموسيقى في السعودية إبهار الجمهور خلال ثاني أيامه، الذي شاهد أكثر من 150 ألف متفرج متحمس للمهرجان من كافة أنحاء المنطقة كما حضر المهرجان جمهور أكبر من الخارج على مدار اليومين الماضيين.

حيث شهدت صالة عرض مسرح ذا بيغ بيست الجمهور وهو يستمتع بالعروض التي تلهب العقول من ثنائي الدي جي السعودي، ديش داش (Dish Dash)، أمام النجوم العالميين جيه بالفين (J Balvin) وداني تناغليا (Danny Tenaglia) وستيف أكوي وديفيد غوتا بعد اعتلائهم خشبة المسرح. واختتم أكوي وغوتا الليلة عندما عزفا معاً على المسرح في عرضٍ موسيقي مبهر معاً بعد أن أدى كلٌ منهما عرضه منفرداً.



على خشبة مسرح داون بيست المكيفة (Down Beast)، استمتع جمهور عريض بعروض فنية من ليدي لو (Lady Lou) وهاتون (Hatoon) وفرقة دكان (Dokkan) وفرقة يوسف (Usif).

عند حديثه عن تجربته في العزف في مهرجان مدل بيست علَّق عليها ديفيد غوتا قائلاً: كانت هذه التجربة تعني العالم بالفعل بالنسبة لي أن أكون هنا في السعودية – نحن نصنع التاريخ – وأنا أشاهد حماس كل شباب البلد وأرى هذه السعادة في عيونهم وإنه لشرفٌ لي أن أكون جزءً من هذه اللحظة كما أنها المرة الأولى التي أعزف فيها وجهاً لوجهٍ مع ستيف أكوي.

كما كان من بين الفنانين فرقة كوزمي كات (Cosmicat)، ودي جيه بالو (DJ Baloo) اللذان قدما عرضهما مع مهند نصار (MohannedNassar) من فرقة فينيل مود (Vinyl Mode) وفرقة ديزرت فيش (Desertfish) اللذان قدما عروضهما على خشبة مسرح بيست 1 (Beast 1) وعزفا بكل حماس أمام الآلاف من الجماهير السعداء.

في اليوم الثاني للمهرجان كان هناك فنانين من طراز عالمي أمثال فيروزا بروتا (FuerzaBruta) وسيرك بيجو (Cirque Bijou)اللذان أبهرا الجمهور بعروضهما التي تسحر العقول. وقد انبهر الجمهور باثنين وعشرين عرضاً مميزاً من العروض الفنية التي لم يشاهدها من قبل، والتي تم إبداعها خصيصاً لمهرجان مدل بيست.



كما رحب غلوبال ستريت فوود ماركت (Global Street Food Market)ومطعم الملتقى السعودي (Saudi Alley) بالزوار لكي يتذوقوا عينات من أطيب المأكولات من الماركات المحلية والعالمية، وقد ابتكر طهاة من إم إن كيه واي إتش إس إي (MNKYHSE) قوائم طعام وعصائر شهيرة تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث.



تواجد المصممون في موقع الحدث وفي منطقة ريتال ثيرابي (retail therapy)من أجل عرض تصميماتهم السعودية المبهرة أمام العالم.

وقالت مريم موصلي مؤسسة (MarriamMossalli) مؤسسة نيش أرابيا (Niche Arabia): لقد جعلت من الترويج للمواهب السعودية المبدعة والاحتفاء بها وتعزيزها مهمتي الشخصية والمهنية. صناعة الأزياء السعودية تزدهر وأنا فخورة لأن مهرجان ميدل بيست قد استطاع دعم الكثير من المصممين الناشئين والواعدين. وقد أتيحت لي فرصة ابتكار هذه المنطقة الصغيرة في مهرجان بحجم مدل بيست وهو ما منح الموضة السعودية (Saudi Style) منصةً دولية حقيقية.

في منطقة مدل بيست إكس بي (MDL Beast XP)، استعرض الجمهور منطقة مصممة لرواد المهرجان من أجل التفاعل مع الأصوات والتلاعب بها بطرق مختلفة. كما شجعنا الحضور على “تجربة العزف الموسيقي” في المساحة المخصصة للمعرض، والتي اشتملت على ستوديو تسجيل على أرض المعرض يوضح كيف يمكن الارتقاء بالموسيقى كقوة من أجل الخير.

ملحوظات للمحررين:

كافة المحتويات متاحة للتنزيل من مدل بيست ميديا هاوس (MDL Beast Media House):

https://mdlbeast.studiomediahouse.com



التغطية المصورة متاحة مجاناً وبدون قيود حقوق الطبع والنشر.

للمزيد من المعلومات حول المهرجان ومشاهدة العروض يُرجى الذهاب إلى www.youtube.com/mdlbeast.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1058598/MDL_Beast_Festival_Video.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1058582/MDL_Beast_Festival_1.jpg

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