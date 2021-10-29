‫وفقًا لتطبيق آني يقع SHAREit بين افضل 10 تطبيقات أسرع نموًا حول العالم

سنغافورة، 28 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire / — أعلنت اليوم مجموعة SHAREit – الشركة التكنولوجية العالمية الاعتراف بتطبيقها لمشاركة، الملفات، وبث المحتوى، والألعاب ضمن أفضل 10 تطبيقات هي الأسرع نموًا على مستوى العالم بسبب الحجم الكبير من التنزيلات خلال الربع الثالث من عام 2021. وجاء هذا التصنيف كأحد أفضل تطبيقات الاختراق في الربع الثالث من قبل تطبيق آني الذي يمثل منصة بيانات وتحليلات الهاتف المحمول الأكثر ثقة في الصناعة

وخلال الإصدار الأخير من تقرير مؤشر الأداء من قبل تطبيقات Flyer ، احتل SHAREit مرتبة متقدمة عبر فئات ومناطق متعددة، وقد جاء في المرتبة الرابعة عالميا، بعد جوجل، وفيس بوك، وتيك توك في تصنيفات الحجم غير المتعلقة بالألعاب لمؤشر نقاء الغلاف الجوي عبر جميع الفئات. كما احتل المرتبة الأولى باغتباره الناشر الأسرع نموا في أمريكا الشمالية، والمرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية، بعد تيك توك.

قال كرم مالهوترا، شريك ونائب رئيس عالمي في مجموعة SHAREit “دفع الوباء المستهلكين في جميع أنحاء العالم لقضاء المزيد من الوقت على هواتفهم المحمولة، للبحث عن خيارات الترفيه، والألعاب، وقد أدى ذلك إلى استخدام SHAREit في أسواق جديدة وتعجيل اعتمادها في الأسواق الموجودة، خاصة، في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث لا يتمتع المستهلكين بتوافر الاتصال بالإنترنت. على سبيل المثال، صنع التطبيق من خلال قدراته التي لا تتطلب الاتثال بالإنترنت لمحتوى رقمي يسهل الوصول إليه من خلال تمكينهم من تبادل التطبيقات، والموسيقى، والفيديو، والألعاب مع أقرانهم، ويضيف، نسعد لأننا من بين أفضل 10 تطبيقات توصف بالأسرع نموًا في العالم، وأيضا لإبراز الإنجازان الكبيران اللذين حققناهما مؤخرا لمعدل نمو وقيمة منتجاتنا وخدمات منصة التسويق على مستوى العالم، والتي حظيت باعتراف واسع النطاق من قبل مستخدمينا وشركائنا. وأسعى إلى البناء على هذا الإنجاز، مع دفع المزيد من تقدم الشمول الرقمي”

تتمثل الميزة الأساسية لتطبيق SHAREit في نقل الملفات من هاتف لآخر خلال مسافة قريبة، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور، والموسيقى، وغيرها مع الأجهزة الأخرى بدون استخدام إنترنت نشط. وقد صنفت SHAREit نفسها كمنصة محتوى رقمي شاملة، تقدم للمستخدمين خدمات الألعاب واكتشاف المحتوى، والاستهلاك. يحتوي SHAREit على مركز ألعاب منفصل على التطبيق حيث يقدم ألعاب HTML5 ومقاطع فيديو للألعاب وخيار لتنزيل الألعاب الجذابة.

في المستقبل، ستسعى SHAREit لتوفير خدمة أفضل لمستخدميها، وشركائها حول العالم من خلال التطوير المستمر لمنتجاتها، وتقديم حلول تسويقية أكثر تنوعًا وتخصيصًا.

حول مجموعة SHAREit

تُعد SHAREit شركة تكنولوجيا عالمية أسست مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تم تنزيلها من قبل 2.4 مليار مستخدم حول العالم، بما في ذلك التطبيق الأساسي SHAREit وتتراوح هذه التطبيقات بين الأدوات الشهيرة في الحيز المكاني، وحتى تطبيقات محتوى المتعة الرقمية، وتصل شبكة أعمال مجموعة SHAREit لما يزيد عن 150 دولة ب45 لغة مختلفة وتهدف SHAREit إلى مساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهدافها في مجال الأعمال ، وأيضا مساعدة المستخدمين للوصول بسلاسة إلى المحتوى الرقمي بأعلى جودة ممكنة.