‫ها هي تشرق الشمس: مهرجان طيران الإمارات للآداب يطلق صوراً رائعةلاحتفاء مجتمع دبي بمهرجان 2022

تتصدر الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة العالمية للنقاش حول القراءة بنمو سنوي نسبته 7٪

صحراء دبي، 30 نوفمبر 2021: بدأ العد التنازلي للدورة الرابعة عشر لمهرجان طيران الإمارات للآداب وقد أعدت إدارة المهرجان احتفالية خاصة لإشراقة شمس الدورة الجديدة من المهرجان العالمي الرائد ولبزوغ فجر الأمل والتفاؤل من جديد.

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https://www.multivu.com/players/uk/8989651-emirates-litfest-releases-stunning-images-of-dubai-community-2022-festival/

وقد اختار المهرجان بث الحياة في إحدى النتائج التي توصلت إليها دراسة “newMapper360®” بفعالية فريدة تحتفي بشروق الشمس المذهل تمهيداً لأجواء المهرجان الرائعة، وقد أتاحت الفعالية للقرّاء لقاء مجموعة من الكتّاب والتعرف عليهم عن قرب وإمضاء وقت رائع معهم في تجربة مشتركة، وهو ما يعكس اتجاهاً قوياً عبر الإنترنت لمجتمعات متنامية من قرّاء الكتب الصوتية والكتّاب المتفاعلين مع قرائهم عبر الوسائط المتعددة.

وقد أشارت الدراسة أيضاً إلى زيادة عالمية بنسبة 3٪ في المحادثات عبر الإنترنت حول الكتب والقراءة، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوع من المحادثات بزيادة بلغت نسبتها 7٪ مقارنة بالعام الماضي.

استضاف هذه الفعالية، في صحراء دبي، مخيم كارافان سراي الصحراوي، وقد شارك فيها أكثر من 100 كاتب وشاعر،إضافة إلى أصدقاء المؤسسة ومحبي القصص، وقد تداول المشاركون أكثر من 200 كتاب وفرها المهرجان في للمطالعة والمناقشة وقد اختار بعض من الحضور أن يأخذوا الكتب معهم.

ويمثل الحدث فجراً جديداً للمهرجان، مع انطلاقة دورة برنامج 2022 التي تحفل بالتجارب الفريدة، والفعاليات الخاصة، والمفاجآت والمزيد في إطار موضوع “ها هي تشرق الشمس”.

يحدد تقرير “newMapper360®” الاتجاهات الرئيسة في المشهد الأدبي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم،وسوف يصدر رسمياً في غضون الأشهر المقبلة.

يُقام مهرجان الإمارات للآداب في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دبي، ويحتضن المهرجان، على مدار أيام المهرجان العشرة، برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأمسيات الأدبية والعروض الثقافية والموسيقية،ومآدب الطعام، والحوارات التفاعلية النابضة بالحياة وورش عمل الخبراء.

وهناك الفعاليات الخاصة التي تعكس تفرد دبي، وتعد أمسية “أبيات من أعماق الصحراء” التي تجمع بين أداء شعراء العالم، والضيافة العربية الأصيلة، أبرزها؛ وتقام في “كارافان سراي” في كنف الأجواء الصحراوية الآسرة تحت السماء المرصعة بالنجوم، وهناك أيضا قراءات ممتعة مع الكتّاب الحائزين على العديد من الجوائز،وحوارات في أمسيات ساحرة فاكهتها مواقد النار.

ويحتفل المهرجان بذكرى ميلاد تشارلز ديكنز، إذ ستقيم الآنسة “هافيشام”،بطلة رواية “الآمال الكبيرة”، أخيراً حفل زفافها!

وعن الدورة القادمة وما تحمله من آمال وتطلعات لعالم جديد، تحدثنا مديرة المهرجان، أحلام بلوكي: “بعد معايشة جائحة “كوفيد-19” لفترة طويلة،نجتمع هنا في حضن هذه الأجواء الطبيعية الصحراوية الساحرة، للقراءة و تجاذب أطراف الحديث حول الكتب والكتّاب في كنف الأنوار التي تدفع بالظلال في لحظات تبرئ الروح من همومها، ولقد أدركنا مدى حاجة الناس في مجتمع الإمارات إلى القصص والكتب والمهرجان وقد طال انتظارهم للدورة القادمة، فأحببنا أن نجمعهم هنا لتناول الإفطار والمطالعة وتجاذب أطراف الحديث عن الأدب و الكتّاب والكتب مع المئات من مجتمعنا المحلي من أجل بث الروح الإيجابية ونشر الفرح والتمهيد للدورة القادمة للمهرجان التي تحفل بكل ما هو نابض بالحياة.”

وعلى مدى الثلاثة عشر عاماً الماضية،استقبل المهرجان أكثر من 1800 كاتب وشاعر وفنان، ومبدع، ومفكر، وخبير. وفي عام 2021، وصل عدد الحضور إلى أكثر من 117000 شخص.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

إن تذاكر دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2022 ستكون متاحة للشراء عبر الرابط.

تجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني.ويمكن متابعة المستجدات والأخبار على EmiratesLitFest#- الفيسبوك– تويتر– انستغرام– يوتيوب. ولكافة المستجدات والفعاليات على مدار العام #ELFDubai الفيسبوك– تويتر– انستغرام.

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