‫هايسنس تقدم الآن السلسلة 100L9G إلى إفريقيا بعد إطلاق أول تلفزيون L9 ليزر من نوع TriChroma في العالم

كيب تاون، جنوب إفريقيا, 15 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايسنس، المزود لأجهزة التلفزيون والأجهزة عالية الأداء، عن أول تلفزيون L9G TriChroma Laser TV مقاس 100 بوصة يتميز بدقة 4K UHD وألوان 107% BT 2020 Colour Gamut، ونظام مكبرات الصوت Dolby Atmos®، متوفر الآن في إفريقيا.

بعد تقديم أول تلفزيون ليزر ثنائي الألوان 4K في العالم إلى إفريقيا، فإن إضافة 100L9G إلى مجموعة منتجات هايسنس المنتشرة في إفريقيا يوضح التزام الشركة المستمر تجاه المستهلكين في المنطقة من خلال تقديم تقنيات أكثر تطوراً ومنتجات عالية الجودة إلى القارة.

كما صرح باتريك هو، مدير التسويق في هايسنس جنوب أفريقيا: “على مدار العام الماضي، شهدت وحدة مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر التابعة لشركة هايسنس جنوب أفريقيا (Hisense South Africa) زيادة بنسبة 194%، الأمر الذي عزز ثقتنا في المضي قدمًا لتقديم منتجاتنا المتميزة للعملاء المحليين. وبالعودة إلى تقنيات هايسنس لتعزيز الصورة والليزر الثلاثية الرائدة في الصناعة، ستوفر 100L9G تجربة سينمائية منزلية لعملائنا في المنطقة”.

مدعومًا بمحرك ليزر TriChroma من هايسنس الذي يستخدم ثلاثة ألوان أساسية نقية من الليزر لنقل نقاء اللون إلى مستوى آخر، يضع 100L9G معيارًا جديدًا لتجربة المشاهدة المنزلية من خلال مجموعة ألوان BT 2020 بنسبة 107%، تصل إلى 151% من فيلم DCI-P3 معيار اللون ويتفوق على معظم تلفزيونات LED المتطورة في السوق. يقترن أداء الألوان الذي لا مثيل له بجودة صورة 4K HDR 10، بالإضافة إلى مكبري صوت Dolby Atmos® بقدرة 20 وات يوفران واقعية فائقة ومشهدًا صوتيًا غنيًا ، مما يوفر تجربة صوتية ومرئية غامرة تمامًا تنقل المشاهد إلى المشهد.

يأتي جهاز 100L9G مزودًا بشاشة ALR Daylight سعة 100 بوصة من الحافة إلى الحافة والتي تتميز بقدرات رفض الضوء المحيط وتستفيد من سطوع 3000 لومن بجهاز العرض لإضفاء مزيد من الحيوية على الصور في البيئات ذات الإضاءة الطبيعية. يتميز بجسم أسود أنيق، وهو يأتي بتصميم مضغوط وبسيط يتناسب بشكل متناغم مع إعداد الترفيه المنزلي الخاص بالمستخدم ومساحة المعيشة.

نظرًا لتصميمه مع مراعاة حماية العين، تم تجهيز 100L9G بحل معتمد من TUV Rheinland لتقليل إجهاد العين إلى الحد الأدنى، إلى جانب ميزة السطوع التلقائي التي تعمل على تكييف سطوع الشاشة تلقائيًا مع حالة إضاءة الغرفة.

يتم تشغيل 100L9G بواسطة نظام التشغيل VIDAA الخاص بشركة هايسنس والذي يوفر أكثر من 5,000 تطبيق ولعبة على الشاشة الكبيرة ويوفر إمكانية الوصول إلى عدد كبير من الأفلام والعروض. ويعد أيضًا بأكثر من 25,000 ساعة ترفيهية تترجم إلى أكثر من 10,000 فيلم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1726851/100L9G_KV.jpg