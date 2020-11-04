‫”هيكساجون إيه بي” تستحوذ على “بي إيه إس جلوبال”

هيوستن،, 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت PAS Global, LLC “بي أيه أس جلوبال” (بي إيه إيس (PAS))، شركة التكامل للتكنولوجيا التشغيلية، اليوم أنها وافقت على أن تستحوذ عليها شركة Hexagon AB “هيكساجون إيه بي” (هيكساجون (Hexagon))، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أجهزة الاستشعار والبرمجيات والحلول المستقلة.

من خلال الدمج بين شركة بي إيه إيس وشركة هيكساجون، سيستفيد العملاء من مجموعة برامج شاملة لإدارة دورة الحياة الصناعية من تصميم المصنع وصيانته، إلى الوعي بالموقف فوريًا في غرفة التحكم، وإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني، والتحول الرقمي الصناعي. يكمل نظام شركة بي إيه إيس أيضًا ويوسع بشكل كبير بصمة العملاء العالمية لشركة هيكساجون في الصناعات العملية.

صرح مؤسس بي إيه إس ومديرها التنفيذي إيدي حبيبي (Eddie Habibi): “منذ عام 1993، قدمت شركة بي إيه إس حلولًا تساعد المؤسسات الصناعية على تحسين سلامة العمليات وقابليتها للربح”. “مع نمو المخاطر الإلكترونية في القطاع الصناعي، ظللنا متمسكين بالإيفاء بمهمتنا من خلال توسيع قدراتنا لتوفير مزيد من الحماية للتكنولوجيا التشغيلية (OT) وتم الاعتراف بنا كشركة رائدة في إدارة الأصول الإلكترونية. والآن، ستعمل شركة بي إيه إس وشركة هيكساجون معًا كمزودين لحلول الطاقة لإدارة دورة الحياة الصناعية بأكملها.”

صرح ماتياس ستينبيرج (Mattias Stenberg)، رئيس إدارة محفظة المشروع بشركة هيكساجون،: “تلتزم شركة هيكساجون بمهمة تمكين المستقبل المستقل من خلال استغلال البيانات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة عبر تطبيقات الصناعة والتصنيع والبنية التحتية والسلامة والتنقل،”. “سيؤدي الاستحواذ الاستراتيجي لشركة بي إيه إس إلى توسيع وجودنا في سوق المشغلين المالكين وتوسيع قدراتنا عبر توسيع حلول شركة هيكساجون لإدارة المخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني للتكنولوجيا التشغيلية.”

كما أضاف حبيبي “طالما أُعجبنا بمحفظة تكنولوجيا هيكساجون وفريقها”. “هناك تقنية قوية وتناسب ثقافي عبر مؤسستينا، ونحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع هيكساجون لتقديم قيمة أكبر للعملاء وتمكين المستقبل المستقل.”

يمثل الاستحواذ قطاع أعمال جديدًا يركز على الأمن الإلكتروني داخل قسم إدارة محفظة المشروع في هيكساجون، والذي سيوفر أيضًا فرصًا مع أقسام هيكساجون الأخرى. سيتم دمج حلول سلامة العمليات التي تم إحضارها إلى هيكساجون من شركة بي إيه إس في خط أعمال مشغل مالك إدارة محفظة المشروع.

يخضع إتمام الصفقة (الاختتام) للموافقات التنظيمية القياسية.

عملت مجموعة ستيفيل العالمية للتكنولوجيا (Stifel Global Technology Group) كمستشار مالي حصري ومثلت شركة فينسون والكينز شركة تضامنية محدودة المسؤولية (Vinson & Elkins) قانونيًا شركة بي إيه إس العالمية بهذه الصفقة.

عن شركة بي إيه إس العالمية، ذ.م.م.

تقدم شركة بي إيه إس العالمية، شركة تكامل التكنولوجيا التشغيلية، حلول برمجية تمنع التهديدات الإلكترونية وتكتشفها وتعالجها؛ وتقليل مخاطر سلامة العمليات وتحسين الربحية؛ وتمكين البيانات الموثوقة لاتخاذ القرار. من خلال العمليات في أكثر من 70 دولة، تساعد شركة بي إيه إس العديد من المؤسسات الصناعية الرائدة في العالم على ضمان تكامل التكنولوجيا التشغيلية من المستشعر إلى السحابة – بما في ذلك 13 من أفضل 15 شركة تكرير، و13 من أفضل 15 شركة كيميائية، و4 من أفضل 5 شركات للباب الورق والورق، و3 من أكبر 5 شركات تعدين، و7 من أكبر 20 شركة لتوليد الطاقة. سُميت شركة بي إيه إس مؤخرًا بالمزود العالمي الأول لإدارة دورة السلامة والمزود الأول لإدارة الإنذارات من قبل المجموعة الاستشارية إيه أر سي (ARC Advisory Group) واشتهرت كمورد تمثيلي من قبل شركة جارتنر (Gartner) لرصد شبكة التكنولوجيا التشغيلية والرؤية وأمن نقاط النهاية لهذه التكنولوجيا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.pas.com. تواصل مع شركة بي إيه إس على تويتر @PASGlobal وعلى لينكد إن.

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