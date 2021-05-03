‫نهاية برامج الفدية (Ransomware): برمجية ريفيتس Endpoint Security للأمن مرخصة من مختبرات آي سي أس أيه

بعد أن تم اختباره ضد التهديدات التي لم تكشفها المنتجات الأمنية التقليدية، لم يتمكن برنامج فدية ransomware واحد من تعطيل أجهزة الكمبيوتر التي تؤمنها برمجية الحماية من ريفبيتس Endpoint Security

مينيولا، نيويورك, 3 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — تعلن شركة ريفبيتس (RevBits) أنها قد اجتازت اختبارات شهادة مختبر آي سي أس أيه (وهو قسم مستقل تابع لشركة فيرايزون) لبرمجية أمن ريفبيتس Endpoint Security (RevBits EPS). وتم إجراء الاختبار بموجب بروتوكول “اكتشاف التهديد المتقدم”، الذي يركز على تقييم منتجات أمان الأجهزة الطرفية للحماية من التهديدات الجديدة وغير المعروفة عبر جميع أنواع البرامج الضارة. تم تنفيذ أكثر من ثمانمئة عملية اختبار تحتوي على عينات خبيثة وتطبيقات غير ضارة على مدى 21 يومًا متتالية. ومع معدل اكتشاف إجمالي يقارب المئة بالمئة وعدم وجود نتائج إيجابية خاطئة، فاق برنامج RevBits EPS معدل الكشف عن خمسة وسبعين بالمئة المطلوب للحصول على الشهادة.

وقال موكتيبا سيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة: “استنادًا إلى الهيكلية الفريدة والتقنيات الحاصلة على براءة الاختراع، تم تطوير Endpoint Security من ريفبيتس لتوفير أفضل حماية في فئتها.” “إنه لمن المجدي أن نرى أن الاختبار المستقل الآن قد أكد أننا وصلنا إلى هذا الهدف. يمكن لمعظم حلول نقاط النهاية اكتشاف التهديدات التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا. ولكن الحماية من التهديدات الجديدة وغير المعروفة أمر بالغ الأهمية لتحديد رموز برامج الفدية الضارة وإيقافها. إنني فخور جدًا برؤيتي أن تقرير اختبار آي سي أس أيه يظهر أن RevBits EPS يوفر حماية بنسبة مئة بالمئة ضد التهديدات التي لم يمر عليها أكثر من ساعة واحدة “.

يقول ديفيد شيفلر، الرئيس التنفيذي: “إن اجتياز اختبار الشهادة هذا بتفوق يثبت أن بمقدور عملائنا نشر حلنا بثقة ويحصلون على الثقة بأنهم محميون تمامًا من برامج الفدية وأنواع أخرى من الشفرات الضارة.” “إنه لأمر محبط للغاية أن تقرأ عن الشركات والهيئات الحكومية وحتى المناطق التعليمية التي لا تزال محتجزة كرهائن بسبب برامج الفدية الضارة حيث يمكن تجنب ذلك بسهولة من خلال الحل الذي نقدمه.”

للحصول على تقرير الشهادة المفصل ومزيد من المعلومات حول برمجية ريفبيتس، يرجى زيارة www.revbits.com

للتواصل: نيل هيستربيرغ neal.hesterberg@revbits.com

حول شركة ريفبيتس

تأسست شركة ريفبيتس في عام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1499352/ICSA_ATD_RGB__002.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg