‫وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقر استخدام لقاح “سبوتنيك V”

تم تسجيل لقاح “سبوتنيك V” في الإمارات العربية المتحدة في إطار إجراء معجل بالاستناد إلى نتائج الطور الثالث من الدراسات السريرية في روسيا والتي اشترك فيها أكثر من 33000 شخص.

ويتواصل حالياً في الإمارات العربية المتحدة الطور الثالث من الدراسات السريرية تحت رقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ودائرة الصحة في أبو ظبي بمشاركة 1000 متطوع حتى الآن.

تتولى شركة Abu Dhabi Health Services Company, SEHA معالجة البروتوكولات الطبية.

يتم إجراء الدراسات السريرية في الإمارات العربية المتحدة بفضل شراكة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع Aurugulf Health Investment والشريك في توزيع اللقاح Pure Health.

منذ انطلاق الدراسات، تلقى 1000 متطوع الحقنة الأولى من اللقاح، وشكل ذلك خطوة مهمة لإقرار اللقاح في إطار الإجراء المعجل.

وتم تسجيل اللقاح في وقت سابق عبر إجراءات معجلة مماثلة (emergencyuseauthorization) في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.كما تم تسجيل لقاح “سبوتنيك V” في روسيا وبيلاروس. وسيتولى الشركاء الدوليون للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى توريد اللقاح إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف:

“دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط. ونحن نقدر عالياً التعاون مع الهيئات الناظمة في الإمارات العربية المتحدة ونرحب باقرار لقاح “سبوتنيك V“. ويسعى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى مساعدة الإمارات العربية المتحدة في توفير اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا والمطور بالاستناد إلى منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان. إن قرار ضم “سبوتنيك V” إلى المحفظة الوطنية للقاحات بدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل خطوة مهمة لحماية السكان باستخدام أحد أفضل اللقاحات في العالم”.

يتمتع لقاح “سبوتنيك V ” بعدد من الميزات الرئيسة:

تزيد فعالية “سبوتنيك V ” عن 90% ويؤمن اللقاح حماية كاملة من الحالات الشديدة للإصابة بفيروس كورونا.

تم تطوير لقاح “سبوتنيك V ” بالاستناد إلى منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان التي تسبب الزكام العادي والتي واجهتها البشرية لآلاف السنين.

يستخدم في لقاح “سبوتنيك V “نوعان مختلفان من النواقل ضمن حقنتين خلال عملية التطعيم، مما يكون مناعة أكثر استقراراً بالمقارنة مع اللقاحات التي تستخدم فيها آلية التوصيل نفسها في الحقنتين.

تم إثبات سلامة وفعالية وغياب آثار سلبية على المدى البعيد للقاحات القائمة على الفيروسات الغدية في أكثر من 250 دراسة سريرية خلال عقدين من الزمن.

تم تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بلقاح “سبوتنيك V “.

يتعاون مطورو لقاح “سبوتنيك V ” مع شركة AstraZeneca من أجل إجراء دراسات سريرية مشتركة بهدف زيادة فعالية لقاح AstraZeneca .

تم إقرار لقاح “سبوتنيك V ” في روسيا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان. كما تم إطلاق عملية تسجيل اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

لا يسبب لقاح “سبوتنيك V “ حساسية شديدة.

تسمح درجة حرارة تخزين لقاح “سبوتنيك V “، وهي عند مستوى +2 +8 درجة مئوية، بحفظ اللقاح في ثلاجة عادية دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.

سعر “سبوتنيك V ” أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، ما يجعله متاحاً للعالم كله.

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات في روسيا في المقام الأول.

ويقوم الصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في الاشتراك مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 2 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم روسيا الاتحادية. ويعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: rdif.ru

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1140939/Russian_Direct_Investment_Fund_Logo.jpg