‫وسط مدينة دبي تستعد لليلة رأس السنة بعروضٍ وفعاليات متجددة

· تجري الاستعدادات حالياً للتحضير لعرض الألعاب النارية الشهير و ال عروض الضوئية والليزر.

· سيتم عرض احتفالية رأس السنة مباشرةً على قنواتٍ إعلامية متعددة حول العالم، كما سيتم بث العرض الحي على موقع mydubainewyear.com

· سيتم اتباع جميع التدابير الاحترازية والوقائية التي حدّدتها الجهات الحكومية للحد من انتشار “كوفيد-19”

دبي، الإمارات العربية المتحدة- 19 نوفمبر 2020: تستعد “إعمار العقارية”، الشركة التي تولت تطوير برج خليفة، لاحتفالات رأس السنة للعام الجاري بعروضٍ واحتفالات مبهرة، تتضمّن الألعاب النارية والضوئية التي تتوجه نحوها أنظار العالم أجمع، من برج خليفة، أطول برج في العالم. وضمن جهودها الهادفة إلى تأمين سلامة جميع زوّار الفعالية وضيوفها، وامتثالاً للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن، فقد أكدّت إعمار تطبيق التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تركيب كاميرات الكشف الحراري في جميع مرافقها التي ستضم تجمعاتٍ بشرية خلال فعالية ليلة رأس السنة 2021، إضافةً إلى أنظمة الدفع غير التلامسية، والتعقيم المستمر لمرافقها، إلى جانب تطبيق قواعد التباعد الجسدي، امتثالاً للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية للحد من انتشار الوباء.

سيستمتع زوّار الحدث الذي سيزيّن منطقة وسط مدينة دبي، أو من يتابعونه عبر البث الحي أو الرقمي من جميع أنحاء العالم، بعروضٍ وأجواءٍ احتفالية مبهرة. كما أنه سيتم بث احتفالية إعمار بليلة رأس السنة 2021 عبر الموقع الالكتروني mydubainewyear.com اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعليقاً على تلك الاستعدادات، قال محمد العبّار، مؤسس إعمار العقارية: “نحن في إعمار، نؤمن بأن تقديم عرضٍ يليق بمكانة دبي العالمية، هو مسؤوليةٌ كبيرة تقع على عاتقنا، كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدثٍ أكبر وأكثر تميّزاً هذا العام. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدياتٍ جمّة، فإننا ما زلنا متّحدين، وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوةً من ذي قبل. إن رسالة دبي للعالم هي الأمل والتفاؤل والإيجابية، وهي الدروس التي استلهمناها من القيم الإيجابية التي يمثلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تعلّمنا منه أيضاً بأن الإرادة هي السلاح الحقيقي الذي يمتلكه الإنسان ليقهر به المستحيل وكل ما يبدو غير قابلٍ للتحقيق.ونحن من جانبنا، سنبذل كل ما بوسعنا لتطبيق تلك القيم ونشر السعادة والإيجابية بين الناس من خلال تنظيمنا لاحتفالية إعمار لرأس السنة 2021”.

وستتزيّن منطقة وسط مدينة دبي بالأجواء الاحتفالية والديكورات البديعة احتفاءاً بالحدث الذي ينظره الملايين حول العالم كل عام. إضافة إلى ذلك، فإنه سيتم مزامنة عروض نافورة دبي مع الألعاب النارية والعروض الضوئية الأخرى، لتقديم حدثٍ يعبّر عن احتفالية دبي واهتمامها بهذه الفعالية.

ستوفر منطقة وسط مدينة دبي الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الفريد، كما ستفتح المطاعم والفنادق الكائنة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد باب الحجوزات للفعالية. وإضافةً إلى ذلك، ستستقبل حديقة البرج العائلات للاستمتاع بالعروض الحية، وستتوفر أيضاً منافذ الأطعمة والمشروبات، وشاشة عملاقة ستقوم بعرض احتفالات ليلة السنة من جميع أنحاء العالم. وسيتم قريباً الإعلان عن كيفية إجراء الحجوزات العائلية في هذه المنطقة.

ملاحظات للمحررين :

نبذة عن إعمار العقارية :

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 68,500 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ولدى الشركة أكثر من 880 ألف متر مربع من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و25 فندقاً ومنتجعاً تضم 5,342 غرفة. تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنحو 47% من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كل من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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Video – https://www.youtube.com/watch?v=y-3dlLIQexs

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1338929/EMAARNYE21_Fireworks.jpg

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