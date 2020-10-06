‫ميامي الدولية القابضة تعلن نتائج تداول الخيارات لشهر سبتمبر 2020 والسجلات اليومية والشهرية الجديدة لمجموعة مياكس إكستشينج

برينستون، نيو جيرسي، 6 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (أم آي أتش)، والمعروفة أيضًا بشركة ميامي الدولية القابضة، اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر سبتمبر 2020 لأسواقها المالية الثلاثة – MIAX® و MIAX PEARL® و MIAX Emerald™ (معًا، MIAX Exchange Group™). نفذت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 86.7 مليون عقد خيارات حقوق ملكية في سبتمبر بمعدل حجم يومي (ADV) مشترك يبلغ 4,129,567 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي حصة سوق خيارات الأسهم الأمريكية بنسبة 13.71%.

حجم التبادل لمجموعة مياكس إكستشينج الشهر الحالي مقارنة منذ بداية العام إلى تاريخه عقود خيارات الأسهم سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير أغسطس-20 % تغيير سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير أيام التداول ‎21 ‎20 ‎21 ‎189 ‎188 صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎632,751,329 ‎360,693,463 75.4% ‎582,394,732 8.6% ‎5,046,519,012 ‎3,285,898,055 53.6% مجموعة مياكس إكستشينج ‎86,720,900 ‎35,997,644 140.9% ‎70,996,814 22.1% ‎605,449,661 ‎325,500,007 86.0% مياكس ‎36,901,910 ‎13,958,514 164.4% ‎28,298,707 30.4% ‎242,802,660 ‎130,062,867 86.7% مياكس بيرل ‎23,864,559 ‎19,115,274 24.8% ‎23,805,458 0.2% ‎228,612,913 ‎176,858,486 29.3% مياكس إيميرالد ‎25,954,431 ‎2,923,856 787.7% ‎18,892,649 37.4% ‎134,034,088 ‎18,578,654 621.4% معدل الحجم اليومي لخيارات الأسهم سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير أغسطس-20 % تغيير سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎30,131,016 ‎18,034,673 67.1% ‎27,733,082 8.6% ‎26,701,159 ‎17,478,181 52.8% مجموعة مياكس إكستشينج ‎4,129,567 ‎1,799,882 129.4% ‎3,380,801 22.1% ‎3,203,437 ‎1,731,383 85.0% مياكس ‎1,757,234 ‎697,926 151.8% ‎1,347,557 30.4% ‎1,284,670 ‎691,824 85.7% مياكس بيرل ‎1,136,408 ‎955,764 18.9% ‎1,133,593 0.2% ‎1,209,592 ‎940,737 28.6% مياكس إيميرالد ‎1,235,925 ‎146,193 745.4% ‎899,650 37.4% ‎709,175 ‎98,823 617.6% حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج الشهر الحالي مقارنة منذ بداية العام إلى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير أغسطس-20 % تغيير سبتمبر-20 سبتمبر-19 % تغيير مجموعة مياكس إكستشينج 13.71% 9.98% 37.3% 12.19% 12.4% 12.00% 9.91% 21.1% مياكس 5.83% 3.87% 50.7% 4.86% 20.0% 4.81% 3.96% 21.6% مياكس بيرل 3.77% 5.30% -28.8% 4.09% -7.7% 4.53% 5.38% -15.8% مياكس إيميرالد 4.10% 0.81% 406.0% 3.24% 26.4% 2.66% 0.57% 369.7%

من ضمن الإنجازات والأخبار الأخرى:

مياكس

سجل يومي جديد للعقود المنفذة 2,707,322 عقد بتاريخ 4 سبتمبر 2020



سجل شهري جديد للعقود المنفذة 36,901,910 عقد منفذ



مياكس إيميرالد

سجل حصص سوق يومي جديد 4.96% من حصة السوق بتاريخ 3 سبتمبر 2020



سجل حصص سوق شهري جديد 4.10% من حصة السوق



سجل يومي جديد للعقود المنفذة 2,028,075 بتاريخ 3 سبتمبر 2020



سجل شهري جديد للعقود المنفذة 25,954,431 عقد



مجموعة مياكس إكستشينج

سجل حصص سوق يومي جديد 15.50% من حصة السوق بتاريخ 3 سبتمبر 2020



سجل حصص سوق شهري جديد 13.71% من حصة السوق



سجل يومي جديد للعقود المنفذة 6,664,360 بتاريخ 3 سبتمبر 2020



سجل شهري جديد للعقود المنفذة 86,720,900 عقد



شركة ميامي الدولية القابضة

أطلقت شركة MIAX PEARL Equities ™ ، وهي أول بورصة للأسهم، والتي أكملت يومها الأول من التداول المباشر بالرمز NTGR (شركة نت جير) في 29 سبتمبر 2020. ومن المتوقع أن يبدأ طرح الرموز الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

، وهي أول بورصة للأسهم، والتي أكملت يومها الأول من التداول المباشر بالرمز (شركة نت جير) في 29 سبتمبر 2020. ومن المتوقع أن يبدأ طرح الرموز الإضافية خلال الأسابيع المقبلة. وقد أعلنت الشركة في مطلع هذا الشهر أنها قد انتهت من عقد صفقة استراتيجية مع الشركات الرائدة في الصناعة للتداول في مؤشرات أسهم مياكس بيرل. وتتضمن الشركات المشاركة في الصفقة سيتاديل سيكيوريتيز، ذ.م.م ( Citadel Securities, LLC ) وهيدسون ريفر تريدينج ( Hudson River Trading ) ومجموعة جمب تريدينج ( Jump Trading Group ) وسيمبلكس تريدينج، ذ.م.م ( Simplex Trading, LLC ) وسسكويهانا سيكيوريتيز، ذ.م.م ( Susquehanna Securities,LLC ) ويو بي إس ( UBS ).

) وهيدسون ريفر تريدينج ( ) ومجموعة جمب تريدينج ( ) وسيمبلكس تريدينج، ذ.م.م ( ) وسسكويهانا سيكيوريتيز، ذ.م.م ( ) ويو بي إس ( ). كما تم الإعلان بالاشتراك مع مينيابوليس للحبوب Minneapolis Grain Exchange (MGEX ) أن عضوية MGEX صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تغيير النظام. ونتيجة لذلك، تمضي كلا من إم آي إتش و MGEX الآن في الاستعدادات للاندماج وفقًا للاتفاقية وخطة الاندماج المُعلنة مسبقًا من قِبَل الأطراف. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2020، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك بعض الموافقات التنظيمية.

) أن عضوية صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تغيير النظام. ونتيجة لذلك، تمضي كلا من إم آي إتش و الآن في الاستعدادات للاندماج وفقًا للاتفاقية وخطة الاندماج المُعلنة مسبقًا من قِبَل الأطراف. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2020، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك بعض الموافقات التنظيمية. أعلنت أنها أكملت استثمارها في أسهم شركة دايموند ستاندرد ( Diamond Standard ). كجزء من هذا الاستثمار، دخلت شركة ميامي الدولية القابضة وشركة دايموند ستاندرد في شراكة للتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير وإدراج العقود الآجلة القائمة على الألماس والخيارات المستقبلية القائمة على منتجات دايموند ستاندرد. تظل جميع منتجات العقود الآجلة والخيارات المستقبلية خاضعة للموافقة التشريعية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية TradingOperations@MIAXOptions.com.

جهة مراسلات الشركة:

ناتالي كاي، وكالة كارما “Karma Agency“

nkay@karmaagency.com

‎215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX )

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald™) بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، و MIAX Exchange Group™، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل MIAX Options® كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE (سبايك))، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™) لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة (شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز) ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.