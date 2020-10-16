‫ميندتري تعلن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 21

– نمو الإيرادات على نطاق واسع بنسبة 3.1٪ مقارنة بالربع السابق بالدولار الأمريكي

– هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) عند 19.6٪ وهامش صافي ربح التشغيل (PAT) عند 13.2٪

بنجالور، الهند، ووارن، نيوجيرسي، 16 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — Mindtree ، وهي شركة عالمية لخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي، توجه عملائها لتحقيق نتائج أعمال أسرع، أعلنت اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 كما وافق عليه مجلس إدارتها.

صرح ديباشيس تشاترجي، الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة في شركة ميندتري: “يسعدني ويشجعني أداءنا في تحقيق نمو واسع النطاق بإيرادات بلغت 261 مليون دولار أمريكي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة بلغت 19.6% للربع الأول. كما أننا نقدر ثقة عملائنا ونشكر موظفينا على تفانيهم الذي لا يلين وروحهم التعاونية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. لقد مكننا نهجنا المتمثل في إعادة تعريف الاحتمالات في الوضع الطبيعي الجديد للشركات من تقديم أداء H1 متوازن. وقد ساعد ذلك في تعزيز الثقة في استراتيجيتنا للبناء على نقاط القوة الحالية ودفع النمو المربح من خلال كوننا شريك تحويل الأعمال لعملائنا، وتطوير المواهب الجاهزة للمستقبل وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا”.

المؤشرات المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2020

· بالدولار الأمريكي

o بلغت الإيرادات 261 مليون دولار أمريكي (نمو 3.1% مقارنة بالربع السابق أو انخفاض بنسبة 3.7% مقارنة بالسنة السابقة)

o صافي الربح 34.3 مليون دولار أمريكي (نمو 21.5% مقارنة بالربع السابق أو 79.2% مقارنة بالسنة السابقة)

· بالروبية هندية:

o الإيرادات في 19,260 مليون روبية (نمو 0.9% مقارنة بالربع السابق أو 0.6% مقارنة بالسنة السابقة)

o صافي الربح عند 2,537 مليون روبية هندية (نمو بنسبة 19.1% مقارنة بالربع السابق أو 87.9% مقارنة بالسنة السابقة)

السمات البارزة الأخرى:

· العملاء:

o 283 عميلًا نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020

o أُضيف 8 عملاء جدد خلال الربع

o زاد عدد العملاء البالغ قيمتهم 10 ملايين دولار أمريكي بمقدار 1، بإجمالي 24

· الناس:

o 21,827 عقول ميندتري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020

o معدل الاستنزاف المتأخر عن 12 شهرًا هو 13.8٪

· صفقة الربع الثاني تفوز مع عملاء عالميين بارزين:

o بالنسبة لعميل السلع الاستهلاكية المعلبة العالمي، اُختيرت شركة ميندتري كشريك استراتيجي للتحول الرقمي. كما ستوفر شركة ميندتري خدمات مُدارة للحفاظ على المنصات الرقمية، وإنشاء أصول رقمية، وتقديم رؤى للتحليلات في الوقت الفعلي لعملية صنع القرار في الوقت المناسب

o كما سعت شركة ميندتري مشاركتها مع أحد البنوك الوطنية الرائدة في الولايات المتحدة لتكون شريكها الاستراتيجي للخدمات المدارة للتطبيق لتبسيط عملياتها وإدارة التطبيقات التكنولوجية وتحسينها وتسريع رحلة تحويل أعمالها

o فازت شركة ميندتري بعقد لسنوات عديدة مع شركة حلول طبية سويدية لتوفير دعم تطبيقات ساب (SAP) وستقوم بترحيل العميل في أماكن عمل ساب إلى ميكروسوفت أزور لتمكين نموذج تشغيل DevSecOps الذي يقوده النظام الأساسي

o وبالنسبة لمتاجر التجزئة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في المملكة المتحدة، ستقدم ميندتري خدمات المستخدم النهائي باستخدام الروبوتات الصوتية والواقع المعزز وإمكانيات الواقع الافتراضي (AR/VR) لدعم المتاجر والموظفين عن بُعد

· الاعتراف:

o تم الاعتراف بشركة ميندتري كمزوّد للخدمات المدارة متخصّص في مجال مايكروسوفت أزور مما يدل على خبرة الشركة في الخدمات السحابية

o كما تم اختيار دراسة حالة رقمية من قبل ميندتري كواحدة من أفضل 25 دراسة حالة في كتاب دراسة الحالة الرقمية من آي إس جي “ISG Digital Case Study Book-2020” لمتجر بقالة رائد عبر الإنترنت حول “الوفاء بالتزام البيانات”

o وقد اعترف بشركة ميندتري كشركة رائدة في النموذج الأصلي للخدمات المدارة في تقرير آي إس جي بروفايدر لينس (ISG Provider Lens) للجيل التالي من السحابة الخاصة أو الهجينة للخدمات وحلول مركز البيانات لعام 2020

o كما اعترفت ميندتري بشركة رائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تحويل نظام SAP S/4HANA (نظام ساب لتخطيط موارد المؤسسات للشركات الكبيرة) وخدمات التطبيقات المُدارة لنظام تخطيط موارد المنشأة ساب (SAP ERP) وخدمات ساب ليوناردو (SAP Leonardo) في تقرير ISG Provider Lens SAP HANA وشركاء النظام البيئي ليوناردو (Leonardo Ecosystem Partners) (منتصف السوق) لعام 2020

· الإعلانات

o أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 15 أكتوبر 2020 عن توزيعات أرباح مؤقتة بنسبة 75% (7.5 روبية هندية للسهم الواحد بقيمة اسمية 10 روبية لكل سهم)

نبذة عن شركة ميندتري

ميندتري (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: شركة ميندتري) هي شركة استشارات وخدمات تقنية عالمية، تساعد الشركات على التوفيق بين التوسع والرشاقة لتحقيق ميزة تنافسية. أصبحت شركة ميندتري، والتي كانت “مولودًا رقميًا” في عام 1999 والآن أحد شركات مجموعة لارسن آند توبرو، تطبق معرفتها العميقة بمجال التقنيات الرقمية على أكثر من 280 ارتباطًا بعميل مؤسسي لكسر أطواق العزلة وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. إننا نمكّن تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة مجال الأعمال التجارية، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية. ونعمل في أكثر من 15 دولة في جميع أنحاء العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث تتجسد كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 21,000 من المشاريع و”عقول ميندتري” التعاونية والمتفانية في أداء مهامها.

للتعرف على المزيد عنا، تفضل بزيارة www.mindtree.com أو متابعتنا على @Mindtree_Ltd

الملاذ الآمن

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بآفاق النمو المستقبلي لدينا هي بيانات تطلعية، أي أنها تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية بشكل جوهري عن تلك الموجودة في مثل هذه البيانات التطلعية. يمكن أن تؤدي الظروف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تقليل إنفاق العميل على الجانب التكنولوجي، مما يؤثر على الطلب على خدماتنا، ويؤخر قرارات الشراء للعملاء المحتملين، وأيضًا يؤثر على قدرتنا على تقديم خدمات استشارية في الموقع؛ كل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على إيراداتنا المستقبلية وهامشنا وأدائنا المالي العام. وقد تتأثر عملياتنا أيضًا سلبًا بمجموعة من العوامل الخارجية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي لا تخضع لسيطرتنا. كما أننا لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد نقوم به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.

لمزيد من المعلومات، تواصل مع:

الهندت

انوجا سينغ

ميندتري

9741000266‏ 91 +

Tanuja.Singh@mindtree.com

ميندتري المحدودة، جلوبال فيليج، بريد كلية راشتريا فيديلايا للهندسة، طريق مايسور، بنغالور-560059،

رقم تعريف المؤسسة: L72200KA1999PLC025564، هاتف: 4000 6706 80 91+, فاكس: 4100 6706 80 91+

البريد الإلكتروني: info@mindtree.com/investors@mindtree.com ، موقع الويب: www.mindtree.com