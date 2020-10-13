‫هابانوس تقدم ترينيداد روبوستوس إكسترا في معرض التجزئة الافتراضي للسفر 2020

– سيكون صندوق السجائر الكوبية للسفر من ترينيداد روبوستوس إكسترا واحدة من أكثر الأشياء الجاذبة الرئيسية من معرض التجزئة الافتراضي للسفر 2020، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر.

– تشارك شركة هابانوس المساهمة بجناح افتراضي في جناح التبغ، حيث ستعرض بعض المستجدات الرئيسية لهذا العام.

هافانا، 13 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — تقدم شركة هابانوس المساهمة (Habanos, S.A.)، صندوق السجائر السفر من ترينيداد روبوستوس إكسترا (بمقاس حلقة 50 × 155 مم)، المصمم لقنوات السوق الحرة والسفر بالتجزئة (Duty Free and Travel Retail).

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تم عرض هذا الإطلاق خلال معرض التجزئة الافتراضي للسفر 2020 (Virtual Travel Retail Expo 2020)، الذي خططت له مودي دافيت ريبورت (Moodie Davitt Report) والذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2020، والذي يتم تنظيمه كحدث افتراضي لأول مرة في تاريخه.

يُعد صندوق السجائر السفر من ترينيداد روبوستوس إكسترا، الذي يحتوي على 14 سيجار فاخر من هابانوس، منتجًا أنيقًا وعمليًا ومصمم خصيصًا ليكون رفيق السفر المثالي لهواة هابانوس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صندوق السجائر يكمل نكهة ترينيداد الفريدة، التي يبحث عنها المدخنون الذين يفضلون مزيج القوة المتوسطة ومقياس الحلقة الثقيلة من هابانوس.

تأتي أوراق التغليف والحشو والرابط المختارة خصيصًا لترينيداد روبوستوس إكسترا من منطقة فولتا أباجو* (Vuelta Abajo) الشهيرة في منطقة بينار ديل ريو* (Pinar del Río)، كوبا*. صُنعت منتجات هابانوس “Totalmente a Mano con Tripa Larga”، اليدوية بالكامل مع حشو طويل– من قِبَل خبراء تورسيدور كوبيين، بكرات السيجار، وبالتالي تحقيق الرائحة والجودة المميزة للهابانوس.

وبالإضافة لأكثر من 70 شركة من جميع أنحاء العالم، تتواجد شركة هابانوس المساهمة في معرض التجزئة الافتراضي للسفر 2020 مع جناح افتراضي في جناح التبغ تحت الفئة الذهبية. وفي هذا المعرض يُقدم صندوق السجائر السفر من ترينيداد روبوستوس إكسترا، والذي بلا شك يُعد من أكثر عمليات الإطلاق المتوقعة، وفيه أيضًا تُعرض منتجات هابانوس المرموقة الأخرى. ومن ضمن أبرز المنتجات المعروضة سجائر Romeo y Julieta Línea de Oro الجديدة ، وهي أكثر العلامات التجارية تميزًا، مع ثلاثة فيتولات جديدة؛ وهم Dianas و Nobles و Hidalgos. بالإضافة إلى H. Upmann Magnum 56 Jar، وهو منتج طُرح العام الماضي في قصر المؤتمرات والمعارض (Cannes Fair) وهو متوفر الآن لهواة وعشاق أفضل أنواع التبغ في العالم.

هذا يجعلنا لا ننسى أن اسم ترينيداد (Trinidad) هو تكريم للمدينة التي تأسست في كوبا عام 1514، والتي تسمى سانتيسيما ترينيداد (Santísima Trinidad)، والتي تم إعلانها كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1988. تعود أصول ترينيداد كأحد العلامات التجارية لشركة هابانوس إلى عام 1969؛ كما هو الحال مع العلامة التجارية كوهيبا (Cohiba)، فقد تم استخدامه فقط لسنوات عديدة كهدية رسمية لكبار الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى. وفي عام 1998، تم توفير هذه العلامة التجارية أخيرًا للمدخنين في جميع أنحاء العالم، ولكن بكميات محدودة للغاية.

حماية تسميات المنشأ *P.A.O.) )



كارلا لادو، هاتف:

34-93 201 10 28+،‏ press.habanos@yr.com