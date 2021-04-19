‫يحصد الحاسب المحمول AVITA LIBER V جائزة Red Dot 2021 للتصميمات التي يطمح إليها الجميع محققًا هدف العلامة التجارية التقنية الرامي إلى تحقيق الجمال والتعبير والتفرد الوظيفي.

Press Release

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تتمتع مجموعة LIBER V الجديدة بألوان مختلفة نابضة بالحياة وتطويرات سيجري الكشف عنها في أثناء هذا الربيع/الصيف.

هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة) – Media OutReach – 19 أبريل 2021 – تسعد علامة AVITA التجارية التقنية العصرية الموجهة للمستهلك بإعلانها عن فوز سلسلة حاسباتها المحمولة الثورية، LIBER V، بجائزة تصميم عالمية راقية يطمح إليها الجميع – الجائزة المميزة “Red Dot Award: Product Design 2021” التي تعبر عن جودة التصميم الفائقة. يمثل هذا الإنجاز اعتمادًا قويًا لمهمة AVITA الرامية إلى خلق تجربة شخصية رائدة لجيل جديد من مستخدمي التكنولوجيا الواعين بالموضة. تلتزم العلامة التجارية بالإخلاص لفلسفة التطوير التكنولوجي الأساسية التي تتبناها: الحرية والتنوع والتفرد، كما تعمل على توفير تجربة مستخدم استثنائية إجمالية.

قال السيد Alex Chung المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة NEXSTGO المحدودة “أتمنى أن أقدم امتناني العميق إلى Red Dot لمنحها AVITA جائزة تصميم المنتج لهذا العام. إننا متشوقون إلى تكريم مبدأ “افعل كما العمالقة” حيث بذلنا أقصى جهدنا لنشق طريقنا. لقد طورنا علامتنا التجارية في السنوات الأخيرة بتفكيرنا خارج الصندوق للتواصل مع العملاء الواعين بالموضة الذين تمثل لهم الصورة والإبداع أمرًا في غاية الأهمية. إننا نصمم منتجات علامة AVITA التجارية التي تتبنى حق الأشخاص في التعبير الجوهري حيث نأتي بها إلى المشاهدين العالميين المفتونين. وفي خلال مدة قصيرة قدرها أربع سنوات، توسعنا لنعرض منتجات تقنية موجهة نحو متطلبات نمط الحياة في 22 دولة، وسنستمر في دعم احتياجات نمط الحياة ورغبات قاعدة العملاء الشباب بمزيد من الابتكارات.”

وقع اختيار Red Dot على AVITA LIBER V استنادًا إلى مستوياتها الراقية لجودة تصميم المنتج ودرجة الإبداع والتصميم الإجمالي الرائع الذي يعكس راحة بنيوية وأيضًا يتمتع بمجموعة خيارات واسعة لألوان ورسوميات فائقة التصميم. ولقد أثنى الحكام على الكاميرا وإمكانية الانتقال ونسب الشاشة والتصميم الثوري غير المحدود الذي خلقته AVITA كجزء من برنامج تطوير علامتها التجارية.

بالحديث عن التصميم الثوري، حصلت LIBER V على إلهامها من إبداعات Ricardo Bofill، المعماري الموهوب المعروف “برؤاه المعمارية”. فبالرجوع إلى أرقى أعماله، الحصن الطليعي La Muralla Roja in Spain، أخذت LIBER V كاميرا الويب التي تخرج من الشاشة بخطوط منسقة منظمة عاكسة فلسفة المكعب “الثبات والاستقرار والتناسق والكمال” لما بعد الحداثة. تتمتع سلسلة LIBER V بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 78.2% وذلك من خلال ضغط الشاشة ذات مقاس 14 بوصة داخل جسم شاشة مقاس 13.3 بوصة؛ أما حافتها البالغ سمكها 3.7 ملم فائقة الضيق أرفع بنسبة 10% على الأقل من غيرها من المنتجات المتاحة في السوق. تندمج كل تلك العناصر في صياغة حريصة لأحد أكثر الأجهزة الخلابة للأعين التي تتمتع بمثالية التنفيذ الميكانيكي حتى الكمال التي جري إطلاقها في الفترة الأخيرة. ولقد جرى تقدير هذا المستوى الاستثنائي من المهارة بمنحها جائزة التصميم بعيدة المنال “Red Dot Award: Product Design 2021” عن تميزها.

ترتقي AVITA كعلامة تجارية بالروح الموجهة عصريًا إلى مستواها المستقبلي متأكدة من توفير كل تصميماتها راحة وسهولة راقيين عبر وظيفيتها الأفضل. يعكس وعد AVITA للتقنية الحديثة قيمها الرئيسية؛ حيث تتمتع بتصميمات دولية أنيقة تلائم أنماط حياة المستخدمين، واستخدام تخيلي لتقنية متكاملة ومستقبلية، ومنتجات أنيقة وسهلة الاستخدام قائمة على تأسيس تصميم منتج يدفع نحو توجه لا يهاب المخاطرات. هكذا تمكنت هذه العلامة التجارية من أن تلائم حياة العملاء، وهذا هو السبب في جذب مستخدمي الأعمال الذين يقدّرون الإبداع التقني.

روح AVITA الإبداعية في مجموعة تقنية ذات روح عصرية جديدة مع أكثر من 30 اختلاف وتطوير لهذا الربيع/الصيف.

كما ظهرت في CES 2021 لأول مرة، صُممت فلسفة إطلاق المنتج “The Next Visionary” من NEXSTGO لتلائم أساليب جديدة للتغلغل في حياة الناس في تطويرها أعمالهم وترفيههم وإنتاج محتواهم فيما يتعلق بطلبات المستقبل المتغيرة.

إننا نحتفل تحت هذا الهاشتاج #IAMAVITA. في عام 2021/2022، تنفذ AVITA ’بيان علامة تجارية‘ قائم على مفهوم AVITA تشبهني – وهو انعكاس لسلسلة V ألهم محبيها لحملها واستخدامها والاعتماد عليها يوميًا.

تجذب LIBER V العديد من شخصيات المستخدمين المختلفة حيث أنها عبارة عن مجموعة تشمل ما يزيد عن 30 لونًا دافئًا متفردًا بين مجموعة موسم الربيع/الصيف هذا. ولقد جرت هندسة LIBER V بجسم رشيق ومضغوط، وهي الطريقة المثالية لعرض أحدث مجموعة خيارات ألوان في السوق. والآن مع ظهور معالجات مُطورة، توسع LIBER V إمكانيات أدائها لدعم العمل واللعب في أثناء الانتقال. ستطلق AVITA المزيد من المنتجات المُلهمة لترقية مجموعة LIBER V الجديدة عما قريب.

لقد شهدت قصة علامة AVITA التجارية الناشئة تحولها من كونها أحد كيانات شركة NEXSTGO للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى الشركة المعروفة في الوقت الراهن بتقنيتها المعاصرة الحيوية الحديثة الموجهة للشباب. حيث تتوافق المنتجات التكنولوجية والنمط والأيديولوجيات والتفضيلات لدي الجيل الجديد. يلخص السيد Alex Chung قائلاً “بناءً على نجاح إطلاق LIBER V، لا ننوي التكاسل، بل سنحاول ثبر أغوار الممكن في الحاسبات المحمولة العصرية، ولا تدخر علامتنا التجارية جهدًا للسعي وراء التحسين المستمر. ستعمل مجموعة LIBER V الجديدة مع مزيد من خيارات الألوان والتحديثات على تلبية مجموعة هائلة متنوعة من احتياجات العملاء.”

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