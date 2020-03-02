‫هواوي تطلق برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2.0، من المقرر أن يعد البرنامج 2 مليون مهني تقنية معلومات واتصالات خلال الخمس سنوات القادمة

Press Release

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2 مارس / آذار 2020 / بي آر نيوزواير / — في مؤتمر التحول الرقمي الصناعي، البث الحي، أطلقت شركة هواوي رسميا برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2.0. وعبر هذا البرنامج تخطط هواوي لإعداد 2 مليون مهني لتقنية المعلومات والاتصالات وزيادة شعبية المهارات الرقمية خلال الخمسة أعوام القادمة عن طريق التعاون مع الجامعات. ويأتي هذا جزءا من مبادرة الشمول من هواوي، “التقنية للجميع” TECH4ALL، المصممة لتوسيع فوائد التقنية الرقمية للجميع وفي أي مكان. وستؤسس هواوي صندوق حوافز تطوير أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الذي ستبلغ القيمة الكلية للاستثمار فيه 50 مليون دولار خلال السنوات الـ 5 القادمة.

شهد العام 2013 إنشاء برنامجأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي بموجبه قدّمتهواويدورات جودة وخدمات دعم للجامعات / الكليات لمساعدتها على تدريب المعلمين، وإنشاء تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسينها، وتحسين نظام المناهج الدراسية، وبناء مختبرات معيارية. تقدمأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالاتأيضًا تقنيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منهواويللطلاب في الجامعات في جميع أنحاء العالم، وتشجعهم على المشاركة في برامج شهاداتهواوي، وتطوير المواهب التقنية المبتكرة والموجهة نحو التطبيق للمجتمع وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية. منذ العام 2015، دخلتهواويفي شراكة مع أكثر من 600 جامعة دولية لإنشاء أكاديمياتهواويلتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يساعد الجامعات على تحسين قدراتها في تدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب أكثر من 1500 مدرس.

لتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة، سيدخل برنامجأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات المرحلة 2.0 في العام 2020. وفقًا لخطة الخمس سنوات للبرنامج، ستعملهواويعلى إعداد مليوني متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديث مستمر لحلول التعاون بين المدرسة والمؤسسات في مجال التقنيات المتطورة، مثل الـ 5 جي والذكاء الاصطناعي.

لتحقيق هذا الهدف، ستنشئهواويصندوق حوافز تطوير أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتباستثمارات إجمالية لا تقل عن 50 مليون دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة. يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العمل بثبات من خلال الإجراءات الأربعة التالية:

• توفير معدات التجارب التعليمية للجامعات المتعاونة لتحسين المهارات العملية للطلاب.

• تدريب المعلمين من خلال صندوق حوافز تطوير أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير قسائم امتحانات مجانية لتشجيع الطلاب على اجتياز امتحانات شهادةهواوي، وإنشاء صندوق تعليمي لمكافأة المعلمين والطلاب المتميزين.

• عقد مسابقةهواويلتقنية المعلومات والاتصالاتلتوفير منصة للطلاب للتواصل مع أقرانهم وإظهار مواهبهم.

• التعاون مع الشركاء في معارض توظيف المواهب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة الطلاب في العثور على وظائف وتعزيز المطابقة الفعالة بين عرض المواهب والطلب عليها.

وقال هانك ستوكبروكس، نائب رئيس خدمة المؤسسات فيهواوي مجموعة أعمال هواوي، إنهواويستواصل إنشاء المزيد من أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كل عام، سنقوم الشركة ببناء 600-1000 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات. من خلال القيام بذلك، تهدف الشركة إلى الاستفادة من المزيد من معلمي الجامعات والطلاب في العالم الرقمي، وتمكين المزيد من الناس من التمتع بتعليم متساو وعالي الجودة، وتعزيز المهارات الرقمية، وضخ زخم جديد في هذه الصناعة.

يمثل إطلاق برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2.0 خطوة جديدة من تطوير نظام المواهب الخاص بشركة هواوي. في المستقبل، ستعمل هواوي على تعميق التعاون مع جميع الأطراف في النظام العام، وزيادة الاستثمار، وتسريع عملية بناء نظام بيئي مستدام كامل المواهب لدورة كاملة لتغذية التحول الرقمي للصناعات.