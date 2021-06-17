‫هوبيوم تكشف النقاب عن النموذج الأولي لسيارة سيدان تعمل بالهيدروجين، وتفتح أول 1000 طلب مسبق

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تم الإعلان عن هذه السيارة المسماة ألفا 0 في أكتوبر 2020 وتم إنتاجها في وقت قياسي في ورشة اختبار ليناس مونتليري، وهي تشهد بموثوقية نظام خلايا الوقود. بعد مرحلتي التصميم والبناء، متبوعةً بتنفيذ المكونات المختلفة داخل السيارة، أصبح النموذج الأولي قابلًا للتقييم والخضوع للتحسين من خلال الاختبارات على الطريق. بسرعة 200 كم/ساعة (124 ميلًا في الساعة)، فإن هذا الإصدار التجريبي يقترب بالفعل من الأداء الذي وعدت به هوبيوم ماكينا في شكلها النهائي.

تقدم ألفا 0 أيضًا لأول مرة الإضاءة المميزة بشعار هوبيوم، الذي يذكرنا شكله بطبقات الهيدروجين وحركة الأمواج على سطح الماء.

يعد الكشف عن هذا العرض التكنولوجي خطوة أساسية في خارطة طريق الشركة المصنّعة ويؤكد قدرتها على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ومواجهة أكبر التحديات. ويصاحب ذلك فتح الطلبات لأول 1,000 وحدة مرقمة من هوبيوم ماكينا، والتي تم تحديد سعر حجزها بمبلغ 410 يورو، في إشارة إلى الخط الطيفي للهيدروجين.

تلتزم فرق هوبيوم بالكامل بالفعل بتنفيذ الخطوات التالية، بهدف إنتاج هوبيوم ماكينا على نطاق صناعي، مع موعد جديد متوقع في الربع الأول من عام 2022.

نبذة عن هوبيوم

قام أوليفييه لومبارد، أصغر فائز في سباق لومان الذي يمتد 24 ساعة، بتأسيس شركة هوبيوم، وهي الشركة المصنعة للمركبات المتطورة التي تعمل بالهيدروجين، كإنجاز ناتج عن خبرته المكتسبة في حلبات السباق.

ومع ثقافة السيارات في تراثه، قاد أوليفييه لومبارد سيارات السباق التي تعمل بالهيدروجين لمدة 7 سنوات، مما يجعله المتسابق الأكثر خبرة في العالم في هذا المجال.

وقد أتاح السباق، كمختبر في الهواء الطلق، لأوليفييه لومبارد وفريقه التفكير في حلول التنقل الجديدة لمواجهة التحديات البيئية الحالية. ففي حين أن قطاع النقل وحده مسؤول عن 20% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن الشركة تضع نفسها كلاعب مؤثر في تغير المناخ.

تجمع هوبيوم فريقًا من الخبراء والشركاء الرائدين في طليعة الابتكار في مجالات خلايا وقود الهيدروجين والتكنولوجيا وهندسة السيارات.

تم إدراج هوبيوم (FR0014000U63 – MLHPI) في يورونكست أكسس+ وهي مؤهلة للحصول على PEA-PME.

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Video – https://mma.prnewswire.com/media/1535650/Hopium_Machina_Alpha_0.mp4

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