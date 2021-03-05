Press Release

‫ناتالي بودزي تحلق في سماء ريادة الأعمال كإحدى أبرز رائدات الأعمال: فهي مؤسِسة العلامة التجارية الفاخرة المستدامة BUDZY، ومقدمة الأعمال الخيرية

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دبي 5 مارس 2021 /PRNewswire/ — تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها مركزًا لرواد الأعمال الناشئين والشركات المتميزة في مختلف القطاعات. أتيحت لمجلة Pleasures فرصة حصرية لإجراء مقابلة مع ناتالي بودزي، وهي رائدة أعمال بارزة ومحامية وصاحبة أعمال متعددة وتحظى بشهرة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. حيث تكرس ناتالي بودزي جهدها باستمرار لتنمية رواد الأعمال وهي واحدة ضمن رائدات الأعمال الأكثر تنوعًا الذين ظهروا في الإمارات العربية المتحدة حتى هذه اللحظة. وقد واجهت ناتالي صعوبات في مجال العمل كمحامية دولية، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى مالكة أعمال متعددة ومشاركة فاعلة في العمل الخيري ومرشدة أعمال.

إنها مولعة بالفن ومحبة لليوجا ولديها شغف بالمغامرة ودوافع قوية لاستكشاف كل ركن من أركان الكوكب، في رحلة مستمرة لاكتشاف الذات وفهمها. وقد أسست ناتالي في عام 2014 شركة Gulf Art Advisory، وهي شركة استشارية فنية رائدة تعمل على الترويج للفنانين الناشئين وربطهم بالمعارض والمقتنيات. وتعد الحسناء أوكرانية الجنسية، التي تزاول مهنتها كمحامية دولية في دبي، مثالاً لثقافة ريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. وقد انتقلت ناتالي إلى الإمارات العربية المتحدة قبل سبع سنوات للحصول على ماجستير إدارة الأعمال في أعمال الضيافة الدولية، ثم أسست شركتها لاحقًا في عام 2014 وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أنجح رائدات الأعمال في الإمارات. علاوة على ذلك، فإنها تدير أيضًا أعمالًا أخرى، بما في ذلك تصميمات بساط BUDZY، وهي عبارة عن بساط يوجا صديق للبيئة بتصميم فريد، وشركة Balloonsiaga، وهي شركة تقوم بصنع البالونات الفاخرة / ديكور الزهور للمناسبات.

بدأت ناتالي مسيرتها عندما زارت دبي في عام 2010، في رحلة كان من المفترض أن تكون إجازة قصيرة في فترات حصولها على درجة الماجستير في القانون الدولي في أوكرانيا. بيد أنها وفي ساعة من الزمن تغير كل شيء. فقد باتت تمتلك ناتالي في وقتنا هذا 3 شركات وما زال العدد قابلًا للزيادة.

تدعم ناتالي رائدات الأعمال بهدف تمكينهن وتطوير أعمالهن، إيمانًا منها بوجوب نشر الخير ورد الجميل.

تستهدف هذه المبادرة النساء المنتميات إلى فئات ضعيفة ولديهن أفكار تجارية واعدة، حيث توفر لهن سبل الإرشاد في مجال ريادة الأعمال وتطويرها.

باتت ناتالي قوة لا يستهان بها، فهي صبورة وذكية وملهمة ومغامرة تجوب قطاعات غير مألوفة لتحويلها إلى واحدة من أنجح المشاريع الصغيرة في البلاد.

نبذة عن بساط BUDZY

إنه بساط مصنوع من أجود أنواع المطاط، وخالٍ من مواد كلوريد متعدد الفاينيل المحتوية على إضافات كيميائية خطيرة بما في ذلك الفثالات والرصاص والكادميوم، وهي مواد قد تسبب التسمم. كما يتميز بساط BUDZY بأنه أكبر من البساط العادي ومانع للانزلاق.

الموقع الإلكتروني: www.budzyshop.com

للاتصال:

البريد الإلكتروني: info@budzyshop.com

هاتف: 8388 265 56 971+

إنستغرام: @natali.budzei

مجلة Pleasures

الويب: www.dtcoms.com

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