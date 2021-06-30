‫وأخيرًا YouCare: القميص الذي ينقذ الأرواح باستخدام تقنية اتصالات الجيل الخامس أصبح الآن أمرًا واقعًا

أُطلِق خلال فعاليات دورة 2021 من المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة

برشلونة، إسبانيا، 30 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — ابتكار مذهل يحمل اسم “YouCare” ويعمل على مراقبة صحة المستخدم عن بُعد باستخدام تقنية ثورية حديثة مدمجة في قميص نسيجي يمكن ارتداؤه وغسله ويسهل استخدامه.

صُمِّم هذا الابتكار بالكامل في إيطاليا، ويتميز بقدرته على رصد عدد هائل من المؤشرات البيولوجية الحيوية لدى المستخدم ونقلها بطريقة ذكية بفضل تقنية اتصالات الجيل الخامس.

يركز المشروع على استخدام الابتكارات النسيجية الثورية -مثل هذا القميص- التي لا تحتوي على مكونات معدنية والمزودة بمستشعرات “مدمجة“ بشكل طبيعي في القماش. وقد طُرِح المشروع اليوم ليحظى بتغطية إعلامية واسعة من الصحف العالمية خلال فعاليات دورة 2021 من المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة المُقام في مدينة برشلونة.

كرر المتحدث باسم شركة ZTE (زد تي إي) خلال فعاليات المؤتمر إعرابه عن فخر الشركة الشديد بمشاركتها في إنجاب هذا الابتكار المذهل، كما أعرب عن إيمان الشركة بالأهمية الفائقة التي تتمتع بها تقنية اتصالات الجيل الخامس باعتبارها الحل المنشود لتحقيق جودة حياة أفضل. وأكد المتحدث باسم زد تي إي على إيمانهم بالمواهب والقدرات وسعيهم الدائم إلى المساهمة في التطوير التكنولوجي في إيطاليا وفي العالم أجمع. لذلك ستطلق زد تي إي بدءًا من الخريف المقبل اختبارات قميص YouCare بتقنية اتصالات الجيل الخامس في Innovation and Research Center (مركز الابتكار والبحث) الواقع في مدينة لاكويلا.

يتيح قميص YouCare رصد المؤشرات البيولوجية الحيوية، مثل اختبارات تخطيط القلب الكهربائي “الحقيقية” وتحليل وظائف الجهاز التنفسي ومكونات العرق وجهد العضلات ودرجة حرارة الجسم وغيرها من المؤشرات التي كانت المستشعرات النسيجية تعجز عن رصدها. كما يتيح هذا القميص نقل النتائج إلى المراكز الطبية ووحدات مراقبة الصحة وكذلك المستخدمين عبر تقنية اتصالات الجيل الخامس من زد تي إي التي تتميز بميزة الاتصال فائق السرعة.

يقول Francesco Rocca (فرانسيسكو روكا)، رئيس منظمة الصليب الأحمر في إيطاليا وIFRC (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، موضحًا “سيغير هذا الاختراع جودة الحياة في المنازل وسيوفر الدعم الطبي عن بُعد للعديد من المواطنين الذين يعانون من مشكلات صحية وغيرهم من المصابين بالأمراض المزمنة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية والدعم التي تقدمها شبكتنا الوطنية والدولية. “وقد بدأنا العمل على هذا المشروع في عام 2018، واليوم أصبحنا قادرين على طرح نتائج هذه التجربة المهمة التي تزامن ميلادها مع أصعب فترات صراعنا الضاري مع فيروس كوفيد. وتمنحنا هذه التجربة شعورًا بالفخر بالنهج الذي سلكناه حتى الآن، كما تمنحنا نظرة مستقبلية مفعمة بالأمل واليقين من حيث إثبات التزام شبكة الصليب الأحمر وقدرتها وتفانيها في استخدام التقنيات الحديثة ونشرها لخدمة الأفراد والمجتمع.”

تعمل تكنولوجيا النسيج -المعتمدة والحاصلة على براءة اختراع- على تطوير خدمات جديدة تهدف إلى تعزيز الصحة في مجالات العلاج عن بُعد والعمل والرياضة والرفاهية العامة للأفراد.

يرتقي هذا الاختراع المدهش بسلامة الأفراد وكبار السن والرياضيين.

تُرسَل المؤشرات البيولوجية الحيوية التي يرصدها قميص YouCare، باستخدام مستشعرات بوليمرية بالغة الدقة “مدمجة” في القماش، إلى وحدة تحكم مصغرة تتولى تسجيل البيانات وتحويلها إلى صيغة رقمية ثم إرسالها -بفضل تقنية اتصالات الجيل الخامس- إلى منصة ثنائية الاتجاه تنقلها بدورها إلى المستخدمين عبر الهواتف أو الساعات الذكية، بالإضافة إلى وحدة تعمل على تحليل القيم عن بُعد باستخدام البرامج الطبية.

صرح Umberto Sgambati (أومبيرتو سغامباتي)، الرئيس التنفيذي لشركة Proger Group (بروغر غروب) -التي صممت مستشعر “القميص الذكي” بمساعدة الشركة الناشئة Let’s Web-earable Solutions (ليتس ويب-إيرابل سولوشنز)- قائلًا “كنا نؤمن منذ اللحظة الأولى بتلك الفكرة التي بدت لنا ثورية تمامًا واستثمرنا فيها حتى تمكنا من تحويلها إلى واقع ملموس. وقد تم اعتماد هذا القميص باعتباره جهازًا طبيًا ثريًا بخوارزميات التنبؤ باضطرابات القلب والأوعية الدموية التي وضعتها شركة BSP-Medical (بي إس بي – ميديكال) الرائدة في مجال علوم البيانات الطبية على مستوى العالم”.

معلومات عن شركة زد تي إي

تُعد شركة زد تي إي واحدة من كبرى الشركات التي توفر أنظمة الاتصالات المتطورة والأجهزة المتنقلة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. وتلتزم الشركة -في إطار إستراتيجيتها- بتقديم ابتكارات متكاملة وشاملة للعملاء لتحقيق التميز والقيمة باعتبارهما نقطة التقاء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن شركة زد تي إي مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشينزين (كود أسهم H: 0763.HK / كود أسهم A :000063.SZ)، وتطرح منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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أليسيو دي سيو

زد تي إي إيطاليا

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