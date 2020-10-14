‫هناك تسريبات تفيد بقيام شركة Infinix بإطلاق جيل تالي من هواتف النخبة الشاملة ضمن سلسلة NOTE

Press Release

|

نيروبي، كينيا – Media OutReach – 14 أكتوبر 2020 – تُطلق منصة Infinix في المرحلة القادمة هاتفًا يتميز بالانسيابية والسرعة الفائقة

يُقال إن الجهاز الذي لم يتم إطلاقه بعد هو أحدث إضافة في سلسلة Infinix’s NOTE، النموذج الرائد للعلامة التجارية الذي يستهدف شريحة السوق المتوسطة إلى العالية. يشاع أن Note الجديد مدعوم بمعالج تمت ترقيته مما يجعله سريعًا بشكل لا يصدق ويضمن أن يوفر الهاتف أداءً شاملاً قويًا وسلسًا.

في ظل المناخ العالمي والتجاري الحالي، يحتاج رجل الأعمال الناجح إلى أن يكون على علم وحاسم في متابعة أعماله، لذا يجب أن يكون مدعومًا بهاتف موثوق به يتمتع بنفس المكانة لإبقائه على اتصال. يُقال أن هاتف NOTE الجديد صمِّم خصيصًا لهذا الغرض.

تم تصميم هاتف Note الذكي الرائد الجديد من Infinix وتطويره مع مراعاة التحديات اليومية الحالية والمستقبلية، مع التأكد من أن مستخدميه يمكنهم الاعتماد عليه لفترات طويلة أثناء التنقل. استخدمه لتكون على اتصال بآخر الأخبار أو تحركات سوق الأسهم أو تحقيق أعلى نتيجة في لعبة الجوال المفضلة لديك. لقد حرص مطورو Infinix على التأكد من إمكانية تقديم كل هذه الأشياء “بسرعة فائقة”، كما أوضح أحد المطلعين المقربين من الشركة.

بالنظر إلى ما هو موجود تحت غطاء هاتف NOTE الجديد، كشفت التسريبات عن مجموعة شرائح MediaTek عالية الأداء بالإضافة إلى بطارية ضخمة ذات قدرة تحمل طويلة للغاية. يأتي هذا في وقت مثالي حيث أصبحت مؤتمرات الفيديو هي المعيار السائد للاجتماعات والعروض التقديمية والمؤتمرات في الوضع العالمي الحالي. يقال وحسبما هو مشاع إن الشرائح قادرة على إضفاء شعور سلس، ويمكن أن تدعم البطارية الجديدة هذه التجربة السلسة غير المتقطعة، مما يضمن عدم خسارة المستخدمين لمحادثات وتحديثات الأعمال التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لهم.

ستضمن مجموعة شرائح MediaTek عالية الأداء المزودة بتقنية MediaTek HyperEngine Game التي تشغل هاتف NOTE الجديد حصول المستخدمين على هاتف أكثر طلاقة واستقرارًا يوفر أداءً ممتازًا من جميع النواحي. وسيوفر هذا الأداء العالي أيضًا تجربة رياضات إلكترونية لا مثيل لها، حيث ستكون أعلى الدرجات في كل لعبة صوتًا هامسًا، وفقًا لمصدر مطلع.

للحصول على هذا الأداء المتواصل أثناء التنقل، فإن الشحن السريع والبطارية الضخمة بقوة 5200 مللي أمبير في الساعة مع قدرة التحمل الفائقة إلى جانب تقنية ماراثون الطاقة المضمنة في الجهاز ستحافظ على استمرار تشغيل الهاتف لساعات طويلة. أثناء شحن هواتفك، تعتبر الحرارة مصدر مثير للقلق الدائم، ويبدو أن هاتف NOTE الجديد يحتوي على تقنية محركات مزدوجة تمكّنها من خفض الحرارة بمقدار 8 درجات أثناء الشحن، وهذا وفقًا لما أفاد به مصدر قريب من المشروع.

مع تحوّل صناعة الهواتف المزودة بكاميرات بالكامل في السنوات الأخيرة، حرصت Infinix على تضمين مجموعة من الكاميرات عالية الدقة في NOTE 8 الجديد، كما يقول المطلعون داخل الشركة. ويشاع أن كاميرات 64M Ultra HD 6 المخصصة للهاتف ستسمح للمستخدمين بالتقاط كل لحظة رائعة في الحياة. وكل ذلك بتفاصيل لا تصدق، مع وضوح شديد وجمال نابض بالحياة.

لطالما كان الضوء غير الكافي يصيب المستخدمين عند تصوير مقاطع الفيديو. يقال إن مطوري Infinix قاموا بالاهتمام بهذه المشكلة وقضوا أكثر من 180 يومًا وليلة من البحث والتطوير الدؤوب لمعالجة هذه المشكلة، بحيث يمكن لـ NOTE 8 تقديم نتائج لا هوادة فيها في ظروف الإضاءة المنخفضة، كل ذلك في سبيل سعيه ليكون فوق المنافسة، وهذا حسبما أفاد به مصدر قريب من جهود البحث والتطوير.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خط إبداعي، سيكون للجهاز أيضًا تقنية تجميل لمقاطع الفيديو المصورة، حسبما كشفت مصادر قريبة من المشروع.

ومن المتوقع أن الهاتف القادم يستهدف المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أشياء أفضل في الحياة، حيث تكون تجربة الهاتف المحمول السريعة والموثوقة وغير المنقطعة أمرًا غير قابل للتفاوض.

لرجل الأعمال الناجح أو رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنتاجية وميزات الأمان الجيدة والواجهة البديهية وعمر البطارية القوية، سيوفر هاتف NOTE 8 القادم وصولاً سهلاً إلى أشياء مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المتعلقة بالمكتب وغير ذلك أثناء مواصلة العمل.

بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة ألعاب طويلة الأمد وسريعة، إضافة إلى القدرة على الإبداع في إنتاج الصور أو الفيديو، يبدو أن هاتف NOTE 8 قد تمت تغطيتها.

مع وضع هذه السمات في الاعتبار، يبدو أن هاتف Note الجديد ليس فقط الوريث الشرعي لسلسلة Note ذات السمعة الطيبة، ولكنه أيضًا هاتف ذكي من النخبة تقدمه شركة Infinix لإغراء المستهلكين الراغبين في ترقية هواتفهم الذكية إلى مستوى جديد تمامًا.

ترقبوا التحديثات حيث سيتم الكشف عن المزيد حول ميزات NOTE 8 في إطلاقه القادم.

جهة الاتصال:

زاكاري أوتشينج

هاتف: 388 473 0726

البريد الإلكتروني: zachary@expressddb.co.ke