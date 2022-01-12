‫نظام الميكرفون اللاسلكي ثنائي القناة بتردّد 2.4 جيجا هرتز «سارامونيك بلينك 900» يُحدْث نقلة نوعية في أنظمة الميكرفونات اللاسلكية

شنجن، الصين، 12 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سارامونيك رسميًا عن طرح منتجها الجديد: الميكرفون اللاسلكي « بلينك 900 »؛ وهو نظام ميكرفون لاسلكي ثنائي القناة بتردّد 2.4 جيجا هرتز يتمتع بإمكانيات متميّزة يمكن أن تُحدْث نقلة نوعية في أنظمة الميكرفونات اللاسلكية.

ميزات استثنائية لنظام «سارامونيك بلينك 900»

يعمل نظام «بلينك 900» بالتقنية الجديدة لمُعالجة الإشارات الرقمية (DSP)؛ ممّا يوفّر للمستخدمين صوتًا واضحًا ونقيًا للغاية بزمن تأخر منخفض جدًا قدره 6 مللي ثانية لمسافات تصل إلى 200 متر.

وهذا النظام مزوّد بقناتين لاسلكيتيْن لتزويد المستخدمين بحلول وإمكانيات أكثر للتسجيل الصوتي؛ حيث يوفر إمكانية استخدام إحدى وحدتي الإرسال أو كليهما، إضافة إلى إمكانية اختيار وضع التشغيل الأحادي أو المُجسّم لتسجيل الصوت على كل قناة على حدة؛ وهو ما يجعل من مرحلة ما بعد إنتاج المحتوى مرحلة سلسة تمامًا.

وحدات النظام مزوّدة بشاشات LCD ذات ألوان زاهية رائعة، وهذه الشاشات مزوّدة بمستشعرات للضوء؛ بحيث يزداد سطوعها أو يقل تلقائيًا حسب شدّة الإضاءة المحيطة، وهو ما يوفر للمستخدمين دائمًا رؤية واضحة ومذهلة؛ كما يمكّنهم من تغيير شدّة السطوع يدويًا حسب الدرجة المطلوبة (من 1 إلى 10).

ويُرفق بعبوّة نظام بلينك 900 مجموعة من الملحقات المفيدة التي تجعل النظام مناسبًا للاستخدام في العديد من الاستخدامات المختلفة مثل تسجيل مقاطع الفيديو (الفلوج) والبث المباشر والبث الصوتي (البودكاست) وإجراء المقابلات والتدريس عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. كما يُرفق بالعبوّة مجموعة مختلفة من الكابلات لتوصيل النظام بالكاميرات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك.

خصائص النظام وملحقاته تجعل تجربة التسجيل الصوتي أفضل بكثير

بطارية تستمرّ لمدّة طويلة: نظام بلينك 900 مزوّد ببطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن تُمكّن وحدتي الإرسال ووحدة الاستقبال من العمل بشكل متواصل لمدّة تصل إلى 6 ساعات، ويمكن لعبوّة الشحن شحن وحدات النظام بالكامل 3 مرّات بحيث يمكن استخدامها لمدّة 18 ساعة.

تحكّم مرن في الكسْب: يتمتع نظام بلينك 900 بخاصّية تحكّم في الكسْب (بمستويات من 0 إلى 6) لتمكين المستخدمين من ضبط مخرجات أجهزتهم بدقة. كما يمكن للمستخدمين تعديل مخرجات الإشارات الملتقطة بواسطة خاصّية Auto Gain (الضبط التلقائي للكسْب).

ملحقات متميّزة: يحتوي النظام على ملحقات متميّزة؛ من بينها ميكرفون احترافي من نوع SR-DK3G، وهو ميكرفون لافالير (مزوّد بمشبك) متعدّد الاتجاهات يوفر صوتًا واضحًا ونقيًا تمامًا يماثل في أدائه الميكرفون المُدمج بوحدة الإرسال.

لمزيد من المعلومات حول نظام سارامونيك بلينك 900؛ يُرجى الضغط على هذا الرابط .

عن شركة سارامونيك

تشتهر شركة سارامونيك بكونها شركة إبداعية ومُبتكِرة متخصّصة في صناعة أنواع مختلفة من الميكرفونات والأجهزة الصوتية ذات القيمة والجودة العالية، والتي يمكن استخدامها مع الكاميرات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغير ذلك من الأجهزة. وتعمل سارامونيك باستمرار على إنتاج وتطوير منتجات مُبتكَرة لمساعدة جميع مصوّري الفيديوهات وصانعي المحتوى من الهواة والمحترفين على إنتاج المحتوى الخاصّ بهم بأفضل جودة صوت ممكنة.

للتواصل:

ديانا وو

مديرة قسم المبيعات

info@saramonic.com