‫نوبو توسع من تواجدها في المملكة العربية السعودية

نيويررك، 28 اكتوبر2021/PRNewswire/– نوبو- أعلنت اليوم العلامة التجارية العالمية لنمط الحياة- التي أسسها كلًا من نوبو ماتسوهيسا، روبرت دي نيرو، ومير تيبر عن خطط لإطلاق فندف نوبو، ومطعم نوبو، ومساكن نوبو في المقاطعة الشرقية، مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية، وذلك بحلول 2024.

سيتم تطوير المشروع متعدد الاستخدامات المستقبلي من قبل شركة رمال الخبر العقارية المحدودة، المملوكة بشكل مشترك لكلا من شركة ريتال للتطوير العمراني، وهي شركة تابعة لمجموعة الفوزان، وشركة الأصايل العربية، وهي شركة تابعة لشركة علي زيد القريشي وإخوته. تتمتع كلًا من مجموعة الفوزان ومجموعة علي زيد القريشي وأخوته ببصمة قوية داخل المملكة العربية السعودية في العديد من الصناعات، مع الالتزام بمشروعات الرعاية الاجتماعية، وتساهمان بشكل كبير في رؤية المملكة 2030 التي تمثل خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي تحويلية تجعل السعودية منفتحة على العالم.

سوف يقع فندق نوبز، والمطعم، ومساكن الخبر في منطقة الواجهة البحرية للمدينة، مقابل الخليج العربي. سيوفر المجمع الفاخر 120 غرفة، وجناح مصممين بعناية، إلى جانب مطعم نوبو في الردهة، وحمامات السباحة، ومركزًا صحيًا، ومساحة للاجتماعات والأحداث.

ستوفر مساكن نوبو، الخبر تجربة متكاملة وشخصية للغاية تجمع بين الفروق الدقيقة لنوبو والجماليات المحلية لخلق نمط حياة فريد بالفعل، وتقديم خدمات الحراسة، وتناول طعام نوبو داخل المساكن، والوصول إلى أحداث نوبو ذات الأولوية.

قال يوسف القريشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي زيد القريشي وأخوته، ونائب رئيس مجلس إدارة رمال الخبر العقارية المحدودة: “نشعر بالسعادة لشراكتنا المثيرة مع نوبو، وقيادة الرؤية في توفير أفضل الفنادق، والمساكن، والمطاعم داخل الخبر. ومع انجذب الأشخاص، والتنمية الدولية، والاهتمام بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب تنمية اقتصادنا، وتحسين نمط حياة المجتمع بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030، نشعر بالتفاؤل بأن تحتل علامة نوبو التجارية المكانة القوية التي تستحقها”

قال المهندس عبد الله بن فيصل البريكان- الرئيس التنفيذي لشركة ريتال للتطوير العمراني: “نفخر بالشراكة مع أطراف دولية رئيسية مثل نوبو للمساهمة في المشهد العقاري المزدهر في المملكة العربية السعودية، حيث تمكننا الشراكة مع الأسماء الصناعية الرائدة من الوفاء بوعودنا المتمثلة في تقديم محفظة متميزة من الأصول العقارية المتنوعة التي تلبي تطلعات الجيل السعودي القادم، ونشعر بالسعادة لإدراك المستثمرين الدوليين بشكل كبير لفرص النمو الاستثنائية التي تواصل رؤية 2030 توفيرها في السوق المحلي:

قال أحمد الفداغ- العضو المنتدب ل أصايل العربية: “نسعى جاهدين نحو قيادة الرؤية من خلال القيمة، ونشعر بالمتنان كوننا جزءً من هذا التعاون لتحقيق أعلى مستويات المعيشة والضيافة، والطعام الفاخر للمجتمع مع المساهمة في التطوير المستمر للاقتصاد المحلي”

H.R.H. قالت صاحبة السموالملكي الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد آل سعود: “يتوافق مشروع فندق ومطعم، ومساكن نوبو في الخبر توافقًا تامًا مع خطتنا التنموية التي تنفذها شركة نوبو السعودية لصالح المملكة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. تشتهر نوبو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونحن نخطط للمزيد من التطوير داخل المنطقة”

قال ريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لنوبو للضيافة: يسعدنا المشاركة مع شركة ريتال للتنمية العمرانية، وأصايل العربية لتقديم رؤية مثيرة ، مع خلق وجهة متعددة الاستخدامات وفريدة من نوعها بالفعل داخل المملكة العربية السعودية، واستكمالًا لهذا الأمر، سوف تقدم مساكن نوبو، الخبر إلى المجتمع فرصة لتجربة نمط حياة نوبو”