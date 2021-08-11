‫هيكفيجن تعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2021

Press Release

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هانغتشو، الصين, 11 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هيكفيجن(Hikvision)، مزود حلول إنترنت الأشياء بالفيديو باعتباره مجال جدارتها الأساسية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021. وخلال الفترة التي يشملها التقرير، حققت شركة هيكفيجن إيرادات بلغت 33.90 مليار رنمينبي مع نمو سنوي بنسبة 39.68٪. وبلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة المدرجة 6.48 مليار رنمينبي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 40.17%.

البيانات المحاسبية الرئيسية للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2021 لشركة هيكفيجن النصف الأول من عام 2021 النصف الأول من عام 2020 التغيير السنوي (بالنسبة المئوية) إيرادات التشغيل (رنمينبي) 33,902,098,368.10 24,271,159,243.76 39.68% صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة المدرجة (رنمينبي) 6,481,424,653.39 4,623,972,830.87 40.17%

بلغت إيرادات شركة هيكفيجن في الأسواق الخارجية 9.47 مليار رنمينبي، بزيادة سنوية قدرها 25.53٪.

وفي النصف الأول من عام 2021، وسعت شركة هيكفيجن استثماراتها في مجالي البحث والتطوير، إلى 3.88 مليار رنمينبي، بما يمثل نسبة 11.44٪ من الإيرادات.

وفي ظل حالات الريبة الدائمة في البيئة العالمية، لا تزال شركة هيكفيجن تركز على الابتكار التكنولوجي وتحسين العمليات للحفاظ على تطوير شركة راسخة وخلق القيمة لعملائها.

للحصول على التقرير المالي للنصف الأول من عام 2021، يرجى الضغط هنا .

حول شركة هيكفيجن

هيكفيجن هي مزودة حلول إنترنت الأشياء التي يُعتبر الفيديو بمثابة جدارتها الأساسية. تتميز هيكفيجن بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى صناعة الأمن، تقوم هيكفيجن بتوسيع نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفِّر منتجات هيكفيجن أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم هيكفيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، كما تُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمن الإلكتروني التي تُقدِّمها هيكفيجن، بما في ذلك “مركز هيكفيجن للأمن الإلكتروني”. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com .