ميامي الدولية القابضة تعلن نتائج التداول في نوفمبر 2021. مجموعة مياكس للصرافة تحدد سجل الحجم السنوي؛ ومياكس بيرل إكواتيز تحدد حصص السوق وسجلات الحجم
برينستون، نيوجيرسي، 9 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ –– أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة اليوم عن نتائج التداول لشركات التبادل التابعة لها في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021 – MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (والتي تمثل معًا، مجموعة مياكس للصرافة™) ومينيابوليس لتجارة الحبوب (MGEX).
بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة لمجموعة مياكس للصرافة 13.88% في نوفمبر 2021، بزيادة 309 نقطة أساس عن حصة السوق البالغة 10.79% في نوفمبر 2020 وتمثل زيادة بنسبة 28.6%.
نفذت مجموعة مياكس للصرافة بشكل جماعي 124.7 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في نوفمبر 2021، وهو ما يمثل متوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 5.936.084 عقدًا. حقق إجمالي حجم الخيارات متعددة القوائم حتى شهر نوفمبر 2021 رقمًا قياسيًا بقيمة 1.2 مليار عقدًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63.8% عن الفترة ذاتها من عام 2020.
فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية، سجلت مياكس بيرل إكواتيز™ عددًا من السجلات الجديدة خلال شهر نوفمبر 2021 بما في ذلك الحجم الإجمالي 1.610.270.288 سهمًا، وهو رقم قياسي جديد في الحجم الشهري وزيادة بنسبة 12.7% عن شهر أكتوبر 2021. يمثل الإجمالي الذي تحقق في شهر أكتوبر 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية قدرها 0.69%. إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم أسهم مياكس بيرل إكواتيز تداول يومي قياسي بلغ 115.2 مليون سهمًا في 10 نوفمبر 2021 وحصة سوقية قياسية يومية بلغت 0.86% في 26 نوفمبر 2021.
وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 420,826 عقدًا في نوفمبر 2021، وهو رابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 61.5% عن إجمالي نوفمبر 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2021، 3,657,954 عقدًا، بزيادة قدرها 43.1% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 87,473 عقدًا في 30 نوفمبر 2021، بزيادة قدرها 25.8% عن 30 نوفمبر 2020.
حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 136,949 عقدًا في نوفمبر 2021، بزيادة قدرها 45.4% من إجمالي 250,982 عقدًا في أكتوبر 2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ6,521 عقدًا في نوفمبر 2021.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
عقود الخيارات متعددة القوائم
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
نسبة التداول%
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
20
|
21
|
230
|
231
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
898,166,403
|
640,174,308
|
40.3%
|
777,425,367
|
15.5%
|
8,572,267,870
|
6,284,658,008
|
36.4%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
124,657,770
|
69,070,280
|
80.5%
|
111,294,908
|
12.0%
|
1,225,107,555
|
747,840,554
|
63.8%
|
خيارات مياكس
|
50,452,313
|
24,998,418
|
101.8%
|
45,154,248
|
11.7%
|
479,737,515
|
298,836,167
|
60.5%
|
MIAX Pearl
|
34,378,589
|
21,710,167
|
58.4%
|
29,496,984
|
16.5%
|
395,367,282
|
271,063,135
|
45.9%
|
MIAX Emerald
|
39,826,868
|
22,361,695
|
78.1%
|
36,643,676
|
8.7%
|
350,002,758
|
177,941,252
|
96.7%
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
نسبة التداول%
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
صناعة الخيارات متعددة القوائم الأمريكية
|
42,769,829
|
32,008,715
|
33.6%
|
37,020,256
|
15.5%
|
37,270,730
|
27,206,312
|
37.0%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
5,936,084
|
3,453,514
|
71.9%
|
5,299,758
|
12.0%
|
5,326,555
|
3,237,405
|
64.5%
|
MIAX
|
2,402,491
|
1,249,921
|
92.2%
|
2,150,202
|
11.7%
|
2,085,815
|
1,293,663
|
61.2%
|
MIAX Pearl
|
1,637,076
|
1,085,508
|
50.8%
|
1,404,618
|
16.5%
|
1,718,988
|
1,173,433
|
46.5%
|
MIAX Emerald
|
1,896,518
|
1,118,085
|
69.6%
|
1,744,937
|
8.7%
|
1,521,751
|
770,308
|
97.6%
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
نسبة التداول%
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
13.88%
|
10.79%
|
28.6%
|
14.32%
|
-3.1%
|
14.29%
|
11.90%
|
20.1%
|
MIAX
|
5.62%
|
3.90%
|
43.9%
|
5.81%
|
-3.3%
|
5.60%
|
4.76%
|
17.7%
|
MIAX Pearl
|
3.83%
|
3.39%
|
12.9%
|
3.79%
|
0.9%
|
4.61%
|
4.31%
|
6.9%
|
MIAX Emerald
|
4.43%
|
3.49%
|
26.9%
|
4.71%
|
-5.9%
|
4.08%
|
2.83%
|
44.2%
|
حجم تداول الأسهم لـ
MIAX Pearl Equities ، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
عدد الأسهم (بالملايين)
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
نسبة التداول%
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
20
|
21
|
230
|
NM
|
حجم الأسهم الأمريكية – الصناعة
|
233,151
|
226,244
|
9.4%
|
218,290
|
6.8%
|
2,630,413
|
NM
|
NM
|
حجم MIAX Pearl
|
1,610
|
NM
|
NM
|
1,429
|
12.7%
|
9,126
|
NM
|
NM
|
متوسط الحجم اليومي MIAX Pearl
|
77
|
NM
|
NM
|
68
|
12.7%
|
40
|
NM
|
NM
|
حصة سوق MIAX Pearl
|
0.69%
|
NM
|
NM
|
0.65%
|
5.5%
|
0.35%
|
NM
|
NM
|
NM – ليس له معنى
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
مينيابوليس لتجارة الحبوب، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
العقود الآجلة والخيارات
العقود
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
نسبة التداول%
|
21 نوفمبر
|
20 نوفمبر
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
20
|
21
|
230
|
231
|
حجم مينيابوليس لتجارة الحبوب
|
420,826
|
260,612
|
61.5%
|
436,947
|
-3.7%
|
3,657,954
|
2,555,375
|
43.1%
|
متوسط الحجم اليومي مينيابوليس لتجارة الحبوب
|
20,039
|
13,031
|
53.8%
|
20,807
|
-3.7%
|
15,904
|
11,062
|
43.8%
معلومات عن شركة مياكس
تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، ميامي الدولية القابضة، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC (MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).
MIAX، MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب سبايكس ®SPIKES رمز التداول: (SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.
مينيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تُعد مينيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لسبايكس، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـBRIXX، والعقود الآجلة لـTAX. كمّا تُعد مينيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.
لمعرفة المزيد عن مياكس قم بزيارة www.MIAXOptions.com.
لمعرفة المزيد عن مينيابوليس لتجارة الحبوب تفضل بزيارة www.mgex.com.
لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com.
للتواصل الإعلامي:
آندي نيبو، نائب أول للرئيس، رئيس الاتصالات
(609) 955-2091
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