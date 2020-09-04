‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة مجموعة مياكس إكستشينج لشهر أغسطس 2020؛  وحصة السوق السنوية حتى الآن تشهد ارتفاعا بحوالي 19% عن نفس الفترة العام 2019

حجم تجارة مياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم أغسطس-20 أغسطس-19 % تغيير يوليو-20 % تغيير أغسطس-20 أغسطس-19 % تغيير أيام الاتجار 21 22 22 168 168 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 582,394,732 418,770,313 39.1% 582,318,225 0.0% 4,413,767,683 2,925,204,592 50.9% مجموعة مياكس إكستشينج 70,996,814 43,160,673 64.5% 66,453,392 6.8% 518,728,761 289,502,363 79.2% مياكس 28,298,707 15,848,772 78.6% 28,259,455 0.1% 205,900,750 116,104,353 77.3% مياكس بيرل 23,805,458 24,174,456 -1.5% 24,098,544 -1.2% 204,748,354 157,743,212 29.8% مياكس إيميرالد 18,892,649 3,137,445 502.2% 14,095,393 34.0% 108,079,657 15,654,798 590.4% معدل التجارة اليومي لخيارات الأسهم أغسطس – 20 أغسطس – 19 % تغيير يوليو-20 % تغيير أغسطس-20 أغسطس – 19 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 27,733,082 19,035,014 45.7% 26,469,010 4.8% 26,272,427 17,411,932 50.9% مجموعة مياكس إكستشينج 3,380,801 1,961,849 72.3% 3,020,609 11.9% 3,087,671 1,723,228 79.2% مياكس 1,347,557 720,399 87.1% 1,284,521 4.9% 1,225,600 691,097 77.3% مياكس بيرل 1,133,593 1,098,839 3.2% 1,095,388 3.5% 1,218,740 938,948 29.8% مياكس إيميرالد 899,650 142,611 530.8% 640,700 40.4% 643,331 93,183 590.4% حصة سوق مجموعة مياكس إكستشينج من خيارات الأسهم، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم أغسطس-20 أغسطس-19 % تغيير يوليو-20 % تغيير أغسطس-20 أغسطس-19 % تغيير مجموعة مياكس إكستشينج 12.19% 10.31% 18.3% 11.41% 6.8% 11.75% 9.90% 18.8% مياكس 4.86% 3.78% 28.4% 4.85% 0.1% 4.66% 3.97% 17.5% مياكس بيرل 4.09% 5.77% -29.2% 4.14% -1.2% 4.64% 5.39% -14.0% مياكس إيميرالد 3.24% 0.75% 333.0% 2.42% 34.0% 2.45% 0.54% 357.6%

أخبار وإنجازات أخرى:

مياكس بيرل

أعلن أن تقديمه المقترح لقواعد العمل لتوفير تجارة الأوراق المالية السهمية بموجب رخصة مؤشر مياكس بيرل قد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية

من المتوقع بدء التجارة على مؤشر أسهم مياكس بيرل، أول مؤشر تابع لميامي إنترناشيونال هولدنغز، يوم 25 أيلول/سبتمبر، 2020.

مجموعة مياكس إكستشينج

سجل قياسي جديد من حصة السوق اليومية 15.29% من حصة السوق يوم 2 أيلول/سبتمبر، 2020



ميامي إنترناشيونال هولدنغز

أعلنت بالاشتراك مع شركة بورصة حبوب منيابوليس، (أم جي إي أكس) أن الطرفين أبرما اتفاقية نهائية وخطة اندماج وافقت بموجبهاأم آي أتشعلى الاستحواذ علىأم جي إي أكسبعد موافقة أعضاء مجلس إدارة جي إي أكسعلى الصفقة.

أن الطرفين أبرما اتفاقية نهائية وخطة اندماج وافقت بموجبهاأم آي أتشعلى الاستحواذ علىأم جي إي أكسبعد موافقة أعضاء مجلس إدارة جي إي أكسعلى الصفقة. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من العام 2020، رهنا بموافقة عضوية أم جي إي أكس وشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك بعض الموافقات التنظيمية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com ..

اتصالات الشركات:

ناتالي كي، وكالة كاما

البريد الألكتروني: nkay@karmaagency.com

الهاتف: 215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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