‫موسم تسوق توكوبيديا “ويب:  حفل جوائز إندونيسيا كي – بوب” تعلن عن قائمة مرصعة بالنجوم لأول عرض عالمي ممتاز:  بمشاركة فرق بي تي أس، بلاكبنك، توايس، أن سي تي دريم وغيرها الكثير”ويب: إندونيسيا كي بوب” يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

هذه الفرق الـ 10 التي ستشارك في الحفل هي BTS و BLACKPINK، وهما سفيرتان للعلامة التجارية توكوبيديا، وكذلك TWICE و NCT Dream و The Boyz و Stray Kids و ITZY و Treasure و Secret Number و Aespa.

ويب: حفل إندونيسيا كي بوب هو حدث لتوزيع الجوائز من المجتمعات الإندونيسية لمجموعات النجوم العالمية المذكورة أعلاه والتي صوت معجبوها من خلال توكوبيديا. سيكون حفل جوائز ويب: إندونيسيا كي بوب أول حفل توزيع جوائز مخصص لعشاق الموسيقى الشعبية الكورية في إندونيسيا، كما سيقدم عروضًا خاصة متنوعة من هذه الفرق الموسيقية.

يمكن للمجتمعات حول العالم بث حفل جوائز ويب: إندونيسيا كي بوب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من الساعة 19.00 إلى 21.00 (توقيت يو تي سي + 7) عبر Tokopedia Play داخل تطبيق توكوبيديا وقناة توكوبيديا الرسمية على يوتيوب. يمكن للمعجبين مشاهدة العرض من خلال الرابط التالي ويشجعون على تحديد تذكيراتهم على أجهزتهم حتى لا تفوتهم فرصة مشاهدة هذا العرض الممتاز .

وقال كيفن منتاراجا، كبير المسؤولين التسويقيين ونائب الرئيس الأول في توكوبيديا: “بالإضافة إلى ربط عشاق كي بوب في إندونيسيا وحول العالم بنجومهم العالميين المفضلين، نأمل في الحفاظ على صلة توكوبيديا وإحضار اسم إندونيسيا إلى الساحة العالمية”.

وحظيت مشاركة العديد من فرق النجوم العالمية الكورية الجنوبية في حملات توكوبيديا السابقة في مواسم التسوق في إندونيسيا المعروف باسم (واكتو إندونيسيا بيلانجو أو ويب)، ما أدى إلى محادثات على وسائل التواصل الاجتماعي بل وتصدرها الموضوعات الشائعة على هذه الوسائل على نطاق عالمي.

يتم تنظيم حملة تسوق ويب الخاصة بـ توكوبيديا بشكل روتيني كل يوم 25 من الشهر وحتى نهاية كل شهر. ويمكن للإندونيسيين العثور في مواسم التسوق على مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العروض الجذابة المتنوعة لجعل التسوق أكثر كفاءة.

حول توكوبيديا

توكوبيديا، كشركة تكنولوجيا إندونيسية، حددت لنفسها مهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على التجارة من خلال التكنولوجيا. تتمثل رؤيا توكوبيديا في بناء نظام بيئي فائق حيث يمكن لأي شخص البدء واكتشاف أي شيء. وحتى يومنا هذا، قامت توكوبيديا بتمكين ملايين التجار والمستخدمين عبر السوق والسلع الرقمية والتكنولوجيا المالية والدفع والخدمات اللوجستية والتنفيذ، بما في ذلك ميترا توكوبيديا.

الفيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1691974/Tokopedia_WIB_Indonesia_Kpop_Awards_Lineup_Announcement.mp4