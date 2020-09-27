‫ميبلين نيويورك تطلق برنامج شجعان معًا: برنامج طويل الأمد لدعم التخلص من القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العال

Press Release

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نيويورك، 27 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — يعيش الناس في جميع أنحاء العالم محملين بأعباء القلق والاكتئاب. حيث يصيب القلق أكثر من 284 مليون شخص. كما يؤثر الاكتئاب على أكثر من 264 مليونًا. 1 تبدأ نصف جميع حالات الصحة العقلية ببلوغ سن 14عامًا، 2 وقد أصبحت تزيد أعداد الإصابة منذ بداية جائحة مع كوفيد-19. وبصفتها العلامة التجارية العالمية رقم 1 للمستحضرات التجميلية، تتمتع شركة ميبلين نيويورك (Maybelline New York) بفرصة تقديم الدعم المناسب للمساعدة في معالجة العقبات التي تقف في طريق النساء والشباب الذين يتركون بصمتهم. ونحن نطلق برنامج ميبلين نيويورك للقضايا العالمية للمساعدة في إزالة وصمة القلق والاكتئاب، وتقديم الدعم الفردي ومساعدة الجميع، في كل مكان، على مواجهة عالمهم بشجاعة.

وعلى مدار العامين الماضيين، قامت ميبلين بتسهيل البحث بقيادة الخبراء وقيادة مجموعات تركيز لفهم موضوع الصحة العقلية بشكل أفضل. كما تعمل ميبلين مع شركاء غير ربحيين وهم منظمة كرايسس تكست لاين (CRISIS TEXT LINE) ومؤسسة Jed ومؤسسة التحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) ليكون لها تأثير ملموس على الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب. في عالم يُقدر أن 1 من بين ك 5 أشخاص يتأثر بالقلق والاكتئاب،3 تتأثر نساء بشكل غير متناسب.4 ومعظم حالات الصحة العقلية غير عابرة أو غير معالجة.5

وقد صرح تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية في ميبلين نيويورك قائلًا: “لطالما آمنت ميبلين بقوة جعل الأشياء تحدث في حياتك. ونحن نعلم أن الصحة العقلية أمر بالغ الأهمية في الشعور بالاستعداد للقيام بذلك. نرغب في استخدام شهرتنا العالمية لإزالة الوصم عن الحديث حول الصحة العقلية وجعل الدعم متاحًا بسهولة. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أن نكون موجودين من أجل من يعانون من القلق والاكتئاب”.

من خلال الشراكة مع المنظمات غير الربحية الرائدة، يهدف برنامج شجعان معًا (Brave Together) من ميبلين (Maybelline) إلى كسر الوصم حول القلق والاكتئاب، وتوفير الدعم والموارد عبر الأجيال، وتعزيز الثقافة التي تتيح لأولئك الذين يكافحون وأحبائهم معرفة أنهم ليسوا وحدهم. وسوف يتيح الموقع الإلكتروني المنسق خصيصًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت ثري بالقصص الملهمة من العالم الحقيقي وقصصًا من أشخاص في رحلة الصحة العقلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى خبراء الصحة العقلية ونصائحهم ومواردهم.

“إن واحدة من الخبراء الرئيسيين في البرنامج هي الدكتورة كاثلين بايك، أخصائية نفسية إكلينيكية وأستاذة في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينغ وكلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا. والدكتور بايك هو مستشار علمي لبرنامج شجعان معًا ويقود دراسة عالمية، بتمويل من ميبلين، حول معدلات وأسباب القلق والاكتئاب الخاصة بنساء الجيل Gen Z. هناك حاجة ملحة لبرنامج مثل هذا في الوقت الحالي، وأنا فخور بالعمل مع ميبلين على تصميم مجتمع لأولئك الذين يسعون إلى التعلم والاستماع وإلهام عقد المحادثات المفتوحة والشجاعة حول الرفاهية العاطفية”.

للالتقاء بأفراد مجتمعنا أينما كانوا، عقدت ميبلين شراكة مع منظمة كرايسس تكست لاين الرائدة غير الربحية لتوفير وصول متزايد إلى استشارات الأزمات المجانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرسائل النصية؛ ويمكن للمحتاجين إرسال رسالة نصية TOGETHER إلى 741741 للتواصل مع مستشار الأزمات.

بروح العمل الجماعي وزراعة ثقافة عالمية حقيقية لدعم القلق والاكتئاب، تلتزم ميبلين باستثمار 10 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لمنظمات الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم التي تشاركنا هدفنا المتمثل في إحداث فرق حقيقي. انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت من خلال www.maybelline.com/bravetogether أو على انستجرام من خلال وضع الوسم @Maybelline و #BraveTogether.

للتواصل:

كريستين تولي – KTully@maybelline.com

مولي ميكلسون – Mollie.Michelson@maybelline.com

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1281519/Maybelline_Brave_Together_Logo.jpg